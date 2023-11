Addobbare l'albero può essere motivo di stress per le famiglie, ma i costi delle luci di Natale non sono alti come si pensa: vediamo come si calcolano

In un periodo in cui i costi dell’energia rappresentano una preoccupazione per la maggior parte degli italiani, le famiglie si trovano a dover pensare ogni giorno a nuovi modi per limitare i consumi energetici domestici. Risparmiare sulla bolletta è diventato un imperativo in quasi tutte le case. Anche a livello commerciale non è raro osservare vetrine sempre più spoglie e povere. Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, l’impulso di decorare gli spazi con luci scintillanti può diventare una fonte di ansia per chi fatica ad arrivare a fine mese.

Vediamo insieme quanto possano costare in bolletta le luci dell’albero di Natale e come è possibile gestire in modo efficiente il loro impiego per ridurne l’impatto sul portafoglio e non rinunciare a un periodo colorato e luminoso, da dedicare ai più piccoli.

Quanto costa tenere accese le luci di Natale

Le ormai diffusissime luci a LED rappresentano un’opzione più economica rispetto alle tradizionali lampadine a incandescenza. Possono ridurre i costi di oltre la metà, anche fino al 75%, rispetto alle loro controparti più datate. Per risparmiare è meglio dunque sostituire le vecchie decorazioni con nuove a risparmio energetico. Quelle presenti nello scatolone in soffitta possono essere regalate ad associazioni, scuole e uffici.

Un filo luminoso da 1,5 metri, comunemente utilizzato per l’albero di Natale o decorare una vetrina, se lasciato acceso ininterrottamente per 30 giorni consecutivi può costare anche 15 euro con le vecchie lampadine a incandescenza. Con le lampadine a LED invece possono essere di soli 5 euro a parità di luce emanata.

Come calcolare i consumi delle decorazioni

In realtà le decorazioni delle feste pesano in bolletta per cifre decisamente inferiori, dato che raramente famiglie e attività commerciali lasciano accese le luci per 24 ore. Per calcolare i costi con maggiore precisione basta seguire alcuni passaggi.

Innanzitutto è necessario conoscere due dati:

il consumo energetico delle luci, indicato in Watt sull’imballaggio;

delle luci, indicato in Watt sull’imballaggio; il costo medio dell’energia in kWh, indicato sull’ultima fattura elettrica.

Il Wh è l’unità di misura che indica il consumo di un dispositivo della potenza di 1 Watt tenuto acceso per un’ora. Il kWh equivale a 1.000 Watt. Per calcolare le spese basta moltiplicare il consumo della decorazione per le ore di accensione, dividere tutto per mille e moltiplicare per il costo del kWh.

Immaginiamo di avere un filo da 1.200 lampadine a LED, con un consumo di 10 W all’ora e da tenere acceso per 8 ore al giorno. Ipotizzando un costo del kWh di 0,18 euro, in un mese si spenderanno poco più di 0,43 euro.

Ovviamente il calcolo deve essere effettuato per tutte le decorazioni elettriche, ma possiamo affermare tranquillamente che una famiglia media spende meno di 3 euro per illuminare la casa a festa. Ci sono modi per abbattere ulteriormente questa piccola spesa.

Come risparmiare con le luci di Natale

Esistono luci alimentate a energia solare che possono ridurre il costo a zero. Le luci con un consumo di circa 5 Watt possono tranquillamente essere alimentate da piccolo pannelli solari, una soluzione ecologica e senza salassi in bolletta. Un altro modo per tenere controllati i costi è quello di usare solo decorazioni a batteria, che eviteranno brutte sorprese.

Il risparmio con le luci di Natale non si limita solo alla scelta delle lampadine. Ad esempio, non c’è differenza di consumo tra luci fisse e intermittenti, né tra luci colorate e bianche. Tuttavia è importante fare attenzione agli alimentatori e agli adattatori, poiché possono contribuire a un aumento dei consumi.

Ci sono poi molti trucchi per aumentare l’illuminazione senza far lievitare i consumi, come posizionare le luci davanti a uno specchio o utilizzare palline riflettenti, per raddoppiare l’effetto luminoso e creare un’atmosfera magica. Anche le candele sono un’ottima soluzione per le feste, a patto di non accenderle prima di uscire di casa e non posizionarle vicino a materiale infiammabile.