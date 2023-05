Avviato il più grande parco agrivoltaico in Italia

Fonte: ANSA Fra Marsala e Mazara del Vallo il più grande parco agrivoltaico d'Italia dall'incontro fra Amazon ed Engie

Si trova in Sicilia, tra Marsala e Mazara del Vallo in provincia di Trapani, il più grande parco agrivoltaico realizzato in Italia. Il progetto coniuga la produzione di energia elettrica con le coltivazioni agricole. Il parco agrivoltaico nasce dall’incontro fra due aziende private: la francese Engie e il colosso americano Amazon.

Un parco agrivoltaico fra Mazara del Vallo e Marsala

Il parco è stato annunciato nel 2021 e si estende su 115 ettari per una capacità di 66 Mw. L’investimento è stato permesso grazie a un Green loan da 100 milioni di euro finanziato da Cdp, Societé generale e Bnp Paribas.

Alla produzione di energia pulita si accompagna la produzione di uva, olive, mandorle, piante aromatiche e officinali, rosmarino, alloro, lavanda e asparagi. La cura delle coltivazioni è affidata ai Vivai Zichittella.

In arrivo un secondo parco agrivoltaico a Paternò

Ma si tratta solo del primo passo: la sinergia fra Engie e Amazon prevede la realizzazione di un secondo impianto agrivoltaico nel Catanese, a Paternò. Il secondo impianto avrà una produzione da 38 Mw. I due siti produrranno in totale 104 Mw che andranno ad alimentare per almeno l’80% le attività di Amazon in Italia. Quando entrambi gli impianti saranno in funzione Amazon stima di poter tagliare di oltre 62.000 tonnellate le emissioni annuali di CO2.

“Nonostante il contesto di crisi globale, abbiamo proseguito il nostro percorso di decarbonizzazione verso la transizione energetica. L’impianto agrivoltaico di Mazara del Vallo per noi è pienamente coerente con la strategia di sviluppo in Italia e nel mondo”, dice Monica Iacono, Ceo di Engie Italia.

“Attualmente contiamo su 500 Mw di capacità installata rinnovabile e il nostro piano mira a raggiungere i 2 Gw nel 2030 tra impianti eolici e fotovoltaici. Per conseguire questi obiettivi è fondamentale una relazione continua e costante con i territori e con le istituzioni centrali unitamente a un quadro normativo e regolatorio stabile, semplificato, che ci auguriamo venga presto definito”, aggiunge Monica Iacono.

Pannelli solari di ultima generazione

Quello impiantato nel trapanese è un agrivoltaico di ultima generazione composto da pannelli solari bifacciali montati su inseguitori monoassiali. Questa tecnologia consente di catturare sia la luce diretta del sole che la luce riflessa riflessa dalle superfici circostanti, andando a incrementare così la produzione di energia. L’impiego di pannelli solari bifacciali e di inseguitori minimizza il consumo di suolo, permettendo di affiancare la produzione agricola a quella di energia pulita. La realizzazione dell’impianto agrivoltaico fra Mazara del Vallo e Marsala ha dato lavoro a 150 persone.

Il parco è stato inaugurato venerdì 26 maggio alla presenza, fra gli altri, dalla CEO di Engie Italia Monica Iacono, del Direttore delle Categorie del Largo Consumo per Amazon in Europa Giorgio Busnelli e del vice ministro dell’Ambiente Vannia Gava.

