Fonte: ANSA Le installazioni di pannelli fotovoltaici crescono in tutta Italia

Crescono a maggio le installazioni dei pannelli fotovoltaici in Italia, con oltre 1,6 milioni di impianti messi in funzione nel nostro Paese. Si tratta di un incremento di oltre 360mila pannelli rispetto allo scorso anno, il 27% in più. La provincia di Roma si dimostra la più interessata da questo fenomeno, seguita a sorpresa da Brescia.

Tra le zone più attive d’Italia nell’installazione di pannelli fotovoltaici in relazione al numero di abitanti c’è invece la provincia di Treviso, seguite da quelle di Cuneo e Pordenone.

Crescono le installazioni di pannelli fotovoltaici in Italia a maggio

Nuovo balzo in avanti delle rinnovabili in Italia. A maggio è infatti cresciuto in maniera sensibile rispetto all’anno scorso il numero di pannelli solari fotovoltaici installati nel nostro Paese. Lo riporta l’ottava edizione del Barometro del Fotovoltaico di Elmec Sola, che ha segnalato un forte aumento a maggio 2024 del numero di impianti sul territorio nazionale, scorporando anche i dati per provincia.

I numeri parlano di più di 1,6 milioni di pannelli fotovoltaici installati in tutto il Paese, con una crescita di 360mila impianti rispetto al 2023. Un aumento del 27% che conferma i risultati sempre più importanti dello sviluppo e della diffusione delle tecnologie fotovoltaiche in Italia.

Il 2024 è stato un anno molto positivo per le rinnovabili in Italia. Nei primi sei mesi l’energia prodotta da solare, eolico e soprattutto idroelettrico ha superato quella ricavata dalle fonti fossili come gas, petrolio e carbone. Le fonti verdi hanno coperto il 43% del fabbisogno del Paese, con una crescita di quasi 10 punti percentuali rispetto al 2023. Anche se il risultato è chiaramente positivo, una parte significativa di esso è dovuta a fattori contingenti. Su tutti l’aumento delle piogge al nord dopo anni di siccità ha riattivato gli impianti idroelettrici, che si sono dimostrati fondamentali per aumentare il peso delle rinnovabili nel mix energetico.

La classifica delle province con più pannelli solari fotovoltaici

Le installazioni di nuovi pannelli fotovoltaici non sono omogenee su tutto il territorio nazionale Le province che si distinguono per una maggiore attività in questo settore sono in grande maggioranza al nord, con due sole eccezioni nella top 10. Bari è la zona del Sud con il maggiore incremento, mentre Roma, unica provincia del centro a comparire, guadagna la prima posizione assoluta. La classifica completa recita

Roma con +15.435 nuovi impianti;

Brescia con +12.552; Padova con +11.363 nuovi impianti;

Milano con +9.534 nuovi impianti;

Torino con +9.451 nuovi impianti;

Bergamo con +8.587 nuovi impianti;

Udine con +8.511 nuovi impianti;

Bari con +8.038 nuovi impianti;

Verona con +7.889 nuovi impianti;

Venezia con +7.886 nuovi impianti.

Questi risultati hanno portato ad alcuni cambiamenti nella graduatoria generale delle province in cui è stato installato il maggior numero di pannelli solari. Anche in questo caso però, con l’eccezione della capitale, domina il nord.

Roma (66.322);

Brescia (58.531);

Padova (52.531);

Treviso (48.730);

Torino (44.169);

Vicenza (42.910);

Milano (39.905);

Venezia (39.505);

Bergamo (39.412);

Verona (37.706).

Il fatto che molte province compaiano sia nella classifica di quelle con più pannelli che in quella delle zone con il maggior numero di nuove installazioni mostra però che il divario tra le aree del Paese che stanno investendo nelle energie rinnovabili e quelle lasciate indietro sta aumentando.