Bonus trasporti, ripartono le domande: come fare richiesta anche a novembre

Sono ripartite il 1° novembre le domande per ottenere il bonus trasporti per il mese in corso. Il contributo del valore massimo di 60 euro può essere utilizzato per 30 giorni per l’acquisto di un nuovo abbonamento ai mezzi pubblici locali e nazionali.

A partire dal mese di dicembre sarà possibile farne nuovamente richiesta, a patto che i fondi siano ancora disponibili.

Bonus trasporti anche a novembre, a chi spetta

Il bonus è riconosciuto esclusivamente alle persone fisiche che nell’anno 2021 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35mila euro.

È erogato sotto forma di voucher associato a un codice identificativo univoco, alla data di emissione e al codice fiscale del beneficiario e deve essere utilizzato durante il mese in cui è stato emesso. Va presentato alla biglietteria del gestore del servizio di trasporti che si farà carico di portare a termine la procedura per ottenere il rimborso.

I voucher non utilizzati vengono annullati e l’importo corrispondente rientra nelle disponibilità del fondo.

Bonus trasporti, si può chiedere ogni mese

Ricordiamo che il bonus trasporti da 60 euro non è una tantum, ma può essere richiesto una volta al mese fino a fine anno, compatibilmente con la disponibilità dei fondi.

Il decreto interministeriale di fine luglio spiega infatti che “il buono è pari al 100 per cento della spesa da sostenere ed è riconosciuto, comunque nel limite massimo di valore in misura pari a 60 euro per ciascun beneficiario per l’acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2022, di un solo abbonamento, annuale, mensile, o relativo a più mensilità“.

Lo conferma una delle faq del sito da utilizzare per richiedere il bonus: “è possibile effettuare una richiesta al mese e pertanto nei mesi successivi, qualora ci sia ancora dotazione finanziaria, effettuare ulteriori richieste per l’importo massimo di euro 60,00“.

Chi dunque lo ha già chiesto e ottenuto a ottobre, lo può richiedere nuovamente a novembre. E così per il mese di dicembre a patto, come abbiamo detto, che ci siano ancora fondi disponibili.

Bonus trasporti, come richiederlo

La domanda va presentata tramite la piattaforma web del Ministero del Lavoro all’indirizzo bonustrasporti.lavoro.gov.it. L’accesso all’area riservata avviene esclusivamente con SPID con livello di sicurezza 2 oppure con CIE-Carta di Identità Elettronica.

In sede di compilazione viene richiesta l’autocertificazione attraverso la spunta di un’apposita casella. Non è necessario presentare l’ISEE.

Al termine della procedura di richiesta del Bonus, si ottiene un codice e/o un QR code da presentare in biglietteria, oppure online se previsto dal gestore, al momento dell’acquisto (qui trovate la lista degli operatori di trasporto pubblico locale attivi e non attivi per il bonus trasporti).

Bonus trasporti per i figli, come richiederlo

L’accesso alla piattaforma consente di richiedere un solo buono, per sé stesso o per un figlio minore fiscalmente a carico. Eventuali ulteriori richieste comportano un nuovo accesso.

I figli maggiorenni, anche se fiscalmente a carico, devono provvedere autonomamente alla richiesta del buono.