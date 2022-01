Bonus acqua potabile, come chiedere il rimborso di 500 euro dal 1° febbraio

Non deve essere confuso con il bonus risparmio idrico di 1.000 euro per la sostituzione dei sanitari.

L'agevolazione consiste in un credito di imposta pari al 50% della spesa per l'acquisto e l'installazione di sistemi filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica. Interventi cioè realizzati per razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica.

Il bonus acqua potabile permette di ottenere un rimborso fino a 500 euro per le spese sostenute per la razionalizzazione del consumo dell'acqua potabile.

Bonus acqua, cos'è

Il bonus acqua potabile 2022 è un credito d'imposta del 50% delle spese sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022 per l'acquisto e l'installazione di sistemi di:

filtraggio

mineralizzazione

raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare

finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti.

Bonus acqua, a chi spetta

Possono fare richiesta per il bonus acqua potabile 2021 le seguenti categorie di soggetti:

persone fisiche;

soggetti esercenti in arti, professioni o attività di impresa;

enti non commerciali, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti e gli enti del terzo settore.

Il credito d’imposta spetta ai soggetti che sostengono le spese su immobili posseduti o detenuti in base a un titolo idoneo.

Bonus acqua, l'importo massimo delle spese

L'importo massimo delle spese su cui calcolare il bonus acqua potabile 2022 è fissato a:

1.000 euro per ciascun immobile, per le persone fisiche;

5.000 euro per ogni immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali.

L'importo delle spese sostenute deve essere documentato da una fattura elettronica o un documento commerciale in cui sia riportato il codice fiscale del soggetto che richiede il credito.

Per i privati - e in generale i soggetti diversi da quelli esercenti attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria - il pagamento deve essere effettuato con versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento diversi dai contanti.

Bonus acqua potabile, cumulabilità con altre spese

Il bonus acqua potabile è cumulabile. Se ad esempio un privato o un soggetto d'impresa installa un depuratore in due proprietà differenti, può ottenere il bonus per entrambe le spese. La cosa importante è che la spesa rientri nel limite di 1.000 euro per ciascun immobile per le persone fisiche e di 5.000 euro, invece per le attività di tipo commerciale, professionale, d'arte, imprenditoriale e gli enti del terzo settore o religiosi.

Bonus acqua, come richiederlo

L’ammontare delle spese agevolabili va comunicato all’Agenzia delle Entrate tra il 1° febbraio e il 28 febbraio dell’anno successivo al quello di sostenimento del costo inviando il modello tramite il servizio web disponibile nell’area riservata o i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Il bonus può essere utilizzato in compensazione tramite F24, oppure, per le persone fisiche non esercenti attività d'impresa o lavoro autonomo, anche nella dichiarazione dei redditi riferita all'anno della spesa e in quelle degli anni successivi fino al completo utilizzo del bonus.