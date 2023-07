Amazon Prime Day, migliori offerte su bici elettriche e monopattini

Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter

Fonte: ANSA Offerte Prime Day per bici elettriche e monopattini

Nel corso degli ultimi anni la mobilità green ha visto gli italiani sempre più interessati. Si è registrata un’impennata nel mercato e, in attesa di capire il reale impatto del nuovo Codice della Strada, di certo in molti saranno a caccia di monopattini e bici elettriche in sconto durante i Prime Day di Amazon.

Di seguito analizziamo quelle che sono le offerte più convincenti sul marketplace, evidenziando alcune caratteristiche per consentire una scelta ragionata. Alcuni potrebbero essere intimoriti dall’idea di dover assicurare questi mezzi, scelti da molti anche per risparmiare, ma abbiamo già spiegato come l’impatto dell’assicurazione per monopattini possa essere minimo sulle finanze delle famiglie italiane. Nessuna controindicazione, quindi, nell’acquistare ora a prezzi ribassati.

Prime Day: monopattini in offerta

Tutti possono prendere parte alla festa degli sconti del Prime Day di Amazon. Tutto ciò che occorre fare è sottoscrivere un abbonamento Prime. Ciò vuol dire pagare? Non necessariamente. Chi è già iscritto, con scadenza mensile o annuale, può semplicemente accedere e scegliere le offerte migliori disponibili. Gli altri, qualora dubbiosi, possono approfittare del mese gratuito, che garantisce gli stessi diritti per spedizioni e offerte.

Passiamo quindi alle proposte più interessanti per i monopattini elettrici. Il Ducati Pro-I Evo è un modello decisamente interessante, proposto ora con il 40% di sconto. Il motore vanta una potenza di 350 watt, che garantisce al guidatore tutta la potenza necessaria per far fronte alle spesso problematiche strade cittadine. Notevole il comparto sicurezza, grazie ai freni a disco montati e le frecce direzionali, che tra alcuni mesi potrebbero essere obbligatorie. Sa inoltre essere un mezzo divertente alla guida, considerando come sfrutti l’energia prodotta in frenata per una ripartenza più rapida.

Occhio poi all’Aovopro, proposto a 245 euro durante i Prime Day. Stessa potenza del modello precedente, 350 watt, velocità massima di 25 km/h e autonomia di 30 km per un sereno uso cittadino. Peso ridotto grazie alla lega di alluminio di cui è composto e ricarica completata in circa 4 ore. Un ottimo alleato nel traffico, con freni a disco, illuminazione LED per la guida notturna e sistema di blocco e sblocco contro i furti con gestione via app.

Accantonando per un attimo i modelli destinati a utenti adulti, pensiamo ai bambini con il monopattino elettrico RCB, al costo di 186 euro, circa. La sua potenza è di 250 watt e l’autonomia non supera i 16 km massimi. Vanta doppi freni, adesivi riflettenti e manubri antiscivolo. L’altezza del manubrio può essere regolata e il peso è di appena 7,55 kg. Un ottimo regalo, senza dubbio.

Prime Day: bici elettriche in offerta

Sono svariate le proposte per quanto riguarda le bici elettriche, a seconda delle necessità e della fascia di prezzo. Partiamo dalla E-Moon da 629,99 euro, in sconto. Il suo motore è da 250 watt e un cambio a sette velocità Shimano. La batteria al litio può essere ricaricata completamente in 5 ore, separatamente o montata sulla bici, offrendo un’autonomia dai 50 agli 80 km. Gestibile attraverso un display LED tanto per l’illuminazione quanto per il tipo di assistenza richiesto e, ovviamente, il controllo della batteria residua per evitare amare sorprese.

Il mercato offre modelli di varie tipologie, per adattarsi al meglio a corporatura, stile di guida e soprattutto tipologie di strade. Non tutti devono affrontare sfide insormontabili nel proprio centro abitato. Chi vuole una bici elettrica comoda, con ruote da 28 pollici e dalla colorazione elegante con rimandi a stili classici, può optare per la F.lli Schiano E-Ride. Un modello per strade cittadine non molto impegnative, motore da 250 watt e cambio a 21 velocità, in grado di raggiungere i 90 km di autonomia in modalità eco.

