Arriva il test che distingue Covid e influenza: dove si compra

Covid o influenza? Quante volte, negli ultimi due anni, ce lo siamo chiesti? Ora arriva il test in grado di distinguerli. Autorizzato dalla Food and Drug Administration (FDA) americana, è disponibile senza prescrizione medica e si può fare direttamente a casa e rileva l’influenza e anche l’RSV.

Labcorp Seasonal Respiratory Virus, il test in grado di distinguere il Covid dall’influenza

Lunedì 16 maggio 2022, la Food and Drug Administration statunitense ha autorizzato il test Labcorp Seasonal Respiratory Virus RT-PCR DTC, un test per l’uso senza prescrizione che tutti possono fare comodamente a casa, compresi i soggetti con sintomi di infezione virale respiratoria compatibili con il Covid (qui quali sono quelli spia delle nuove varianti).

È il primo test multi-analita COVID-19 diretto al consumatore autorizzato dalla FDA americana che funziona come un normale tampone igienico rapido. L’unica differenza con quelli Covid fai da te disponibili in Italia è che questo test permette a qualsiasi individuo di raccogliere autonomamente un campione nasale, direttamente a casa, ma per avere il risultato bisognerà inviare il tampone ad uno dei laboratori di Labcorp, azienda produttrice.

Il test, se eseguito correttamente e rispettando tutte le istruzioni (qui gli errori comuni che possono falsare il risultato), può identificare e differenziare più virus respiratori contemporaneamente, rilevando:

l’influenza A e B, comunemente nota come influenza;

A e B, comunemente nota come influenza; virus respiratorio sinciziale , comunemente noto come RSV;

, comunemente noto come RSV; e SARS-CoV-2, il virus che causa COVID-19 .

In America, dove al momento la procedura è stata avviata, i risultati verranno poi forniti attraverso un portale online, con il follow-up da parte di un operatore sanitario per i risultati dei test positivi o non validi.

Dove comprare il test che distingue Covid e influenza in Italia

“Sebbene la FDA abbia ora autorizzato molti test COVID-19 senza prescrizione medica, questo è il primo test autorizzato per influenza e RSV, insieme a COVID-19, in cui un individuo può autoidentificare la propria necessità di un test, ordinarlo, ritirarlo loro campione e inviarlo al laboratorio per il test, senza consultare un operatore sanitario”, ha affermato Jeff Shuren, M.D., J.D., direttore del Center for Devices and Radiological Health della FDA. “I rapidi progressi compiuti nell’accesso dei consumatori ai test diagnostici, inclusa la possibilità di raccogliere il campione a casa per l’influenza e l’RSV senza prescrizione medica, ci avvicinano di un passo ai test per questi virus che potrebbero essere eseguiti interamente a casa”.

Questo kit di Labcorp, nello specifico, è al momento disponibile solo in America e può essere acquistato online o nei negozi senza prescrizione medica. L’azienda produttrice, però, ha sedi in tutto il mondo, anche in Italia (a Milano). Non è da escludere, quindi, che i tamponi in grado di distingue Covid e influenza possano arrivare presto anche da noi.

Secondo le istruzioni fornite, i test possono essere:

usati autonomamente da soggetti di età pari o superiore a 18 anni;

effettuati da soggetti di età pari o superiore a 14 anni con la supervisione di un adulto;

con l’assistenza diretta di un adulto per soggetti di età pari o superiore a 2 anni.

Ciò consentirà ai consumatori di determinare più facilmente se possono essere infettati da COVID-19, influenza o RSV, stabilendo con più precisione e velocità se è il caso di procedere subito con l’isolamento (e quarantena, qui le nuove regole), fugando i possibili dubbi.

Tuttavia, come consigliano esperti e autorità sanitarie, qualora i sintomi dovessero peggiorare o persistere, al di là del risultato del test – che può essere ripetuto – è sempre meglio consultare un medico.