Si allunga la lista di prodotti richiamati dal Ministero della Salute per un potenziale rischio per la salute

Fonte: ANSA Ancora Escherichia Coli, nuovo richiamo nel formaggio Castelmagno DOP

Il Ministero della Salute ha emesso un nuovo avviso di richiamo per altri due lotti di formaggio Castelmagno DOP, marchiati Beppino Occelli e Terre d’Italia di Carrefour. La ragione del richiamo è ancora una volta la presenza di Escherichia coli produttore di tossina Shiga.

Questi prodotti sono venduti in fette dal peso variabile, con i numeri di lotto 23147011 e 23154011 e date di scadenza comprese tra il 02/03/2024 e l’11/05/2024 (12/05/2024 solo per il formaggio a marchio Beppino Occelli).

L’altro richiamo avvenuto a metà febbraio

Il formaggio Castelmagno DOP è stato prodotto dall’azienda Società Agricola La Bruna di Fiandino Davide & C. presso lo stabilimento situato in contrada Marobert 3, a Monterosso Grana, in provincia di Cuneo (marchio di identificazione IT01742CE). Successivamente, i formaggi sono stati stagionati dall’azienda Beppino Occelli nello stabilimento ubicato in località Prella 65/C a Farigliano, sempre in provincia di Cuneo (marchio di identificazione IT L4C8Z CE).

Come misura precauzionale, l’azienda consiglia di evitare il consumo del formaggio con le date di scadenza e i numeri di lotto menzionati. I consumatori che possiedono i prodotti soggetti a richiamo possono restituirli al punto vendita dove sono stati acquistati.

In precedenza, il Ministero della Salute a febbraio aveva già annunciato il richiamo di un lotto di Castelmagno DOP commercializzato con i marchi Beppino Occelli, Terre d’Italia e Tino Paiolo, a causa della presenza di Escherichia coli Stec.

In quel caso, il lotto soggetto al richiamo era il 23151011 e riguardava il formaggio prodotto da Castelmagno DOP per diversi marchi. Il primo prodotto richiamato era marchiato Beppino Occelli ed era stato realizzato nello stabilimento in Località Prella 65/C, 12060 a Farigliano, in provincia di Cuneo. La data di scadenza era il 9/3/24. Il secondo era marchiato Tino Paiolo ed era stato prodotto dalla Società Agricola La Bruna di Fiandino Davide & C. S.S. nello stabilimento in B.ta Marobert n°3, 12020 a Monterosso Grana, sempre in provincia di Cuneo. La scadenza era il 29/2/24. Il prodotto veniva venduto in forme intere da 2 kg.

Cause e sintomi dell’Escherichia coli

L’escherichia coli è un batterio che può causare una serie di malattie intestinali e, in alcuni casi, anche infezioni extra-intestinali. Le infezioni possono essere contratte attraverso l’ingestione di acqua o cibi contaminati e possono essere particolarmente pericolose per bambini piccoli e anziani, che potrebbero sviluppare forme di insufficienza renale potenzialmente mortali. Per contrastare il rischio di infezione, è consigliabile cuocere i cibi a una temperatura sufficientemente alta per neutralizzare il batterio.

I sintomi più comuni di un’infezione da Escherichia coli includono diarrea, crampi addominali, nausea e vomito. Non esiste alcun farmaco specifico per proteggersi dall’infezione da Escherichia coli, quindi è essenziale concentrarsi sulla prevenzione.

Alcune precauzioni utili includono evitare cibi a rischio come carne insufficientemente cotta e latte non pastorizzato, oltre a lavare accuratamente gli alimenti crudi e gli utensili da cucina con acqua calda e sapone prima e dopo il contatto con carne cruda o altri prodotti a rischio. È anche importante mantenere un’adeguata igiene personale, lavandosi accuratamente le mani prima di cucinare, dopo essere stati in bagno, dopo aver cambiato pannolini o dopo aver toccato animali.