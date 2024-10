Nato a Latina nel 1991, è laureato in Economia e Marketing e ha un Master in Radio, Tv e Web Content. Ha collaborato con molte redazioni e radio.

Il ministero della Salute italiano ha diffuso un nuovo avviso di richiamo alimentare che interessa un prodotto che i consumatori possono acquistare al supermercato. Si tratta di un lotto di Luganega stagionata che viene venduto a marchio Meggio dal 1962. Dietro la decisione presa dal dicastero c’è il rischio microbiologico collegato all’assunzione dell’alimento per la possibile presenza di salmonella spp. A disposizione dei consumatori, il ministero della Salute ha fornito una serie di informazioni utili a riconoscere la Luganega stagionata, quali lotto, scadenza e stabilimenti di produzione, oltre a informare sui pericoli per chi dovesse mangiare questo prodotto.

Richiamata dal mercato Luganega stagionata

Come detto, il prodotto interessato dal richiamo del ministero della Salute è un lotto di Luganega stagionata che è venduta nei supermercati italiani con il marchio Meggio dal 1962 in confezioni da 200 grammi.

Per capire se si è acquistato il prodotto potenzialmente dannoso, i consumatori possono effettuare una rapida verifica consultando l’etichetta riportata sulla confezione. Il lotto interessato è il numero 220824. Non è previsto un termine minimo di conservazione (Tmc) per questo alimento.

Lo stabilimento di produzione

Il lotto di Luganega stagionata richiamato dal mercato dal ministero della Salute è stato prodotto dall’azienda Meggio Roberto & C. S.N.C. nello stabilimento che si trova in Via Pertega 9, Grigno (TN). Il marchio di identificazione è IT 9-334 L CE.

Cosa deve fare chi ha già comprato il prodotto

Qualora, in seguito a un controllo, i consumatori dovessero rendersi conto di aver acquistato il lotto di Luganega stagionata richiamata dal mercato, devono prima di tutto evitare di consumarlo. La sua assunzione può infatti comportare dei rischi microbiologici derivanti dalla possibile presenza nell’alimento di salmonella spp.

Oltre a scongiurare i pericoli per la propria salute, i consumatori possono anche recarsi nel punto vendita di acquisto e chiedere il rimborso delle somme spese o il cambio del prodotto. In ognuno dei casi è necessario presentarsi al centro cassa del supermercato ed esporre la propria problematica avendo cura di mostrare lo scontrino o la fattura d’acquisto.

