La classifica World's Best Hospitals del 2025 incorona il Niguarda di Milano, con il capoluogo lombardo che domina la vetta della classifica: nessun ospedale del sud in top 10

Fonte: ANSA I migliori ospedali d'Italia

Il settimanale Newsweek ha diffuso la sua classifica annuale World’s Best Hospitals, che utilizza un sondaggio condotto tra moltissimi medici in tutto il mondo per stabilire quali siano i migliori ospedali, secondo diversi parametri. A vincere è stata la clinica Mayo, negli Stati Uniti.

Il miglior ospedale d’Italia è però il Niguarda di Milano, che nella classifica generale si è posizionato al 37esimo posto. Sono in totale 13 le strutture del nostro Paese che sono arrivate a occupare una posizione tra le prime 250 del mondo.

Il Niguarda di Milano è il miglior ospedale d’Italia

L’ospedale Niguarda di Milano, situato nella zona settentrionale del capoluogo lombardo, è riuscito a posizionarsi tra i primi 40 al mondo e a primeggiare tra le strutture italiane nella classifica di Newsweek. Rispetto al 2023 inoltre, ha guadagnato ben 15 posizioni, portandosi al 37esimo posto.

“La posizione di assoluto rilievo nella classifica globale sottolinea il nostro impegno costante nella ricerca, nell’insegnamento, nell’innovazione e nella cura dei pazienti, ma anche il valore della squadra dei professionisti di Niguarda, confermandoci ancora una volta un punto di riferimento per la sanità internazionale” ha commentato il direttore generale dell’Ospedale Niguarda di Milano Alberto Zoli.

La classifica completa dei migliori ospedali d’Italia

Dalla classifica di Newsweek, che è internazionale, si possono estrapolare le strutture italiane per ricavarne una graduatoria dei migliori ospedali del nostro Paese. La top 10 recita:

Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, Milano Policlinico Universitario A. Gemelli, Roma Ospedale San Raffaele – Gruppo San Donato, Milano Istituto Clinico Humanitas, Rozzano (Milano) Policlinico Sant’Orsola Malpighi, Bologna Ospedale Papa Giovanni XXIII, Bergamo Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona – Ospedale Borgo Trento, Verona Azienda Ospedale Università Padova, Padova Ospedale Policlinico San Matteo, Pavia Azienda Ospedaliera Universitaria Sant’Andrea, Roma

Analizzando i risultati si nota come le migliori strutture ospedaliere si trovino quasi tutte nel Nord Italia, con l’eccezione di quelle romane. Milano è la città più rappresentata e occupa tre delle prime quattro posizioni. La sola Lombardia occupa 5 dei primi 10 posti della top 10. Tra i peggiori ospedali ci sono l’Azienda Ospedaliera Mater Domini di Catanzaro, il Presidio Ospedaliero Centrale Ss. Annunziata di Taranto e l’Ospedale San Carlo di Potenza.

Quali sono i migliori ospedali al mondo

La milgiore struttura ospedaliera al mondo secondo questa classifica è la Mayo Clinic di Rochester, in Minnesota, negli Usa. Tutto il podio è occupato da ospedali nordamericani, mentre sono tre quelli europei in top 10:

Mayo Clinic, Usa Cleveland Clinic, Usa Toronto General, Canada The John Hopkins Hospital, Usa Karolinska Universitetssjukhuset, Svezia Massachusetts General Hospital, Usa Charité Berlin, Germania Sheba Medical Center, Israele Singapore General Hospital, Singapore Universitätsspital Basel, Svizzera.

Come funziona la classifica

Newsweek realizza ogni anno la classifica dei migliori ospedali al mondo. Prende in considerazione circa 2.400 strutture in 30 Paesi, analizzando la risposta dei professionisti che ci lavorano ad alcuni sondaggi e l’esperienza dei pazienti, oltre che ai dati pubblici a disposizione.

Tra i parametri presi in considerazione ci sono sia la qualità e i livelli delle cure, sia l’attenzione data alla ricerca scientifica e la capacità di attrarre i migliori medici e infermieri a disposizione.