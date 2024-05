Fonte: 123RF Cereali Kellogg’s al cacao ritirati dal commercio per grumi: “Rischio danni ai denti e soffocamento”

Il 17 maggio, il Ministero della Salute ha emesso un avviso riguardante il ritiro di determinate confezioni di cereali. Queste confezioni potrebbero contenere grumi di cereali resistenti all’ammorbidimento nel latte. Di conseguenza, il prodotto Kellogg’s Corn Flakes Cocoa venduto nei supermercati è soggetto a ritiro.

Cereali ritirati, i motivi e i rischi

Secondo l’allerta alimentare pubblicata sul sito del Ministero della Salute, una piccola percentuale di confezioni potrebbe presentare grumi duri, i quali rappresentano un rischio di danneggiamento dei denti o di soffocamento per i consumatori. Il Ministero della Salute ha dichiarato che il rischio rimane molto basso, tuttavia, ha invitato i consumatori a controllare le loro dispense e a “smaltire eventuali confezioni di Kellogg’s Corn Flakes Cocoa”, quindi a “contattare il servizio consumatori attraverso il sito ufficiale o il numero verde per la procedura di rimborso”.

Kellanova, l’azienda proprietaria del marchio Kellogg’s, ha informato che era già stata avviata una procedura volontaria di ritiro del prodotto Kellogg’s Corn Flakes Cocoa a causa dell’identificazione di un possibile difetto di qualità. In una nota, l’azienda specifica che “ha riscontrato che una piccola percentuale di confezioni potrebbe contenere grumi duri di cereali che non si ammorbidiscono se consumati con il latte. Ciò significa che c’è un basso rischio che questi grumi duri possano potenzialmente causare danni ai denti o rischio di soffocamento. Si precisa che il ritiro volontario riguarda esclusivamente i Kellogg’s Corn Flakes al cacao, un prodotto i vendita da gennaio 2024, e non impatta in nessun modo su ulteriori prodotti Kellogg’s”. Al momento non sono pervenute segnalazioni circa eventuali disagi in Italia.

Secondo l’allerta pubblicata dal Ministero della Salute, non è stato riportato il numero di lotto dei cereali soggetti al ritiro. Tuttavia, il marchio di identificazione dello stabilimento e del produttore è quello di Kellogg’s Plant, con sede in Park RD, Trafford Park, Stretford, Manchester M32 (UK).

I prodotti in questione hanno data di scadenza fissata per il 02/03 marzo 2025 e sono venduti in confezioni da 330g ciascuna. I consumatori che desiderano richiedere il rimborso per i cereali acquistati e soggetti al richiamo possono ottenere informazioni sul sito web dell’azienda o contattare il numero verde 800 97 60 21. Lo stesso servizio consumatori fornirà anche informazioni dettagliate sulla procedura di rimborso a chiunque fosse in possesso della merce richiamata dalla vendita.

Il ritiro è quindi ovvio, visto il rischio che può comportare l’ingestione di uno di questi grumi duri non solo per i denti, ma anche per il rischio soffocamento. Se gli adulti sono in grado di deglutire oggetti di dimensioni maggiori, per quanto riguarda i bambini anche un pezzo molto piccolo che rimane incastrato potrebbe essere fatale.

Gli altri prodotti ritirati

Nei giorni scorsi sono stati diversi i prodotti ritirati. Peraltro, diversi lotti di un altro alimento era stato tolto dal commercio per il rischio soffocamento. Stiamo parlando dei gelati Magnum, ritirati per la presenza di schegge di metallo e plastica.

Tra gli altri prodotti, anche un salame del marchio “Salumificio Ciccarelli”, per la presenza di salmonella, un batterio che può portare a gravi problemi di salute. Infine, anche diversi formati di piatti di plastica (piatti, fondi e da dessert) del marchio Rey Plastica Shpk perché la sua migrazione globale è superiore ai limiti consentiti. Questo significa che il prodotto contiene sostanze che si migrano o si trasferiscono in quantità superiori a quanto stabilito dalla normativa europea, specificamente l’articolo 3 del regolamento europeo N. 1935/2004.