AstraZeneca ritira Vaxzevria per la disponibilità di vaccini più recenti e l'eccesso di offerta. Effetti collaterali rari ma gravi sono stati presi in considerazione

AstraZeneca ha fatto un annuncio di portata globale: il ritiro del suo vaccino anti-Covid-19, Vaxzevria, e il conseguente ritiro delle autorizzazioni di commercializzazione in Europa. Una decisione drastica che fa riflettere riguardo all’impatto sulla campagna vaccinale e sulla salute pubblica.

Perché il vaccino Astrazeneca è stato ritirato dal mercato

In una dichiarazione, AstraZeneca ha spiegato che la decisione è stata presa perché ora è disponibile una varietà di vaccini più recenti, adattati per combattere le varianti di Covid-19.

“Secondo stime indipendenti, nel primo anno di utilizzo sono state salvate oltre 6,5 milioni di vite e sono state fornite globalmente oltre 3 miliardi di dosi”, recita la dichiarazione.

La motivazione principale dietro questo ritiro sembra risiedere dunque nella ridotta domanda e nell’eccesso di vaccini Covid-19 disponibili sul mercato. Secondo quanto dichiarato da AstraZeneca, l’emergere di varianti del virus ha portato allo sviluppo di numerosi vaccini aggiornati, creando un surplus di sieri disponibili. Questo surplus ha diminuito significativamente la domanda per il Vaxzevria, rendendone la produzione e la fornitura non più sostenibili.

Questa mossa segue un precedente annuncio di marzo, dove AstraZeneca aveva deciso di interrompere la commercializzazione del vaccino anti-Covid-19 nell’Unione Europea. La decisione è stata ulteriormente avvalorata dall’avviso emesso dall’Agenzia europea per i medicinali, che ha dichiarato che il vaccino non è più autorizzato per l’uso.

Altri paesi hanno già smesso di fornire il vaccino. Non è disponibile in Australia dal marzo 2023, anche se il suo utilizzo era già in fase di riduzione da giugno 2021 a causa della diffusa disponibilità di vaccini più recenti.

Vaxzevria è il nome del vaccino AstraZeneca

AstraZeneca aveva cambiato il nome del suo vaccino Covid in Vaxzevria nel 2021. Il vaccino era autorizzato per l’uso in persone di età superiore ai 18 anni, somministrato in due iniezioni, di solito nel muscolo del braccio superiore, a circa tre mesi di distanza. Era anche utilizzato da alcuni paesi come richiamo.

Vaxzevria è composto da un altro virus della famiglia degli adenovirus modificato per contenere il gene per la produzione di una proteina di SARS-CoV-2, il virus che causa il Covid-19. Il vaccino non contiene il virus stesso e non può causare il virus.

Effetti collaterali del vaccino

Anche se è stato considerato sicuro ed efficace nel complesso, comportava il rischio di un effetto collaterale raro ma serio, noto come trombosi con trombocitopenia, o Tts. La sindrome rara si è verificata in circa due o tre persone su 100.000 che sono state vaccinate con il vaccino Vaxzevria.

Il ritiro del vaccino arriva anche in concomitanza di una causa legale a Londra, intentata dai familiari di cittadini britannici deceduti a seguito di coaguli del sangue, che si presume fossero correlati al prodotto AstraZeneca.

Nonostante tutto, il Vaxzevria è stato generalmente ritenuto sicuro ed efficace nella lotta contro il Covid-19. Ma, la comparsa di un rischio così raro ma grave ha portato ad una valutazione più approfondita dei rischi e dei benefici associati al vaccino.

Il problema delle vaccinazioni globali

L’annuncio del ritiro del Vaxzevria ha puntato i riflettori contro diverse questioni riguardanti la campagna di vaccinazione globale. Con il Vaxzevria fuori dal mercato, potrebbe ridursi la disponibilità di vaccini anti-Covid-19, specialmente nei paesi in via di sviluppo o con risorse limitate. Inoltre, questo ritiro potrebbe influenzare la fiducia del pubblico nei confronti dei vaccini, generando preoccupazioni sulla sicurezza e sull’efficacia dei prodotti disponibili.

L’ultima consulenza sui vaccini Covid-19 emessa dall’Organizzazione mondiale della sanità nell’aprile ha consigliato che le formulazioni dei vaccini Covid-19 dovrebbero mirare alla linea Jn.1 del virus, che sta sostituendo le varianti della linea Xbb esistenti.