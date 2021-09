PNRR: imprese, giovani e istituzioni insieme per il rilancio dell’Italia

editato in: da

Entrano nel vivo i lavori della Task Force di CEOforLIFE, che vedrà oltre 100 CEO delle principali aziende italiane e multinazionali operanti in Italia, confrontarsi con Istituzioni, associazioni, mondo accademico e nuove generazioni per redigere il documento programmatico che segnerà la rotta del PNRR.

“CEOforLIFE PNRR Task Force – Luiss Special Edition”: questo l’evento di lancio di una serie di incontri dei 6 gruppi di lavoro – ognuno con specifico focus sulle 6 aree tematiche del PNRR – che si terranno tra settembre e ottobre e coinvolgeranno gli studenti della Luiss e la Community dei CEOforLIFE nell’elaborazione e stesura delle proposte in tema di attuazione del PNRR da presentare alle Istituzioni durante i CEOforLIFE Awards di Marzo 2022.

La presentazione del piano di lavoro della Task Force, cui prenderanno parte più di 100 studenti della Luiss Guido Carli, avverrà alla presenza di Fabiana Dadone, Ministro per le Politiche Giovanili; Enrico Giovannini, Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e Luigi Di Maio, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

“Come CEO, e soprattutto come CEOforLIFE, vogliamo dare subito un forte impulso al processo di attuazione di investimenti e riforme, così come peraltro indicato nel PNRR, per dare a tutti i cittadini ed in particolar modo a donne e giovani, una prospettiva positiva di medio-lungo termine in termini di inclusione, occupazione e qualità della vita. E vogliamo farlo rendendoli protagonisti e non spettatori del cambiamento; per questo oggi, per la prima volta, avremo attorno allo stesso tavolo imprese, istituzioni e nuove generazioni, uniti nel perseguimento di un comune obiettivo di crescita e sviluppo e nella concreta definizione del cammino da percorrere per raggiungerlo”, spiega Giordano Fatali, fondatore di CEOforLIFE e promotore della Task Force.

Innovazione digitale, lotta al cambiamento climatico e tutela dell’ambiente, mobilità sostenibile, inclusione lavorativa, formazione e orientamento professionale, ammodernamento del sistema produttivo e dei servizi sanitari sono alcuni dei temi su cui imprese e giovani lavoreranno fianco a fianco per delineare progetti e attività da condividere con le Istituzioni.