Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

ANSA Il Ministro della Giustizia Carlo Nordio durante il congresso dell'Anm propone una rateizzazione delle spettanze per rispettare la sentenza del Consiglio di Stato

Le sentenze definitive vanno eseguite, ma in una fase di sacrifici per i conti pubblici serve anche una prova di sensibilità attraverso una possibile dilazione dei pagamenti.

È questa la linea espressa dal ministro della Giustizia, Carlo Nordio, intervenuto a Napoli al congresso dell’Anm, l’Associazione Nazionale Magistrati, sul tema degli arretrati legati agli adeguamenti retributivi.

Il Guardasigilli ha riconosciuto l’obbligo istituzionale di dare attuazione alle pronunce dei giudici amministrativi, invitando al tempo stesso la magistratura associata a valutare un versamento differito, rateizzato o spalmato nel tempo.

Come funzionano gli adeguamenti salariali dei magistrati

I magistrati non hanno una contrattazione collettiva nazionale. Quindi gli adeguamenti dei loro salari avvengono automaticamente ogni tre anni sulla base delle variazioni retributive registrate dall’Istat nel pubblico impiego.

In data 18 ottobre 2026 la presidente del Consiglio ha deciso di non firmare il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm) necessario per adeguare le retribuzioni dei magistrati e liquidare gli arretrati accumulati.

La premier ha spiegato la propria contrarietà richiamando il quadro finanziario del Paese e l’entità delle somme stimate per l’operazione, quantificate dall’esecutivo in quasi un miliardo di euro complessivi, con punte lorde fino a 100.000 euro per le posizioni apicali più anziane. Secondo la premier non sarebbe stato opportuno sottoscrivere un provvedimento di tale portata in una fase di risorse limitate per le finanze pubbliche.

La sentenza del Consiglio di Stato

Ma ci sono state due sentenze del 9 luglio 2025, emanate dalla Settima Sezione del Consiglio di Stato, che hanno annullato il precedente Dpcm del 6 agosto 2021. La ragione dietro tale provvedimento è fondata su un parametro di calcolo sbagliato: il coefficiente di adeguamento deve basarsi sulla media aritmetica semplice e non ponderata. In questo modo la percentuale di adeguamento passa dal 4,85% al 6,22%.

A fronte della mancata emanazione del nuovo decreto, a novembre 2026 lo stesso Consiglio di Stato ha accolto il ricorso per ottemperanza dell’Anm, fissando al 31 gennaio 2027 il termine entro cui la Presidenza del Consiglio deve adottare l’atto.

La risposta della presidente del Consiglio

Anche dopo la pronuncia sul giudizio di ottemperanza, Giorgia Meloni ha ribadito la propria posizione.

Pur precisando che le sentenze vadano rispettate e che lo Stato non si sottrarrà agli obblighi derivanti dalla decisione dei giudici amministrativi, la Premier ha confermato che non apporrà personalmente la propria firma sul decreto.

In tal caso, l’iter proseguirà attraverso gli strumenti sostitutivi previsti dall’ordinamento, come la nomina di un commissario ad acta alla scadenza del 31 gennaio.

L’apertura di Nordio al congresso Anm sulla rateizzazione

Dal palco e a margine del congresso dell’Anm a Castel Capuano, Carlo Nordio ha riepilogato i termini giuridici ed economici della questione, distinguendo tra il riconoscimento del diritto e le modalità concrete di erogazione delle somme.

Da un lato, il ministro ha confermato che «le sentenze vanno eseguite e quindi una sentenza definitiva del Consiglio di Stato va attuata», precisando che non si chiede alcuna rinuncia a un diritto acquisito.

Allo stesso tempo, però, ha rivolto un appello alla magistratura associata affinché, tenuto conto del «momento di grave sacrificio un po’ per tutti in Italia», l’attuazione economica possa avvenire con un pagamento differito, rateizzato o spalmato.