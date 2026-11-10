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123RF Licenziato con messaggio vocale Whatsapp? Per i giudici è nullo, ecco perché

Per comunicare il licenziamento a un dipendente non basta esprimere chiaramente la volontà di interrompere il rapporto di lavoro. La legge richiede anche il rispetto di precisi requisiti a cominciare dalla forma scritta. Una condizione che non viene soddisfatta quando l’azienda affida la comunicazione esclusivamente a un messaggio audio, anche se inviato attraverso la piattaforma di messaggistica istantanea più famosa e utilizzata al mondo.

Lo ha ribadito il Tribunale di Grosseto con la sentenza 323/2026, pronunciandosi sul caso di una lavoratrice licenziata con un vocale su WhatsApp.

Il caso concreto, licenziata con un breve messaggio vocale nel cellulare

La dipendente, assunta circa vent’anni fa con contratto a tempo indeterminato e rapporto di lavoro a tempo parziale, aveva ricevuto una comunicazione audio sul suo smartphone con la quale il rappresentante dell’azienda le manifestava la volontà di chiudere il rapporto.

Ritenendo infondato il licenziamento, la lavoratrice si era rivolta al giudice chiedendo di accertarne l’inefficacia, ottenere la reintegrazione e ricevere le spettanze economiche maturate dal momento dell’estromissione fino all’effettiva riammissione in servizio. La società datrice è restata contumace, senza quindi costituirsi in giudizio e opporre le proprie difese.

La vicenda giudiziaria si è conclusa con l’accoglimento del ricorso. Il giudice ha riconosciuto l’inefficacia del licenziamento, imponendo all’azienda di riportare la lavoratrice in ufficio e tutelandola dal lato retributivo e previdenziale.

Perché un messaggio audio WhatsApp non equivale a un licenziamento scritto

Punto chiave della sentenza è la distinzione tra comunicazione orale e scritta della volontà di interrompere il rapporto. Lo dice la legge 604/1966: il licenziamento deve essere comunicato al dipendente mettendolo nero su bianco (art. 2).

Non basta quindi che il dipendente comprenda chiaramente l’intenzione del capo: occorre che questa volontà sia espressa con una comunicazione che rispetti il requisito formale previsto dalle norme vigenti. E un messaggio vocale non soddisfa questa condizione, pur essendo registrato, trasmesso e conservato su smartphone.

Licenziamento orale, nessun termine di decadenza per impugnare la decisione aziendale

C’è poi un altro aspetto interessante. Se il licenziamento è orale il lavoratore beneficia di una tutela ulteriore: non è soggetto ai termini classici di decadenza di 60 e 180 giorni, previsti dall’art. 6 legge 604/1966 per contestarlo. Come chiarito dalla Cassazione (sentenza 16250/2012), infatti, il licenziamento orale è giuridicamente inesistente e non interrompe quindi il rapporto di lavoro.

Al contempo il dipendente non rischia di perdere il diritto alla reintegrazione e alle retribuzioni maturate soltanto per non aver impugnato tempestivamente il recesso.

L’onere della prova, chi deve dimostrare che cosa

La sentenza 323/2026 del Tribunale di Grosseto chiarisce anche come si ripartisce l’onere della prova nei giudizi per licenziamento orale. Secondo la Suprema Corte, il lavoratore deve semplicemente dimostrare di essere stato mandato via per volontà del datore, mentre spetterà a quest’ultimo provare l’eventuale esistenza di una fondata causa di interruzione, diversa dal licenziamento orale.

Nel caso esaminato la dipendente aveva dettagliatamente documentato la fine del rapporto per volontà aziendale, le richieste rimaste senza risposta delle retribuzioni maturate e il tentativo di conciliazione fallito davanti alla sezione territoriale dell’Ispettorato del lavoro. Anche l’esistenza del rapporto a tempo indeterminato risultava provata dai documenti presentati in aula dalla donna e dai procedimenti disciplinari avviati dalla società.

E attenzione perché la contumacia di quest’ultima non equivaleva ad ammissione dei fatti. Infatti il giudice – valutate le prove disponibili – ha autonomamente stabilito l’infondatezza del licenziamento, non avendo trovato elementi idonei a smentire la ricostruzione della lavoratrice.

Reintegrazione, stipendi arretrati e contributi previdenziali

La conseguenza pratica più importante della decisione riguarda il trattamento riconosciuto alla lavoratrice. Come accennato sopra, il Tribunale ha riconosciuto la tutela reintegratoria piena (già vista ad esempio nel caso del licenziamento per un caso di sciopero spontaneo) in applicazione dell’art. 18 Statuto dei lavoratori nella versione modificata dalla legge 92/2012.

Oltre al pagamento delle spese legali, la società datrice è stata così condannata a reintegrare la dipendente nel posto di lavoro e a corrisponderle un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, per tutto il periodo compreso tra il giorno del licenziamento e quello dell’effettiva reintegrazione.

Non è allora una semplice indennità forfettaria destinata a compensare la perdita del posto. Anzi il risarcimento è direttamente collegato agli stipendi maturati durante il periodo in cui la lavoratrice è rimasta illegittimamente fuori dall’azienda. Nel quantificare quanto dovuto, il giudice ha anche precisato che non c’erano somme da detrarre per eventuali redditi derivanti da altre occupazioni, non risultando che la dipendente nel frattempo avesse incassato compensi da attività lavorative alternative.

A questo si aggiunge l’obbligo per il datore di lavoro di versare i contributi previdenziali e assistenziali relativi all’intero periodo, dal giorno del licenziamento fino alla reintegrazione effettiva.

Che cosa cambia

Una comunicazione apparentemente semplice, veloce e intuitiva, può costare cara all’azienda. La sentenza 323/2026 del Tribunale di Grosseto rappresenta un significativo richiamo per i datori di lavoro: la volontà di interrompere un rapporto non può essere comunicata con qualsiasi modalità, neppure quando il messaggio utilizzato è inequivocabile e proviene direttamente dal rappresentante dell’impresa.

Pur formulato con la massima chiarezza possibile, infatti, un vocale WhatsApp non sostituisce mai una lettera di licenziamento e non produce gli effetti di un valido recesso scritto. Non è una semplice e sanabile irregolarità procedurale. Al contrario, espone l’azienda alle conseguenze appena viste per il licenziamento orale.

Attenzione però, il problema non è WhatsApp in quanto tale. Non è il mezzo utilizzato ma la natura del messaggio. Anche una comunicazione testuale inviata attraverso questa applicazione può soddisfare il requisito della forma scritta. Occorre che dal contenuto emerga chiaramente la volontà di licenziare e che la dichiarazione sia riconducibile al datore di lavoro. Distinto è appunto il caso di una registrazione audio, che rimane una manifestazione orale anche quando viene trasmessa mediante strumenti digitali.