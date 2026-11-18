Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

iStock Flat tax al 7% anche per gli eredi dei pensionati esteri

Il regime di attrazione fiscale introdotto per ripopolare i borghi italiani e richiamare capitali da oltreconfine segna un’evoluzione di straordinaria rilevanza per le famiglie e gli investitori internazionali. Quello che originariamente era considerato un beneficio riservato in via esclusiva a chi aveva concluso la propria carriera lavorativa all’estero amplia ora il proprio perimetro applicativo: la speciale tassazione forfettaria con imposta sostitutiva al 7%, disciplinata dall’articolo 24-ter del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), può essere applicata anche dall’erede che subentra nella posizione patrimoniale del defunto e decide di trasferirsi nella Penisola.

La novità incide profondamente sull’assetto della disciplina concepita per i pensionati esteri. Per anni, orientamenti interpretativi restrittivi e prassi prudenziali ritenevano che il beneficio fiscale spettasse soltanto a chi avesse maturato in prima persona il trattamento di quiescenza, attraverso un rapporto di lavoro subordinato o versamenti diretti oltreconfine. Il quadro giuridico riconosce invece che la successione per mortis causa non cancella la funzione della prestazione, aprendo la strada della flat tax a figli, coniugi e beneficiari superstiti che intendono stabilire la propria residenza fiscale in Italia.

Flat tax pensionati esteri, il caso pratico

L’origine di questo decisivo cambio di passo scaturisce dall’istanza presentata da una cittadina italiana da molti anni residente all’estero, divenuta erede e beneficiaria di un piano di accumulo pensionistico individuale statunitense (un IRA – Individual Retirement Account) aperto a suo tempo dal padre durante la propria attività lavorativa negli Stati Uniti. Alla scomparsa del genitore, l’erede è subentrata a tutti gli effetti nella titolarità del piano previdenziale, iniziando a percepire le relative distribuzioni periodiche annuali.

Trovandosi nella condizione di voler rientrare in Italia e trasferire qui la propria residenza anagrafica e fiscale, la contribuente ha formulato un quesito ufficiale all’amministrazione finanziaria per chiarire se tali flussi finanziari potessero essere qualificati formalmente come redditi di pensione estera ai sensi dell’art. 24-ter del TUIR. La tesi difensiva della contribuente poggiava sull’assunto che il decesso del titolare originario non avesse intaccato la causa economica delle erogazioni, le quali continuavano ad assolvere a un primario scopo previdenziale.

Con la risposta all’interpello n. 184 del 15 ottobre 2026, l’Agenzia delle Entrate ha validato pienamente questa ricostruzione, affermando che la successione mortis causa non muta la natura del reddito. Se la prestazione originaria possedeva finalità di previdenza complementare, tale qualifica si conserva in capo all’erede, consentendole di accedere senza ostacoli al regime agevolativo forfettario.

L’evoluzione della prassi: dall’art. 49 TUIR al precedente della risposta n. 290/2025

Per comprendere a pieno la portata della risposta n. 184/2026, occorre ricostruire il percorso interpretativo con cui l’Agenzia delle Entrate ha inquadrato le pensioni estere private e i piani di accumulo nordamericani nel nostro ordinamento.

La nozione ampia di pensione

Con la circolare n. 21/E del 17 luglio 2020 l’amministrazione finanziaria ha chiarito sin dalle prime interpretazioni che la nozione di pensione rilevante ai sensi dell’art. 49, comma 2, lettera a) del TUIR è onnicomprensiva. Essa include non solo le pensioni pubbliche o obbligatorie di vecchiaia, ma anche i trattamenti legati a precedenti attività autonome e le indennità corrisposte in ragione di versamenti contributivi, persino a prescindere dalla cessazione formale del lavoro.

Il distacco dalla previdenza complementare domestica

Con gli interpelli n. 5 e n. 21 del gennaio 2024 è stato chiarito che le prestazioni pensionistiche erogate da enti esteri non ricadono automaticamente nella complessa disciplina dei fondi pensione italiani di cui al D.Lgs. n. 252/2005 (art. 50, comma 1, lett. h-bis del TUIR). Esse rimangono ancorate alla nozione generale di pensione ex art. 49, comma 2, lett. a), del TUIR, che è proprio la disposizione esplicitamente richiamata dall’art. 24-ter per individuare i soggetti legittimati al regime.

Il nodo dei contributi volontari

Con la risposta n. 290 del 12 novembre 2025 il Fisco si era già espresso sulla liquidazione di un fondo pensione statunitense ereditato e alimentato esclusivamente con contributi volontari del de cuius. In quella sede, richiamando l’art. 7, comma 3, del TUIR (tassazione dei redditi percepiti dagli eredi), l’Agenzia delle Entrate aveva sancito che né il trasferimento per successione né l’alimentazione volontaria del fondo privano la prestazione della sua natura pensionistica.

La risposta n. 184/2026 rappresenta il tassello conclusivo e decisivo: se la risposta n. 290/2025 si limitava a confermare la qualifica di reddito pensionistico ai fini ordinari, il nuovo pronunciamento compie il passo fondamentale, stabilendo che tale qualifica dà pieno diritto all’accesso all’imposta sostitutiva al 7% prevista per i pensionati esteri.

Traditional IRA, 401(k) e Roth IRA: distinzioni tecniche e cautele

La presa di posizione dell’Agenzia delle Entrate non va intesa come un’apertura indiscriminata a qualunque prodotto finanziario estero. La struttura contrattuale del piano pensionistico gioca un ruolo determinante.

I piani 401(k) sono programmi previdenziali istituiti in azienda e alimentati sia dal lavoratore sia dal datore di lavoro, mentre i Traditional IRA sono conti individuali alimentati dal risparmiatore. Entrambi beneficiano, nell’ordinamento USA, di deducibilità fiscale sui versamenti e tassazione differita al momento del prelievo. Entrambe le formule, conservando una causa previdenziale tipica, risultano pienamente idonee a qualificare le distribuzioni periodiche come pensioni estere, anche in caso di subentro dell’erede e anche in assenza di un contributo datoriale;

Il caso del Roth IRA merita una trattazione a parte. A differenza dei conti tradizionali, il Roth IRA viene alimentato con redditi già tassati (after-tax) e genera distribuzioni esenti negli Stati Uniti a determinate condizioni. L’interpello n. 184/2026 non trattava una posizione Roth IRA, bensì un piano ad accumulo ordinario. Di conseguenza, non è possibile estendere in automatico la conclusione dell’AdE ai piani Roth senza un’accurata disamina preventiva delle caratteristiche del contratto.

Resta fermo il principio per cui la flat tax non è accessibile per chi eredita liquidità bancaria, portafogli titoli ordinari, partecipazioni societarie o immobili. In mancanza di un vincolo contrattuale previdenziale originario, l’erede non assume lo status soggettivo necessario.

Sintesi dei requisiti di legge per l’accesso al regime al 7%

L’erede subentrato nella posizione previdenziale estera deve comunque conformarsi puntualmente a tutte le condizioni stabilite dall’articolo 24-ter del TUIR, che sintetizziamo nella seguente tabella.

Ambito di verifica Requisito normativo Dettaglio applicativo Status soggettivo Trattamento pensionistico estero Flussi previdenziali da piani individuali o aziendali (Traditional IRA, 401k), anche ereditati (Interpello 184/2026) Residenza pregressa Almeno 5 periodi d’imposta Assenza di residenza fiscale in Italia nei 5 anni antecedenti al rientro Stato di provenienza Cooperazione amministrativa Trasferimento da Paese che garantisca lo scambio effettivo di informazioni fiscali con l’Italia Comune di destinazione Limite fino a 30.000 abitanti Comuni di Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise, Puglia o crateri sismici del Centro

Sotto il profilo demografico, la soglia estesa fino a 30.000 residenti apre le porte a numerosi centri urbani del Mezzogiorno e ai comuni delle zone terremotate di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria (sismi 2009, 2016 e 2017). La verifica della popolazione legale deve basarsi sui dati ufficiali rilevati al 1° gennaio dell’anno in cui si perfeziona il cambio di residenza.

Perimetro oggettivo: tutti i redditi esteri coperti dall’imposta sostitutiva

Il punto di forza dell’art. 24-ter del TUIR risiede nella vastità della base imponibile coperta dall’agevolazione. Benché la titolarità di una pensione estera sia la chiave di accesso obbligatoria, l’aliquota fissa del 7% non si limita a colpire la sola rendita pensionistica.

La flat tax si estende infatti alla totalità dei redditi di fonte estera prodotti dal contribuente:

assegni previdenziali esteri. Sia le somme periodiche derivanti dal fondo ereditato, sia eventuali ulteriori pensioni estere percepite dal beneficiario;

redditi di capitale e finanziari. Dividendi societari, cedole obbligazionarie, interessi bancari e proventi da fondi di investimento esteri;

plusvalenze su strumenti esteri. Capital gain realizzati tramite la compravendita di partecipazioni finanziarie e titoli detenuti all’estero;

redditi immobiliari esteri. Canoni di locazione derivanti da immobili posseduti al di fuori del territorio italiano.

I redditi prodotti sul territorio nazionale restano invece assoggettati alla tassazione ordinaria Irpef per scaglioni progressivi. L’adesione al regime del 7% conferisce un ulteriore, rilevante sgravio burocratico e patrimoniale: l’esonero totale dagli adempimenti sul monitoraggio fiscale (compilazione del Quadro RW) e la completa esenzione dal pagamento dell’Ivie (imposta sugli immobili esteri) e dell’Ivafe (imposta sulle attività finanziarie estere), per una durata massima di dieci periodi d’imposta consecutivi.