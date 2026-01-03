I dati dei sondaggi elettorali mostrano un rafforzamento di FdI, M5S e Avs a fronte di una perdita di consenso per PD, FI e Lega nel corso del 2025

IPA FdI, M5S e Avs in crescita: cosa dicono i sondaggi politici del 2025.

Con il 2025 appena concluso, è tempo di bilanci anche nel campo dei sondaggi politici. La Supermedia Youtrend/Agi, mostra l’andamento del consenso dei partiti italiani da gennaio 2025 a dicembre 2025, evidenziando chi è cresciuto e chi ha perso terreno.

Hanno accresciuto il proprio consenso elettorale FdI, M5S e Avs. Hanno perso consenso PD, FI e Lega. Di seguito i dettagli, corredati dai risultati alle elezioni Regionali.

Chi sale e chi scende nei sondaggi politici

Fratelli d’Italia, il partito della premier Giorgia Meloni, resta la prima forza politica del Paese. FdI ha guadagnato consenso nei 12 mesi del 2025, portandosi dal 29,6% al 29,8% (+0,2%).

Questi i dati di Fratelli d’Italia alle elezioni Regionali 2025:

Calabria – 11,6%;

Campania – 11,9%;

Marche – 27,4%;

Puglia – 18,7%;

Toscana – 26,8%;

Veneto – 18,7%.

Cala il Partito Democratico a trazione Elly Schlein, che nel corso del 2025 è sceso dal 23,2% al 22,2% (-1%).

Questi i dati del Partito Democratico alle elezioni Regionali 2025:

Calabria – 13,6%;

Campania – 18,4%;

Marche – 22,5%;

Puglia – 25,9%;

Toscana – 34,4%;

Veneto – 16,6%.

Crescita netta per il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che da gennaio a dicembre 2025 è passato dall’11,1% al 12,2% (+1,1%).

Questi i dati del Movimento 5 Stelle alle elezioni Regionali 2025:

Calabria – 6,4%;

Campania – 9,1%;

Marche – 5,1%;

Puglia – 7,2%;

Toscana v 4,3%;

Veneto – 2,2%.

Forza Italia, guidata da Antonio Tajani (ma forse ancora per poco) ha perso qualche decimale passando dal 9,5% all’8,8% (-0,7%).

Questi i dati di Forza Italia alle elezioni Regionali 2025:

Calabria – 18%;

Campania – 10,7%;

Marche – 8,6%;

Puglia – 9,1%;

Toscana – 6,2%;

Veneto – 6,3%.

Piccoli movimenti, al ribasso, per la Lega di Matteo Salvini che è passata dall’8,5% all’8,4% (-0,1%).

Questi i dati della Lega alle elezioni Regionali 2025:

Calabria – 9,4%;

Campania – 5,5%;

Marche – 7,4%;

Puglia – 8%;

Toscana – 4,4%;

Veneto – 36,3%.

Alleanza Verdi e Sinistra di Angelo Bonelli (Verdi) e Nicola Fratoianni (Sinistra Italiana) è cresciuta del +0,2% passando dal 6,2% al 6,4% da gennaio 2025 a dicembre 2025.

Questi i dati di Alleanza Verdi e Sinistra alle elezioni Regionali 2025:

Calabria – 3,9%;

Campania – 4,7%;

Marche – 4,2%;

Puglia – 4,1%;

Toscana – 7%;

Veneto – 4,6%.

Di seguito l’ultima Supermedia Youtrend/Agi del 2025, pubblicata il 18 dicembre (con variazioni percentuali rispetto al 4 dicembre):

Fratelli d’Italia – 29,8% (-0,1%);

Partito Democratico – 22,2% (+0,1%);

Movimento 5 Stelle – 12,2% (-0,3%);

Forza Italia – 8,8% (-0,2%);

Lega – 8,4% (-0,1%);

Alleanza Verdi e Sinistra – 6,4% (-0,1%);

Azione – 3,5% (+0,4%);

Italia Viva – 2,5% (-0,1%);

+Europa – 1,7% (+0,1%);

Noi Moderati – 1,1% (+0,1).*

* Non rilevato da Tecnè.

La Supermedia Youtrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. Quest’ultima ponderazione include sondaggi realizzati dal 4 al 17 dicembre ed è stata effettuata il 18 dicembre sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti Emg (data di pubblicazione 11 dicembre), Noto (17 dicembre), Only Numbers (11 dicembre), Swg (8 e 15 dicembre), Tecnè (5 e 12 dicembre) e Youtrend (10 dicembre). La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio è disponibile sul sito ufficiale sondaggipoliticoelettorali.it.

La situazione delle coalizioni è la seguente:

centro-destra – 48,1%;

centro-sinistra – 30,3%;

Movimento 5 Stelle – 12,2%;

Terzo Polo – 6%;

altri – 3,6%.

La situazione alle elezioni europee dell’8 e del 9 giugno 2024:

centro-destra – 46,4%;

centro-sinistra – 32,1%;

Movimento 5 Stelle – 9,8%;

Terzo Polo – 7,1%;

altri – 4,7%.

Alle elezioni politiche del 25 settembre 2022:

centro-destra – 43,8%;

centro-sinistra – 26,1%;

Movimento 5 Stelle – 15,4%;

Terzo Polo – 7,8%;

altri – 6,9%.

Astensionismo e indecisione

Di seguito il reale peso dei partiti tolto il non-voto (astensionismo, indecisione o schede bianche/nulle). Secondo l’ultimo sondaggio Ipsos del 18 dicembre 2025, l’astensionismo in Italia è a quota 41,8%. Questo è il quadro attuale effettivo: