Sondaggi elettorali: la coalizione conservatrice è al 40,4% contro il 40,2% del campo largo. Vannacci, Renzi e Magi diventano determinanti

ANSA Sondaggi politici, Meloni resta al 27%: il centrodestra supera il campo largo per appena 0,2 punti.

I sondaggi politici mostrano come Fratelli d’Italia continui a reggere: il partito della premier Giorgia Meloni è tornato al 27%. Seguono il PD al 20,9% e il M5S al 12,6%.

Sul fronte delle coalizioni, il centrodestra potrebbe battere il campo largo ma per appena un soffio: 40,4% contro 40,2%. Ma gli allargamenti delle coalizioni possono cambiare tutto.

Sondaggi politici oggi

Qui sotto l’ultimo sondaggio elettorale effettuato da Swg per il Tg di La7 del direttore Enrico Mentana. Si mostrano i risultati del sondaggio del 14 settembre (con variazione rispetto al 7 settembre):

Fratelli d’Italia – 27% (+0,2%);

Partito Democratico – 20,9% (+0,3%);

Movimento 5 Stelle – 12,6% (+0,1%);

Futuro Nazionale – 7,9% (+0,2%);

Forza Italia – 6,9% (=);

Alleanza Verdi e Sinistra – 6,7% (-0,1%);

Lega – 5,5% (-0,2%);

Azione – 3,1% (-0,1%);

Italia Viva – 2,5% (=);

+Europa – 1,3% (-0,1%);

Noi Moderati – 1% (=);

Sud chiama Nord – 1% (=);

altre liste inferiori all’1% dei consensi – 3,6% (-0,3%).

Non si esprime il 28% degli intervistati (-0,1%).

Nota metodologica

Sondaggio realizzato da Swg S.p.A. per conto di La7 S.p.A.. Indagine condotta con tecnica mista CATI-CAMI-CAWI su un campione di 1.200 soggetti maggiorenni residenti in Italia (4.175 non rispondenti) tra il 9 e il 14 settembre 2026. Il campione è stratificato per zona e prevede quote per età e sesso. Il margine d’errore statistico dei dati riportati è del 2,8% al livello di confidenza del 95%. Il documento informativo completo del sondaggio è reperibile sul sito sondaggipoliticoelettorali.it.

Che succede in politica

Il sondaggio mostra come FdI, il partito di Giorgia Meloni, sia certamente lontano dal suo picco rappresentato dal 30% dei consensi di alcuni mesi fa. Ma al tempo stesso un gradimento al 27% dopo quattro anni di legislatura è un risultato non da poco. Si ricorda che alle politiche del 2022 FdI prese il 26,04%.

Buoni anche i numeri del PD, che guadagna tre decimali in una settimana e va al 20,9%. Nel 2022 il PD prese il 18,99%.

Situazione più complessa per il M5S, che oggi incassa un decimale andando al 12,6%. Nel 2022 il M5S prese il 15,56%. I cronisti politici sono in fermento: domenica 20 settembre si concluderà Nova, la consultazione avviata dal Movimento 5 stelle per scrivere il programma della coalizione progressista. Ma lunedì 21 Beppe Grillo, fondatore del partito detronizzato da Conte, sarà ospite di Pulp Podcast di Fedez e Mr Marra. Si vocifera che potrebbe presentare una lista a sinistra del campo largo, azione che verrebbe interpretata come un disturbo a Conte.

In continua crescita, come avviene ormai da tempo, è FN di Roberto Vannacci che con il suo 7,9%, raggiunto grazie a due ulteriori decimali, si posiziona a un passo dalla soglia psicologica dell’8%.

Le coalizioni

Inutile girarci attorno: in vista delle elezioni politiche 2027 a contare sono soprattutto i numeri delle coalizioni.

Il valore della coalizione conservatrice:

Meloni, Tajani, Salvini e Lupi – 40,4%;

esteso a Vannacci – 48,3%.

Il valore del campo largo:

Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni – 40,2%;

esteso a Renzi e Magi – 44%.

Il campo largo

E proprio nel campo largo infuria la discussione: sulle primarie e sul programma. A proposito del programma, sono diversi i punti sui quali Schlein, Conte, Bonelli, Fratoianni, Renzi e Magi dovranno trovare la quadra: