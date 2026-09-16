I sondaggi politici mostrano come Fratelli d’Italia continui a reggere: il partito della premier Giorgia Meloni è tornato al 27%. Seguono il PD al 20,9% e il M5S al 12,6%.
Sul fronte delle coalizioni, il centrodestra potrebbe battere il campo largo ma per appena un soffio: 40,4% contro 40,2%. Ma gli allargamenti delle coalizioni possono cambiare tutto.
Indice
Sondaggi politici oggi
Qui sotto l’ultimo sondaggio elettorale effettuato da Swg per il Tg di La7 del direttore Enrico Mentana. Si mostrano i risultati del sondaggio del 14 settembre (con variazione rispetto al 7 settembre):
- Fratelli d’Italia – 27% (+0,2%);
- Partito Democratico – 20,9% (+0,3%);
- Movimento 5 Stelle – 12,6% (+0,1%);
- Futuro Nazionale – 7,9% (+0,2%);
- Forza Italia – 6,9% (=);
- Alleanza Verdi e Sinistra – 6,7% (-0,1%);
- Lega – 5,5% (-0,2%);
- Azione – 3,1% (-0,1%);
- Italia Viva – 2,5% (=);
- +Europa – 1,3% (-0,1%);
- Noi Moderati – 1% (=);
- Sud chiama Nord – 1% (=);
- altre liste inferiori all’1% dei consensi – 3,6% (-0,3%).
Non si esprime il 28% degli intervistati (-0,1%).
Nota metodologica
Sondaggio realizzato da Swg S.p.A. per conto di La7 S.p.A.. Indagine condotta con tecnica mista CATI-CAMI-CAWI su un campione di 1.200 soggetti maggiorenni residenti in Italia (4.175 non rispondenti) tra il 9 e il 14 settembre 2026. Il campione è stratificato per zona e prevede quote per età e sesso. Il margine d’errore statistico dei dati riportati è del 2,8% al livello di confidenza del 95%. Il documento informativo completo del sondaggio è reperibile sul sito sondaggipoliticoelettorali.it.
Che succede in politica
Il sondaggio mostra come FdI, il partito di Giorgia Meloni, sia certamente lontano dal suo picco rappresentato dal 30% dei consensi di alcuni mesi fa. Ma al tempo stesso un gradimento al 27% dopo quattro anni di legislatura è un risultato non da poco. Si ricorda che alle politiche del 2022 FdI prese il 26,04%.
Buoni anche i numeri del PD, che guadagna tre decimali in una settimana e va al 20,9%. Nel 2022 il PD prese il 18,99%.
Situazione più complessa per il M5S, che oggi incassa un decimale andando al 12,6%. Nel 2022 il M5S prese il 15,56%. I cronisti politici sono in fermento: domenica 20 settembre si concluderà Nova, la consultazione avviata dal Movimento 5 stelle per scrivere il programma della coalizione progressista. Ma lunedì 21 Beppe Grillo, fondatore del partito detronizzato da Conte, sarà ospite di Pulp Podcast di Fedez e Mr Marra. Si vocifera che potrebbe presentare una lista a sinistra del campo largo, azione che verrebbe interpretata come un disturbo a Conte.
In continua crescita, come avviene ormai da tempo, è FN di Roberto Vannacci che con il suo 7,9%, raggiunto grazie a due ulteriori decimali, si posiziona a un passo dalla soglia psicologica dell’8%.
Le coalizioni
Inutile girarci attorno: in vista delle elezioni politiche 2027 a contare sono soprattutto i numeri delle coalizioni.
Il valore della coalizione conservatrice:
- Meloni, Tajani, Salvini e Lupi – 40,4%;
- esteso a Vannacci – 48,3%.
Il valore del campo largo:
- Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni – 40,2%;
- esteso a Renzi e Magi – 44%.
Il campo largo
E proprio nel campo largo infuria la discussione: sulle primarie e sul programma. A proposito del programma, sono diversi i punti sui quali Schlein, Conte, Bonelli, Fratoianni, Renzi e Magi dovranno trovare la quadra:
|Temi / Partiti
|PD
|M5S
|AVS
|IV
|+E
|armi all’Ucraina
|SÌ
|NO
|NO
|SÌ
|SÌ
|aumento spesa militare
|è complicato
|NO
|NO
|SÌ
|SÌ
|patrimoniale
|SÌ (europea)
|NO
|SÌ
|NO
|NO
|salario minimo
|SÌ
|SÌ
|SÌ
|NO
|SÌ
|alta velocità
|SÌ
|NO
|NO
|SÌ
|nd
|ponte sullo Stretto
|NO
|NO
|NO
|SÌ
|è complicato
|termovalorizzatori
|è complicato
|NO
|NO
|SÌ
|SÌ
|nucleare
|NO
|NO
|NO
|SÌ
|SÌ
|cittadinanza dopo 5 anni
|SÌ
|è complicato
|SÌ
|SÌ
|SÌ
|autonomia differenziata
|NO
|NO
|NO
|NO
|NO