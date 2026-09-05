Secondo l’ultimo sondaggio politico, Fratelli d’Italia si conferma primo partito con il 26,5% (+0,1%), seguito dal Partito Democratico al 22,2% (+0,3%). Al terzo posto il Movimento 5 Stelle, che sale al 12,6% (+1,1%), segnando la crescita più marcata della rilevazione.
Sul fronte delle coalizioni politiche, il centrodestra composto da Meloni, Tajani, Salvini e Lupi va sotto rispetto al campo largo composto da Schlein, Conte e dal duo Bonelli-Fratoianni: il risultato è di 38,9% a 40,6%. Un eventuale allargamento delle coalizioni potrebbe confermare o ribaltare i risultati.
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Ultimi sondaggi elettorali
Di seguito il nuovo sondaggio Youtrend per Sky Tg24, pubblicato venerdì 4 settembre. Il sondaggio mostra le intenzioni di voto rispetto al 24 luglio 2026: una pietra di paragone piuttosto remota per quanto riguarda un sondaggio elettorale, che così riesce a mostrare l’evoluzione dell’orientamento degli elettori nel corso delle settimane estive.
- Fratelli d’Italia – 26,5% (+0,1%);
- Partito Democratico – 22,2% (+0,3%);
- Movimento 5 Stelle – 12,6% (+1,1%);
- Futuro Nazionale – 7,9% (+0,3%);
- Forza Italia – 7,1% (-0,8%);
- Alleanza Verdi e Sinistra – 5,8% (-1%);
- Lega – 4,4% (-0,5%);
- Azione – 3,9% (+0,2%);
- Italia Viva – 2,4% (+0,3%);
- +Europa – 1,6% (-0,3%);
- Partito Liberaldemocratico – 1,3% (+0,3%);
- Ora! – 1,1% (+0,2%);
- Noi Moderati – 0,9% (nd).
Gli indecisi e gli astenuti sono il 33,6%.
Il dato politico più rilevante è il sorpasso di Futuro Nazionale su Forza Italia: il partito di Vannacci sale al 7,9% (+0,3%) e supera gli azzurri, che scendono al 7,1% (-0,8%). FN si trova adesso a un passo dalla soglia psicologica dell’8%. Se la sua crescita dovesse seguire lo stesso trend degli ultimi mesi, la doppia cifra verrebbe raggiunta entro la fine dell’anno. Vannacci è cresciuto pescando fra astenuti e indecisi, ma soprattutto erodendo consenso ai cugini del centrodestra. E in particolare cannibalizzando la Lega.
Nota metodologica
Sondaggio svolto con metodologia Cawi tra il 31 agosto e il 3 settembre 2026 su un campione di 800 intervistati rappresentativi della popolazione maggiorenne residente in Italia, indagati per quote di genere ed età incrociate, stratificate per titolo di studio e ripartizione ISTAT di residenza. Il margine d’errore è del +/- 3,5% con un intervallo di confidenza del 95%. Nota metodologica completa sul sito ufficiale sondaggipoliticoelettorali.it.
Le coalizioni
Qui lo stato della coalizione conservatrice:
- centrodestra (FdI, FI, Lega) – 38,9%;
- centrodestra con Vannacci – 46,8%.
Qui lo stato della coalizione progressista:
- campo largo (PD, M5S, AVS) – 40,6%;
- campo largo con IV e +E – 44,6%.
Fiducia nel Governo Meloni
Sul fronte della fiducia al Governo Meloni, il 59% degli italiani esprime oggi un giudizio negativo, mentre il 36% ne dà uno positivo. Il 5% degli intervistati non si pronuncia.
Una settimana prima, il sondaggio di Lab21 per Affari Italiani sul gradimento della premier Giorgia Meloni aveva fornito risultati simili. La domanda: “A distanza dal suo insediamento come Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni è…”.
Le risposte:
- bocciata – 38,4 (36,2% agosto 2025);
- promossa – 61,6 (63,8% agosto 2025).
Le ideologie
Youtrend ha inoltre chiesto agli intervistati di esprimersi su una serie di temi e ideologie. Alcune sono tematiche tipicamente di sinistra (tassa patrimoniale, socialismo, comunismo, eccetera) mentre altre sono tematiche tipicamente di destra (come la remigrazione). Questi i risultati:
|tema
|favorevoli
|contrari
|non so / altro
|eutanasia
|76
|15
|9
|salario minimo
|75
|16
|9
|energia nucleare
|51
|34
|15
|remigrazione
|46
|38
|16
|green deal
|41
|16
|43
|reddito di cittadinanza
|41
|51
|8
|tassa patrimoniale
|40
|42
|18
|ius soli
|33
|30
|37
|europeismo
|54
|25
|21
|socialismo
|39
|35
|26
|capitalismo
|23
|53
|24
|comunismo
|21
|63
|16
|neoliberismo
|21
|38
|41
|sovranismo
|15
|65
|20
|fascismo
|6
|83
|11
Come si nota, su alcuni temi sembra esserci un consenso ampiamente diffuso: eutanasia e salario minimo. Su remigrazione ed energia nucleare il consenso è spaccato praticamente a metà fra favorevoli e contrari. Il minimo del consenso riguarda il fascismo.