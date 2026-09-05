ANSA Sondaggi politici, FdI resta primo al 26,5%: il Pd accorcia, M5S +1,1% e Vannacci supera Forza Italia.

Secondo l’ultimo sondaggio politico, Fratelli d’Italia si conferma primo partito con il 26,5% (+0,1%), seguito dal Partito Democratico al 22,2% (+0,3%). Al terzo posto il Movimento 5 Stelle, che sale al 12,6% (+1,1%), segnando la crescita più marcata della rilevazione.

Sul fronte delle coalizioni politiche, il centrodestra composto da Meloni, Tajani, Salvini e Lupi va sotto rispetto al campo largo composto da Schlein, Conte e dal duo Bonelli-Fratoianni: il risultato è di 38,9% a 40,6%. Un eventuale allargamento delle coalizioni potrebbe confermare o ribaltare i risultati.

Ultimi sondaggi elettorali

Di seguito il nuovo sondaggio Youtrend per Sky Tg24, pubblicato venerdì 4 settembre. Il sondaggio mostra le intenzioni di voto rispetto al 24 luglio 2026: una pietra di paragone piuttosto remota per quanto riguarda un sondaggio elettorale, che così riesce a mostrare l’evoluzione dell’orientamento degli elettori nel corso delle settimane estive.

Fratelli d’Italia – 26,5% (+0,1%);

Partito Democratico – 22,2% (+0,3%);

Movimento 5 Stelle – 12,6% (+1,1%);

Futuro Nazionale – 7,9% (+0,3%);

Forza Italia – 7,1% (-0,8%);

Alleanza Verdi e Sinistra – 5,8% (-1%);

Lega – 4,4% (-0,5%);

Azione – 3,9% (+0,2%);

Italia Viva – 2,4% (+0,3%);

+Europa – 1,6% (-0,3%);

Partito Liberaldemocratico – 1,3% (+0,3%);

Ora! – 1,1% (+0,2%);

Noi Moderati – 0,9% (nd).

Gli indecisi e gli astenuti sono il 33,6%.

Il dato politico più rilevante è il sorpasso di Futuro Nazionale su Forza Italia: il partito di Vannacci sale al 7,9% (+0,3%) e supera gli azzurri, che scendono al 7,1% (-0,8%). FN si trova adesso a un passo dalla soglia psicologica dell’8%. Se la sua crescita dovesse seguire lo stesso trend degli ultimi mesi, la doppia cifra verrebbe raggiunta entro la fine dell’anno. Vannacci è cresciuto pescando fra astenuti e indecisi, ma soprattutto erodendo consenso ai cugini del centrodestra. E in particolare cannibalizzando la Lega.

Nota metodologica

Sondaggio svolto con metodologia Cawi tra il 31 agosto e il 3 settembre 2026 su un campione di 800 intervistati rappresentativi della popolazione maggiorenne residente in Italia, indagati per quote di genere ed età incrociate, stratificate per titolo di studio e ripartizione ISTAT di residenza. Il margine d’errore è del +/- 3,5% con un intervallo di confidenza del 95%. Nota metodologica completa sul sito ufficiale sondaggipoliticoelettorali.it.

Le coalizioni

Qui lo stato della coalizione conservatrice:

centrodestra (FdI, FI, Lega) – 38,9%;

centrodestra con Vannacci – 46,8%.

Qui lo stato della coalizione progressista:

campo largo (PD, M5S, AVS) – 40,6%;

campo largo con IV e +E – 44,6%.

Fiducia nel Governo Meloni

Sul fronte della fiducia al Governo Meloni, il 59% degli italiani esprime oggi un giudizio negativo, mentre il 36% ne dà uno positivo. Il 5% degli intervistati non si pronuncia.

Una settimana prima, il sondaggio di Lab21 per Affari Italiani sul gradimento della premier Giorgia Meloni aveva fornito risultati simili. La domanda: “A distanza dal suo insediamento come Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni è…”.

Le risposte:

bocciata – 38,4 (36,2% agosto 2025);

promossa – 61,6 (63,8% agosto 2025).

Le ideologie

Youtrend ha inoltre chiesto agli intervistati di esprimersi su una serie di temi e ideologie. Alcune sono tematiche tipicamente di sinistra (tassa patrimoniale, socialismo, comunismo, eccetera) mentre altre sono tematiche tipicamente di destra (come la remigrazione). Questi i risultati:

tema favorevoli contrari non so / altro eutanasia 76 15 9 salario minimo 75 16 9 energia nucleare 51 34 15 remigrazione 46 38 16 green deal 41 16 43 reddito di cittadinanza 41 51 8 tassa patrimoniale 40 42 18 ius soli 33 30 37 europeismo 54 25 21 socialismo 39 35 26 capitalismo 23 53 24 comunismo 21 63 16 neoliberismo 21 38 41 sovranismo 15 65 20 fascismo 6 83 11

Come si nota, su alcuni temi sembra esserci un consenso ampiamente diffuso: eutanasia e salario minimo. Su remigrazione ed energia nucleare il consenso è spaccato praticamente a metà fra favorevoli e contrari. Il minimo del consenso riguarda il fascismo.