Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

123RF Piazza Italia recluta personale operativo e manageriale da Nord a Sud

Il marchio di abbigliamento Piazza Italia ha dato il via a una campagna di reclutamento per l’inserimento di personale per sostenere l’apertura di nuovi punti vendita della sua rete. Si tratta di circa 200 aperture per più di 1.000 posti di lavoro entro il 2030.

Le selezioni interessano sia le regioni del Centro-Nord sia le aree del Mezzogiorno, accompagnando la crescita del gruppo che comprende anche il rilancio della catena Conbipel e il potenziamento del polo direzionale di Nola, in provincia di Napoli.

Quali sono i profili cercati

Le posizioni aperte riguardano sia figure operative che gestionali:

addetti alla vendita e magazzinieri con funzioni di vendita, incaricati di ruoli che vanno dall’assistenza ai clienti, al riassortimento degli scaffali, alla fruibilità dello spazio di vendita;

capi reparto, responsabili del raggiungimento degli obiettivi commerciali attraverso il coordinamento del personale nei reparti e della formazione dei collaboratori;

responsabili di punto vendita, che si occupano di gestire il negozio, supervisionare il personale e analizzare i risultati di vendita.

Come ormai tantissime aziende del settore retail, anche Piazza Italia si preoccupa di formare le nuove reclute. Per questo c’è un programma strutturato rivolto a potenziali lavoratori per aiutarli nel percorso di crescita che va dalla gestione operativa dello spazio di vendita fino a ruoli di maggiore responsabilità.

Quali sono i requisiti per candidarsi

I criteri di selezione sono modulati in base al livello di autonomia previsto per ciascuna figura professionale:

per gli addetti alla vendita ed i magazzinieri si richiede almeno un anno di esperienza lavorativa in aziende del settore moda;

per i capi reparto sono richiesti almeno 3 anni di comprovata esperienza nel medesimo ruolo;

anche per i responsabili di negozio servono minimo 5 anni di esperienza alla guida di punti vendita strutturati nel settore dell’abbigliamento.

Si accettano anche candidature da parte di persone iscritte alle liste delle categorie protette.

Quali sono le Regioni interessate dalle assunzioni

Le ricerche di personale coprono attualmente dodici regioni italiane, con particolare attenzione alle aree di sviluppo commerciale:

Regioni Profili ricercati Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna Addetti alle vendite, magazzinieri, capi reparto e responsabili di negozio Toscana, Lazio Addetti alle vendite, capi reparto e responsabili di punto vendita Molise, Campania (inclusa sede di Nola), Puglia, Sicilia Personale di vendita per punti vendita e figure per le nuove aperture

Come candidarsi

Dal portale ufficiale di Piazza Italia è possibile selezionare la propria Regione e inoltrare la propria istanza d’interesse, compilando la modulistica online in tutte le sue parti e caricando il proprio Cv aggiornato. Qualora non fossero presenti annunci nella propria regione è sempre possibile inviare candidature spontanee all’indirizzo email selezione@piazzaitaliastore.it.

Altri annunci di lavoro

Chi è interessato a trovare un impiego nel retail può valutare le offerte di lavoro di Tezenis e Calzedonia, oppure le posizioni stagionali di MagicLand.