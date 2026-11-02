Casio scopre la meccanica leggera e porta il titanio sotto i 400 euro

Dopo decenni di digitali e quarzo, il marchio giapponese firma col proprio nome un automatico essenziale, pensato per chi lo indossa ogni giorno

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Matteo Calzaretta

Giornalista

Giornalista pubblicista, collabora con alcune tra le principali testate nazionali di lifestyle e spettacoli.

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Casio scopre la meccanica leggera e porta il titanio sotto i 400 euro
Casio
Il CMK-100 con bracciale in titanio, la versione top di gamma da 399 euro

Dimenticate gli orologi che si fanno notare soltanto per dimensioni e dettagli vistosi. Con il nuovo CMK-100, Casio sceglie una strada diversa: quella della funzionalità, del design essenziale e di una leggerezza che si apprezza soprattutto al polso. Il modello arriva nei negozi tra pochi giorni, il 12 novembre, e porta la tradizione degli orologi meccanici in una dimensione più contemporanea.

Per il marchio giapponese non è una novità da poco. Finora la meccanica era rimasta confinata alla linea Edifice, che lo scorso anno aveva presentato l’EFK-100. Il CMK-100 è invece il primo automatico a portare sul quadrante il solo logo Casio, lo stesso dei modelli digitali che si comprano da decenni senza pensarci troppo. E arriva in un momento favorevole: la riscoperta dei modelli retrò, trainata soprattutto dalla generazione Z, ha fatto più che raddoppiare l’utile netto dell’azienda.

Peso massimo 55 grammi

Il primo dettaglio a fare la differenza è la cassa in titanio, materiale leggero e resistente alla corrosione, con una raffinata finitura satinata effetto hairline, percorsa cioè da sottilissime linee parallele. Le proporzioni sono studiate per non ingombrare: 38 millimetri di diametro, 11,4 di spessore e un peso di appena 55 grammi nelle versioni con cinturino. Da un’ansa all’altra la cassa, a cuscino e con lunetta piatta, misura 44,7 millimetri: una taglia che sta bene anche sui polsi più sottili. Un trattamento superficiale specifico ne aumenta inoltre la resistenza all’abrasione. Il risultato è un orologio discreto, ma con una personalità ben riconoscibile.

Quadrante opaco e vetro antigraffio

A catturare l’attenzione è soprattutto il quadrante opaco, dalla texture leggermente granulosa, progettato per ridurre i riflessi e facilitare la lettura dell’ora. L’impostazione ricorda quella degli orologi da campo, con i numeri 12, 9 e 6, indici a bastone per le altre ore e il datario alle 3. Gli indici in rilievo, arricchiti da più strati di vernice luminescente, assicurano visibilità anche al buio.

A completare la dotazione ci sono il vetro zaffiro antigraffio, l’impermeabilità fino a 10 bar e un movimento automatico di produzione giapponese a 21 rubini, con circa 42 ore di riserva di carica.

Cinque versioni da 299 a 399 euro

La collezione comprende cinque varianti, con quadrante nero, grigio o marrone e cinturini in nylon e pelle oppure bracciale in titanio, per adattarsi a stili e occasioni differenti. Il CMK-100 sarà disponibile dal 12 novembre presso il negozio G-SHOCK di Milano, su Casio.it e nei rivenditori autorizzati. I prezzi europei partono da 299 euro e arrivano a 399 euro per la versione con bracciale in titanio. Con questa fascia di prezzo Casio si confronta direttamente con gli automatici d’ingresso degli altri grandi marchi giapponesi, Seiko e Citizen in testa. E proprio a Milano, seconda città più cara al mondo per gli orologi di lusso, cifre come queste fanno ancora più effetto.

Un nuovo modo di interpretare l’orologio di tutti i giorni, dove la meccanica incontra il comfort e ogni dettaglio ha una funzione precisa.