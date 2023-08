Autunno rovente per Giorgia Meloni: tutti i dossier del Governo

Fonte: ANSA Un autunno rovente attende la premier Giorgia Meloni: ecco i dossier aperti.

Negli ultimi giorni ha catturato l’attenzione sui social media una foto che ritrae la premier Giorgia Meloni nell’ufficio di Palazzo Chigi, intenta a lavorare dopo le ferie estive. La presidente del Consiglio ha espresso la sua determinazione a costruire un’Italia “che torni a pensare in grande”, liberando il suo valore e le sue potenzialità inespresse. La foto è servita ad annunciare il ritorno dalle ferie del capo del Governo, per un settembre che potrebbe essere particolarmente caldo, almeno per quanto riguarda la politica.

L’obiettivo del Governo: definire la Legge di Bilancio

Giorgia Meloni è pronta a tornare all’opera e confrontarsi con gli alleati della maggioranza e con l’opposizione sui tanti dossier rimasti aperti. Il primo appuntamento ufficiale sarà il Consiglio dei Ministri in cui, con tutta probabilità, si inizierà a parlare della prossima Legge di Bilancio e definire le priorità di Palazzo Chigi per l’allogamento delle risorse economiche.

Tra un mese bisognerà infatti varare la Nadef, la Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza, a cui farà seguito, dopo un altro mese, la presentazione della manovra. Il dibattito, sempre bollente quando si avvicinano queste scadenze, si è già acceso negli ultimi giorni con l’aumento vertiginoso del costo di benzina e diesel e con la mai assopita discussione sul salario minimo, più volte rinviata dal Governo.

Sarà difficile trovare le risorse, come ha già anticipato, mettendo le mani avanti, Giancarlo Giorgetti. Il ministro dell’Economia ha sottolineato che si tratterà di una manovra complicata. Mentre già si inizia a discutere di coperture, rimane il dubbio su un aumento del deficit oltre il 3,7% o trovare nuove forme per finanziare la misura, dalla lotta all’evasione a tagli delle spese pubbliche.

La mediazione con le altre forze della maggioranza

Il 4 settembre dovrebbe invece tenersi il vertice di maggioranza per sondare le opinioni dei partiti di centrodestra sulla Legge di Bilancio. Giorgia Meloni incontrerà i capigruppo di Lega e Forza Italia, con l’obiettivo di definire il piano d’azione per portare avanti importanti risultati. Tra tutti rendere strutturale il taglio del cuneo fiscale introdotto dal dl Lavoro dello scorso maggio.

Bisognerà prendere in considerazione infatti le richieste degli alleati. Tra tutti la realizzazione di Quota 41 e l’aumento delle pensioni minime, misure annunciate in campagna elettorale rispettivamente da Matteo Salvini e da Silvio Berlusconi. Tutto potrebbe cambiare in base a chi raccoglierà, de facto, l’eredità politica del Cav e a quale corrente prevarrà in autunno tra gli azzurri.

Il riassetto di Fratelli d’Italia con Arianna Meloni

Anche dentro Fratelli d’Italia si muove qualcosa. Giorgia Meloni, dopo gli scandali che hanno investito i suoi delfini, sembra intenzionata a riorganizzare il partito e nominare nuovi fedelissimi in incarichi di Governo. Dentro FdI sono nati nuovi dipartimenti, con Sara Kelany all’Immigrazione e la sorella della premier Arianna Meloni alle Adesioni e al Tesseramento. La moglie del ministro Francesco Lollobrigida ha inoltre ottenuto il ruolo di coordinatrice della segreteria del partito.

Insomma, tra discussioni economiche, giochi di potere e il riassetto della maggioranza, quello che attende la presidente del Consiglio non è un autunno semplice. Si prevedono tuoni e fulmini sopra Palazzo Chigi, con tempeste che potrebbero protrarsi fino alla fine dell’anno e oltre.