Nuovo incarico per Arianna Meloni, di che si tratta

Arianna Meloni, la cui parentela con la presidente del Consiglio è affiancata dal fatto di essere la moglie del Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, assume l’importante incarico di responsabile della segreteria politica all’interno di Fratelli d’Italia. Tale ruolo, come evidenziato sul sito ufficiale del partito guidato da Giorgia Meloni, è congiuntamente associato alla responsabilità del “dipartimento adesioni”.

Nel medesimo sito è precisato che in un prossimo futuro saranno creati ulteriori dipartimenti e che verrà implementata un’organizzazione gerarchica all’interno dei dipartimenti elencati, includendo posizioni di viceresponsabili e dirigenti.

Ufficializzato ruolo già svolto di fatto

La nomina di Arianna Meloni rappresenta essenzialmente un processo di ufficializzazione di un ruolo che lei stava già ricoprendo da un certo periodo di tempo presso l’ufficio di via della Scrofa. Giovanni Donzelli, responsabile dell’organizzazione del partito, ha spiegato a LaPresse che “In Fratelli d’Italia” questo ruolo non aveva mai ricevuto un’ufficializzazione formale ed è analoga a quella che Donato Lamorte aveva ricoperto nell’ambito di Alleanza Nazionale.

La storia politica di Arianna Meloni

L’ascesa di Arianna Meloni può essere considerata un autentico percorso di crescita. Nel corso degli ultimi mesi, la sorella di Giorgia Meloni ha gradualmente guadagnato un ruolo di sempre maggior rilievo all’interno del partito. Già incaricata del tesseramento, è anche membro del consiglio direttivo della Fondazione Alleanza Nazionale, il partito successore dell’ormai dissolto Missino, dal quale ha avuto origine Fratelli d’Italia. Questa fondazione detiene depositi bancari di circa trenta milioni di euro e possiede proprietà immobiliari che valgono intorno ai 200 milioni di euro sul mercato.

In un’ampia intervista rilasciata a Il Foglio nell’estate del 2022, Arianna Meloni ha condiviso la sua esperienza politica. Ha spiegato che la sua attività politica risale a quando era ancora giovane, anche se sempre in secondo piano. Nonostante abbia fatto politica fin dall’adolescenza, ha rivelato di essere una persona ansiosa e poco incline all’esposizione pubblica. Questa è la ragione per cui non ha mai intrapreso candidature personali, nonostante il suo coinvolgimento politico fin dai tempi della giovinezza.

Per circa due decenni ha svolto un lavoro precario presso la Regione Lazio. Si è descritta come la “ribelle” all’interno della sua famiglia, un atteggiamento che è stato confermato anche dalla sua decisione di abbandonare gli studi inizialmente per dedicarsi al lavoro, per poi riprenderli in seguito. Ha sempre difeso l’indipendenza del suo percorso lavorativo, sottolineando che non ha ottenuto le sue posizioni grazie alle sue connessioni familiari. Inoltre, si è autodefinita come una delle persone con più esperienza tra i precari impiegati nella Regione Lazio.

Gli altri incarichi: Fazzolari alla comunicazione governo-FdI

Nelle recenti settimane, Giorgia Meloni ha incaricato Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario all’attuazione del programma, di coordinare e armonizzare la comunicazione tra gli uffici della presidente del Consiglio, Palazzo Chigi, il governo e il partito Fratelli d’Italia. Questo incarico, sebbene non abbia ricevuto una nomina formale, rappresenta un’azione organizzativa interna.

Questa scelta riflette la necessità di adattare la struttura di Fratelli d’Italia a una realtà più articolata e complessa, come quella che la squadra di governo del maggior partito di coalizione sta attualmente affrontando. Giorgia Meloni ha deciso di fare affidamento sul suo stretto collaboratore di fiducia per gestire questa sfida. Tra le altre novità introdotte nella struttura di Fratelli d’Italia, come risulta dal sito del partito, c’è la creazione del dipartimento “Immigrazione”, guidato da Sara Kelany, deputata nella prima legislatura, la cui famiglia ha radici egiziane e italiane.