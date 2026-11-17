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iStock L'8 dicembre cade di martedì e molti studenti potranno restare a casa da sabato 5 fino a martedì 8. Il calendario delle chiusure cambia da Regione a Regione

Il Ponte dell’Immacolata 2026 permetterà a migliaia di studenti italiani di restare a casa fino a quattro giorni consecutivi. Quest’anno l’8 dicembre cade di martedì e numerose Regioni hanno previsto la sospensione delle lezioni anche lunedì 7 dicembre. La chiusura non sarà però uguale in tutta Italia. Alcuni calendari scolastici regionali prevedono già il ponte, mentre altrove saranno i singoli istituti a decidere se concedere una giornata aggiuntiva di vacanza. Per le famiglie, conoscere le date è importante anche per organizzare eventuali viaggi, permessi lavorativi e attività durante la pausa scolastica.

Ponte dell’Immacolata 2026, quando iniziano e finiscono le vacanze

Il calendario di dicembre offre la possibilità di collegare la festività dell’Immacolata al fine settimana precedente. Nelle scuole che adottano la settimana corta e sospendono le lezioni lunedì 7 dicembre, la pausa durerà da sabato 5 a martedì 8 dicembre, quindi gli studenti torneranno in classe mercoledì 9 dicembre, dopo quattro giorni consecutivi senza lezioni. Negli istituti in cui si frequenta anche il sabato, invece, la pausa sarà di tre giorni, da domenica 6 a martedì 8 dicembre. Dove il ponte non è previsto, le scuole resteranno chiuse soltanto martedì 8 dicembre, festività nazionale dell’Immacolata Concezione.

Scuole chiuse il 7 dicembre 2026, l’elenco delle Regioni

Secondo i calendari scolastici regionali 2026/2027, la sospensione delle attività didattiche per lunedì 7 dicembre è prevista in dodici Regioni e nella Provincia autonoma di Trento. I territori interessati sono:

Abruzzo

Calabria

Campania

Friuli Venezia Giulia

Liguria

Molise

Piemonte

Puglia

Sicilia

Umbria

Valle d’Aosta

Veneto

Provincia autonoma di Trento

In queste aree la giornata del 7 dicembre è già individuata come sospensione delle lezioni dal calendario territoriale. Il ponte riguarda le scuole statali e paritarie secondo le disposizioni applicabili nei rispettivi territori, ferme restando le eventuali organizzazioni particolari deliberate dagli istituti.

Dove si va a scuola il 7 dicembre, le Regioni senza ponte

In altre Regioni il calendario scolastico non stabilisce una sospensione generalizzata delle lezioni per lunedì 7 dicembre. Le scuole potrebbero quindi essere regolarmente aperte in Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Sardegna, Toscana e Basilicata, salvo decisioni diverse degli istituti. Anche nella Provincia autonoma di Bolzano il calendario deve essere verificato in base all’organizzazione scolastica prevista. Un’eccezione importante riguarda Milano, dove il 7 dicembre si celebra Sant’Ambrogio, patrono della città. Le scuole milanesi resteranno chiuse anche lunedì, consentendo agli studenti di collegare la festività patronale a quella dell’Immacolata.

Come verificare se la scuola è chiusa il 7 dicembre

Anche quando la Regione non prevede il ponte, un istituto può deliberare ulteriori giornate di sospensione delle attività didattiche. L’autonomia scolastica consente infatti alle scuole di adattare il calendario, purché siano rispettati i vincoli previsti dalla normativa e il numero minimo di giorni di lezione. Per conoscere la situazione del proprio istituto è necessario controllare il calendario scolastico ufficiale, disponibile normalmente sul sito della scuola.

Le famiglie possono inoltre verificare le circolari pubblicate dalla segreteria e gli avvisi presenti nel registro elettronico. In questo modo è possibile sapere se le lezioni riprenderanno lunedì 7 dicembre oppure mercoledì 9 dicembre, dopo il ponte.