Con l’avvicinarsi delle elezioni torna la domanda tormentone: quanto prende uno scrutatore? E quanto guadagna un presidente di seggio? Anticipiamo che per le sole elezioni Europee 2024 i compensi vengono aumentati del 30% in via straordinaria. E che per chi svolge le operazioni elettorali non si può parlare di stipendio quanto di gettone di presenza, perché non viene stipulato un vero e proprio contratto di lavoro ma ci si rende disponibili a svolgere un ruolo istituzionale.

Quanto prendono scrutatore e presidente di seggio

Nei comuni in cui si rinnova l’amministrazione cittadina, le elezioni Europee sono state accorpate alle comunali per una questione di praticità ed economicità in quello che viene comunemente definito “Election day”.

Alle elezioni Europee e Amministrative dell’8 e 9 giugno uno scrutatore prenderà un gettone di presenza di 156 euro, mentre un presidente di seggio incasserà 195 euro, cioè 39 euro in più.

In alcuni comuni piemontesi, dove si vota per le Europee, le Regionali e le Amministrative, gli scrutatori prenderanno 188 euro e i presidenti di seggio 246,50 euro.

Perché sono stati aumentati i gettoni di presenza

I compensi di scrutatori e presidenti di seggio sono stati aumentati con il decreto elezioni approvato dal Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2024.

Gli importi precedenti erano di 120 euro (scrutatori) e di 150 euro (presidenti). Nelle intenzioni del governo, l’aumento è una sorta di incentivo contro la disaffezione: “È previsto un incremento del gettone di presenza per il personale ai seggi” dal momento che “stiamo registrando negli anni una scarsa attrattività di questa funzione e una sempre minore partecipazione”. Così aveva spiegato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, nella conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri.

Tale aumento del 30% si traduce, per le casse statali, in una spesa complessiva di 27,7 milioni di euro per i costi dell’Election day di giugno.

Ma c’è anche un’altra novità per le elezioni di giugno: saranno le prime alle quali viene ammesso il voto dei fuori sede. Per chi non sia riuscito a fare domanda in tempo sono previsti voli e treni scontati.

Come diventare scrutatore

I cittadini maggiorenni che abbiano intenzione di diventare scrutatore devono inoltrare la domanda all’Ufficio elettorale del proprio comune di residenza entro il 30 novembre di ogni anno, secondo le modalità indicate da ogni amministrazione. Si tratta di una scadenza di massima, che ogni comune ha facoltà di variare leggermente. La nomina a scrutatore arriva di norma entro 20 o 25 giorni.

I ritardatari non disperino: dato l’alto numero di defezioni, i comuni permettono generalmente di avanzare la propria candidatura anche a pochi giorni dalle elezioni per sostituire scrutatori precedentemente nominati, ma impossibilitati a garantire la loro presenza. Le modalità sono quelle espresse poc’anzi: essere maggiorenni e avere la residenza nel comune in cui si intende diventare componente di seggio. In caso di posti vacanti non ci sono tempi d’attesa: la nomina viene consegnata immediatamente.

Come diventare presidente di seggio

I presidenti di seggio vengono nominati dal presidente della Corte d’appello competente per territorio. Il nominativo della persona designata viene scelto tra le persone iscritte all’apposita lista. Chi intende rinunciare deve avanzare giustificati motivi e darne immediata comunicazione al presidente della Corte e al sindaco.

Prima che il seggio si insedi, il presidente designa un vicepresidente, che ha l’obbligo di sostituire il presidente in caso di necessità, e un segretario che assiste il presidente in tutte le operazioni. Queste due figure ricevono lo stesso gettone di presenza di uno scrutatore.