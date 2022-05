PNRR, la rinascita delle imprese italiane passa anche da qui

La sostenibilità, in tutte le sue forme, rimane di fondamentale importanza per le nostre PMI, in particolare per accompagnarle in un percorso che ne possa determinare il successo duraturo e le renda capaci di affrontare le nuove e, sempre più frequenti, sfide. Come hanno già fatto molti competitor internazionali, adottando modelli di governance volti alla creazione di valore e valorizzando in maniera circolare i tre pilastri su cui si basano le imprese: profitto, prodotto, persone.

Del resto anche il PNNR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), nato nel 2021 con l’intento di ripristinare rapidamente l’economia italiana debilitata dagli effetti economici della pandemia, affonda le sue radici nel paradigma della sostenibilità, destinando risorse a sei macro-categorie che rispondono in chiave sintetica ad alcuni degli impegni già concordati dalle Nazioni Unite nell’ambito degli altrettanto noti Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Insomma, il fatto che l’Italia stia cambiando e voglia attestare il proprio contributo è chiaro. E ciò aiuterà il Paese ad ottenere maggiore credibilità: l’interesse dimostrato dagli investitori stranieri ne è, in qualche modo, una delle prove di maggior rilievo.

La competitività, anche quella che rientra nei piani di digitalizzazione (attualmente si tratta di oltre il 40% delle risorse destinate secondo il PNRR), passa anche attraverso la sostenibilità, soprattutto quando si parla di acquisti on line che consentono la presenza di player di tutto il mondo su piattaforme tecnologicamente avanzate e con strategie di comparazione volte a guidare il consumatore verso la scelta attraverso un semplice click.

Sempre di più – oggi – i consumatori, fanno questa scelta anche in base alla fiducia dimostrata nei confronti di un’azienda, di un marchio. Ciò che quindi i marchi e le aziende rappresentano, diventa alle volte la più grande motivazione per l’acquisto (più del prezzo, più dell’offerta). E il maggior impegno delle imprese italiane a favore della sostenibilità (chiaramente in abbinamento alla digitalizzazione) è sempre più spesso il modo migliore per ottenere questa fiducia.

Anche questo può contribuire al successo delle nostre esportazioni, per ognuna delle nostre realtà. Per l’Italia, che per decenni ha mantenuto posizioni dominanti in alcuni frammenti del settore industriale, la competitività della piccola e media impresa rimane (e si auspica che possa rimanere) cruciale per esprimere appieno le potenzialità del Made in Italy e il suo successo sui mercati internazionali.

In un contesto di interdipendenza e di abbattimento di barriere spazio-temporali, Italiaonline contribuisce a promuovere l’esportazione e l’internazionalizzazione delle imprese italiane supportando così il rilancio dell’economia nazionale, creando valore a sostegno del cosiddetto Sistema Paese, coerentemente con il piano e le indicazioni oggi previste dal PNRR.

Nel quadro delle attività formative a sostegno dell’internazionalizzazione delle PMI per colmare il deficit di cultura digitale e rafforzare le competenze di nuove figure professionali, quali i Temporary e Digital Export Manager, Italiaonline organizza in partnership con il Ministero degli Esteri una nuova edizione di webinar.

Nel primo Webinar del 9 giugno affronteremo i seguenti il tema dello scenario macroeconomico dell’Export italiano, in particolare

La sfida del digitale:

strumenti e strategie per il successo delle PMI all’estero

Strumenti e metodi per individuare nuovi mercati

Le soluzioni di Italiaonline per l’export

I posti sono limitati, riserva subito il tuo accesso al webinar

Una volta registrato all’evento riceverai una mail di conferma che conterrà tutte le informazioni utili e il link per il collegamento, non dovrai installare nessun software, la fruizione avverrà tramite il browser che usi abitualmente per navigare su internet.