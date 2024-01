L’innovativo sistema di evacuazione di fumo e calore

Caoduro s.p.a., famosa per le collaborazioni con Renzo Piano e per lo Stadio Maradona, presenta il dispositivo di evacuazione SMOKE ARIES®

Caoduro s.p.a. è un caposaldo dell’ingegno Made in Italy sin dal 1951, quando, grazie all’intuizione dell’imprenditore Isidoro Caoduro inaugura uno stabilimento di oltre 2500mq in provincia di Vicenza per la trasformazione di materie plastiche e policarbonato in strumenti funzionali e di design che permettono l’illuminazione e l’areazione naturale degli spazi.

Oggi l’azienda continua a stupire con il lancio di un prodotto rivoluzionario nei sistemi di evacuazione di fumo e calore, si tratta del dispositivo SMOKE ARIES®, il nuovo ENFC zenitale a battente funzionante con motore elettrico.

Caoduro s.p.a. realizza cupole, lucernari, strutture centinate, basamenti, dispositivi per la ventilazione naturale, box di controllo, sistemi per il controllo del fumo e del calore, barriere per il controllo del fumo e del fuoco e sistemi di ventilazione naturale e forzata.

Nel corso del tempo non sono mancate le collaborazioni con archistar dal calibro di Renzo Piano con cui l’azienda ha realizzato i padiglioni itineranti di IBM nel 1984. Gli anni Novanta e Duemila, per Caoduro s.p.a., sono stati contraddistinti dalla realizzazione di grandi opere. La qualità dei loro prodotti gli ha permesso di essere presente sui tetti dei più importanti edifici storici d’Italia come quelli del Teatro alla Scala di Milano, del Teatro La Fenice di Venezia e del Teatro Grande di Brescia, fino al tetto di Palazzo Vecchio a Firenze e all’estero con le lavorazioni messe in atto allo Yas Marina di Abu Dhabi o le opere realizzate per la costruzione del ponte sulla Moscova annoverato tra i 10 ponti più belli di Mosca. Senza contare poi le lavorazioni realizzate per gli edifici della logistica, capannoni industriali ed aeroporti come Milano Malpensa e Linate, Roma Fiumicino e quelli di Bucarest e Algeri. Tra gli altri cantieri che hanno messo in luce il valore dell’azienda fino ad oggi troviamo la copertura dello stadio Maradona di Napoli (45.000 mq di copertura), lo stadio delle Alpi di Torino e quello di Palermo.

Come afferma la direzione di Caoduro s.p.a.: “Il nostro è un processo produttivo che parte dalla materia prima e si conclude col prodotto finito, tutto in azienda. Ci occupiamo degli aspetti logistici e distributivi, di supervisionare gli operatori nelle fasi di installazione e di eseguire controlli di manutenzione periodici. Il nostro primo obiettivo è dare un prodotto ad alta efficienza, impeccabile nel suo funzionamento, anche a distanza di anni. Investiamo moltissime risorse nella ricerca, sia per quanto riguarda i materiali sia per trovare nuove soluzioni tecniche, coniugando il saper fare con le tecnologie più moderne. I concetti chiave per noi sono qualità e originalità, che si ritrovano in tutti i nostri prodotti. Offriamo i nostri servizi sul mercato nazionale, ma non solo. Esportiamo in numerosi Paesi europei, in Russia (dove siamo presenti con un nostro ufficio di rappresentanza in Mosca), nei Paesi Arabi e in Nord Africa”.

Tutto sul dispositivo di evacuazione SMOKE ARIES®, il nuovo ENFC zenitale a battente funzionante con motore elettrico.

Si tratta di un sistema per l’evacuazione del fumo e del calore composto da un insieme di prodotti che consentono alle persone presenti all’interno dell’edificio di orientarsi e di trovare le vie di fuga verso l’esterno in totale sicurezza. Tutto il sistema è governabile, a seconda delle esigenze, tramite una box di controllo a distanza.

Grazie allo SMOKE ARIES® non si avrà più la necessità di impego di impianti pneumatici, bombole di gas compresso o di ulteriori impianti elettrici per i motori dedicati alla ventilazione, in quanto gli appositi ganci di sicurezza garantiscono l’aderenza del telaio al controtelaio a dispositivo chiuso. Inoltre, la gestione della richiusura avviene da terra tramite pulsantiera esterna. Questa comoda e facile gestione offre un grande vantaggio per tutti quei casi dove vi siano difficoltà a raggiungere le coperture per la richiusura dei dispositivi. Lo SMOKE ARIES® è certificato per la doppia funzione. Lo stesso dispositivo può essere infatti utilizzato per la ventilazione naturale.

Per scoprire le possibilità di installarlo nella tua azienda e adeguarti ai nuovi standard in materia di sicurezza puoi contattare Caoduro s.p.a. tramite il sito web caoduro.it.