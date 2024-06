L’Innovazione nel processo della riconciatura pellami

QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

Nell’epoca moderna, l’industria conciaria ha compiuto passi da gigante, abbracciando l’innovazione e l’efficienza per produrre pellami di alta qualità. In questo contesto, Galliate Pelli emerge come un punto di riferimento grazie all’utilizzo di macchinari moderni e funzionali che garantiscono risultati avanguardisti nella produzione di pellame a Novara.

Il ciclo della riconcia, anche se semplificato nella sezione prodotti servizi, è un processo complesso che richiede precisione e attenzione ai dettagli. Galliate Pelli adotta un approccio meticoloso che inizia con la selezione delle materie prime e si conclude con il controllo di qualità del prodotto finito.

Ecco come avviene il flusso della riconcia presso Galliate Pelli

Il primo step consiste nella Rasatura, questa fase iniziale prevede la rimozione della pelle in eccesso. Ciò che viene escluso durante questo procedimento viene riciclato, dimostrando l’impegno dell’azienda verso la sostenibilità ambientale. Segue la fase di Carico, qui i prodotti vengono immersi in botti, dove avvengono varie lavorazioni come ingrassatura e tinteggiatura. Questo processo è completamente computerizzato per garantire risultati uniformi e di alta qualità.

Poi è la volta del Sottovuoto, dove i prodotti sono sottoposti a un processo di sottovuoto che cristallizza la composizione emergente dal carico, assicurando un trattamento omogeneo e efficace. Dopodiché avviene la fase dell’Essiccazione, dove le pelli vengono asciugate per prepararle per le fasi successive del processo ovvero la Palissonatura, dove un macchinario specializzato chiamato “palissone”, ammorbidisce le pelli con il grado giusto, rendendole più flessibili e pronte per ulteriori lavorazioni e poi quella della Smerigliatura, questa fase, effettuata tramite macchinari dotati di spazzole, garantisce una superficie liscia e uniforme. Galliate Pelli si impegna anche nel riciclo delle polveri generate da questo processo, dimostrando una forte attenzione alla sostenibilità.

A tutte queste fasi, segue quella della Follonatura, un ulteriore trattamento che conferisce alle pelli una superficie vellutata e soffice, migliorando ulteriormente la loro qualità.

Ci sono poi lo Stampaggio, il momento in cui le pelli vengono tagliate nella dimensione desiderata con la massima precisione, preparandole per le fasi successive della lavorazione e infine la Misuratura, dove viene effettuata una verifica accurata delle dimensioni raggiunte dal pellame, garantendo la conformità con gli standard richiesti.

L’utilizzo di macchinari moderni e il costante impegno per l’innovazione consentono a Galliate Pelli di offrire prodotti di alta qualità che soddisfano le esigenze dei clienti più esigenti. Con una combinazione di tecnologia all’avanguardia e artigianato tradizionale, l’azienda continua a consolidare la sua posizione come leader nel settore conciario, promuovendo l’eccellenza e l’efficienza in ogni fase del processo di produzione dei pellami.