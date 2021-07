Centri estetici e parrucchieri: perché usare un software per la gestione dei clienti

editato in: da

Un Customer Relationship Management, o CRM, è un software per la gestione dei clienti di cui ogni attività commerciale dovrebbe dotarsi. Questi software permettono di creare delle rubriche che contengono tutti i dati di contatto dei propri clienti: nome, indirizzo email, numero di telefono, servizi acquistati e preferenze. Avere un database aggiornato che contenga i dati degli utenti interessati all’attività e ai suoi servizi è quindi molto utile, anche per chi possiede un centro estetico oppure un salone di parrucchiere.

L’utilizzo dei CRM è cresciuto durante la pandemia da Covid-19 e sempre più attività investono in questi software, che permettono di attuare strategie di email marketing, campagne via SMS e di inviare coupon con sconti personalizzati ai contatti presenti nella lista. Un centro estetico o un parrucchiere, ad esempio, potrà utilizzarlo per informare i propri clienti sulle ultime novità del proprio salone, come ad esempio nuove tecniche di tintura dei capelli o nuovi prodotto per il corpo. Un uso sapiente del CRM permette quindi di creare una relazione diretta con il cliente, ma soprattutto di farlo sentire coinvolto e coccolato, col risultato di creare engagement maggiore e di aumentare il numero delle prenotazioni, sia attirando nuovi clienti che fidelizzando quelli abituali riservandogli promozioni ad hoc.

CRM: come funziona un software per la gestione dei clienti

Un buon software per la gestione dei clienti deve garantire la possibilità di importare in modo automatico tutti i lead generati e le liste esterne, andando così a creare un unico database ricco di contatti. In questo modo, sarà possibile profilare gli utenti inserendo specifiche tag o keyword, così da dividerli in funzione di parametri, come ad esempio l’età o i servizi di interesse. Inoltre, deve garantire una gestione della privacy efficace: gli utenti nel database dovranno dare il loro consenso alla gestione dei dati personali, così come avere l’opportunità di annullare l’iscrizione in qualsiasi momento.

I CRM rappresentano quindi un pilastro per la pianificazione di una strategia di marketing efficace per ogni tipologia di attività, soprattutto per centri estetici e saloni di bellezza, che si ritrovano così ad avere la possibilità di aumentare il numero delle prenotazioni. Oltre al passaparola, che diventa sempre più digitale, estetiste e parrucchieri potranno contare su un valido strumento che permetta di profilare il proprio target di clienti, offrendo così promozioni mirate e informazioni sulle novità che siano pertinenti all’interesse del cliente, aumentando le chance di una conversione.

CRM: come impostare la strategia per aumentare i clienti

I software CRM si rivelano di particolare utilità per il processo di incremento delle conversioni e di fidelizzazione dei clienti già acquisiti. Si tratta di uno strumento molto importante, perché garantisce una interazione con gli utenti dove i servizi che vengono proposti sono in linea con gli interessi di un target che è stato profilato direttamente dal database. Una volta ottenuti i dati, si passa alla fase successiva: delineare una strategia di marketing che sia efficace. Si potrà quindi definire una campagna di email marketing, come ad esempio una newsletter con gli orari aggiornati del centro estetico, l’ultima tecnica di massaggio che è stata introdotta tra i servizi o ancora nuove offerte per manicure o pedicure.

La presenza dei numeri di telefono dei contatti permette di avviare anche campagne SMS marketing, inviando a specifiche liste dei messaggi con le ultime novità del parrucchiere o le promozioni in corso, con una call to action (CTA) che sia immediata, veloce e orientata alla conversione.

Infine, non deve mai mancare nella strategia la possibilità di inviare coupon personalizzati, sia per convertire un primo acquisto di un servizio, che fidelizzare i clienti già acquisiti. Ad esempio, proponendo uno sconto con un periodo di validità definito su colorazione dei capelli o su epilazione definitiva, o altri servizi in promo nel mese di riferimento nel salone di bellezza.

CRM: gli strumenti a disposizione online

Passiamo ora agli strumenti a disposizione di centri estetici e parrucchieri per la creazione del proprio CRM. I software per la gestione dei clienti sono dei servizi offerti a pagamento da diverse piattaforme online e tra queste spicca il servizio CRM Sviluppo Contatti di Italiaonline. Il software di Italiaonline permette di importare i contatti dei clienti sia in modo automatico dai form compilati sui siti del network, sia manualmente, creando così un ampio e ricco database nel rispetto della privacy degli utenti che diventerà una Rubrica, servizio offerto sempre gratuitamente.

