Novità in arrivo per l'Agenzia delle Entrate che inizierà a comunicare con i cittadini attraverso l'app Io

Fonte: ANSA Agenzia delle Entrate e app Io

L’Agenzia delle Entrate ha annunciato che le comunicazioni del Fisco passeranno attraverso l’app Io. Rimborsi in arrivo, scadenze di contratti di locazione e tanto altro. L’Agenzia, attraverso “Io”, l’App dei servizi pubblici gestita da PagoPa, si fa più vicina ai cittadini.

Come comunica l’Agenzia delle Entrate?

Novità in arrivo per i cittadini. Chi è in attesa di una comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate non deve preoccuparsi, l’informazione viaggia comodamente in tasca. Con le nuove opzioni dell’applicazione Io, il Fisco avviserà i possessori del sistema digitale di un rimborso, un pagamento, la registrazione o la scadenza di un contratto di locazione e molto altro.

L’Agenzia delle Entrate, in collaborazione con l’app Io, l’applicazione dei servizi pubblici, si avvicina al cittadino e attraverso un avviso di notifica è in grado di arrivare più velocemente a tutti. Inoltre, grazie a questa novità, diventa ancora più semplice restare aggiornati e non dimenticare date e adempimenti fiscali importanti.

Io consente infatti di ricevere sul proprio smartphone i messaggi del Fisco insieme a quelli delle altre amministrazioni, locali e nazionali, accreditate al servizio.

Quali messaggi del Fisco arriveranno su Io?

Saranno due le tipologie di notifiche: gli avvisi riguardanti questioni fiscali e i promemoria di scadenza. Come si legge nell’annuncio dell’Agenzia delle Entrate, i messaggi che arriveranno sull’app Io sono quelli relativi a rimborsi in arrivo, scadenze di contratti, adempimenti e rate, comunicazioni non recapitate e tanto altro. Gli avvisi riguardano anche le abilitazioni conferite alle persone di fiducia (come “Una persona di fiducia ha accesso alla tua area riservata” e “È stata revocata l’autorizzazione per la persona di fiducia che avevi autorizzato”) per l’accesso alla propria area riservata e alcune date da ricordare, ma nel tempo si aggiungeranno via via nuovi contenuti.

Da una parte le “Comunicazioni per te” relative a questioni fiscali personali di cui l’Agenzia delle Entrate deve dare comunicazione; dall’altra “Le tue scadenze”, ovvero promemoria relativi all’approssimarsi di date di scadenza di pagamenti e contratti per esempio. In un primo momento i messaggi saranno semplici e chiari, come “Il tuo rimborso è arrivato” o “È stata revocata l’autorizzazione per la persona di fiducia che avevi autorizzato”. Ma anche “Ricordati di pagare la rata” se è attiva la rateizzazione di un importo dovuto in seguito a controllo formale e “Hai ricevuto la liquidazione di un atto giudiziario”. Altri esempi: “Ricordati di pagare l’imposta di registro” per le locazioni, come anche “Il contratto di locazione sta per scadere”.

A queste, come spiega Agenzia delle Entrate, si aggiungeranno altre tipologie di notifiche man mano che il servizio sarà sviluppato.

Come ottenere l’app Io?

L’applicazione Io, l’app dei servizi pubblici per il cittadino, è disponibile gratuitamente negli store iOS e Android. Per poterla utilizzare è necessario effettuare il login con carta d’identità elettronica (Cie) o con Spid.

L’uso dell’app come canale di comunicazione permette su carta di eliminare il ricorso agli sms e alle email, che possono invece aprire con più facilità al rischio di campagne di phishing.