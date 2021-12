Qual è la migliore PEC per commercialisti

La Posta Elettronica Certificata è uno strumento di lavoro indispensabile per tutti i commercialisti che, quotidianamente, ne fanno ampiamente utilizzo nello svolgimento delle loro attività e per conto dei propri clienti. È quindi evidente la necessità di individuare un servizio sicuro ed efficiente, ideato su misura. Info-Cert, per questo motivo, ha creato Legalmail HUB, un servizio PEC per professionisti, studi professionali e consulenti del lavoro.

PEC: come scegliere quella giusta per i commercialisti

La PEC è ormai uno degli strumenti indispensabili per lo svolgimento di numerose attività lavorative, tra cui anche quella dei commercialisti e dei consulenti del lavoro. La sua utilità appare subito evidente: la posta elettronica certificata permette comunicazioni rapide e dal valore legale di una raccomandata con ricevuta di ritorno. Da qui ne derivano evidenti vantaggi, non solo economici, riducendo l’utilizzo di carta, ma anche e soprattutto di tempo.

Scegliere il servizio PEC ideale, però, può rivelarsi complicato. I servizi offerti sul mercato sono veramente tantissimi e, spesso, a distinguerli sono solo piccoli dettagli che, però, possono fare la differenza. Non esiste, infatti, un servizio perfetto in assoluto, ma esiste quello adatto ad ogni singola esigenza personale e professionale.

Bisogna tenere in considerazione diversi elementi, come ad esempio lo spazio di archiviazione a disposizione, la possibilità di accesso dai dispositivi mobili, archivi di sicurezza e sistemi di notifica. I commercialisti, inoltre, si trovano spesso a gestire anche le caselle di Posta Elettronica Certificata dei loro clienti, andando così incontro ad una grossa mole di lavoro.

Avere un servizio che permette di presidiare un numero elevato di caselle PEC si rivela così più che mai essenziale per rendere il loro lavoro più snello, veloce ed efficace e per avere una rapida e costante consultazione di tutta la corrispondenza in ingresso.

InfoCert ha, per questi motivi, realizzato un servizio dedicato esclusivamente ai commercialisti e ai consulenti del lavoro: si chiama Legalmail Hub ed è uno strumento indispensabile per gestire più caselle di Posta Elettronica Certificata Legalmail con estrema semplicità.

Legalmail HUB, la PEC ideale per i commercialisti: i vantaggi

Legalmail HUB è, quindi, il servizio offerto da InfoCert, la più grande Autorità di Certificazione europea, destinato principalmente ai commercialisti e agli studi professionali. Permette di attivare, gestire e monitorare, attraverso un semplice pannello di controllo, 50 o più caselle di PEC contemporaneamente.

Si tratta di una caratteristica che apporta grandi vantaggi. Basti pensare che attraverso una consolle di visualizzazione, si potranno avere sotto controllo tutte le caselle Legalmail gestite e inserite in un’unica lista che ne riporta informazioni essenziali, numero di messaggi in entrata e messaggi non letti.

Attraverso un sistema di filtri, che permette di selezionare solo le caselle mail che contengono messaggi da visualizzare, Legalmail Hub consente una consultazione rapida. Attraverso il mantenimento del log di servizio nel tempo, inoltre, non sarà necessario digitare ogni volta le credenziali di accesso per poter leggere le mail, inoltrare, rispondere o crearne nuove.

Legalmail HUB permette non solo di gestire le caselle Legalmail già attive, ma di attivare, direttamente nel pannello di controllo dell’HUB, nuove caselle che, dopo la creazione, vengono automaticamente inserite tra quelle monitorabili ed utilizzabili.

Infine, ma non meno importante, Legalmail HUB è un servizio erogato utilizzando esclusivamente protocolli sicuri. Non permette di modificare le password delle caselle Legalmail impedendone così l’utilizzo al titolare che, invece, resta l’unico con la possibilità di interdire l’accesso da parte dell’HUB in qualsiasi momento: si tratta di un elemento di sicurezza importantissimo sia per il professionista che per il suo cliente.

Legalmail Security Premium: al sicuro contro i rischi cyber

Grazie alla collaborazione con Yoroi, società leader nello sviluppo di sistemi integrati di difesa cibernetica, InfoCert ha elevato i suoi standard di sicurezza. Tutti i clienti Legalmail, potranno infatti ora avvalersi del servizio di protezione Legalmail Security Premium, che attraverso un filtro attivo e intelligente che non permette la ricezione di messaggi contenenti allegati e link dannosi, esche per truffe cibernetiche.

Si tratta di un grande strumento di tutela per tutti coloro che, come i commercialisti e i consulenti del lavoro, gestiscono più caselle mail e che, attraverso la ricezioni di e-mail ingannevoli possono cadere vittima di truffe estremamente dannose per loro e per i loro clienti.