Il Ministero del Lavoro ha lanciato un portale gratuito per aiutare giovani, dipendenti e autonomi a orientarsi nella pensione integrativa

Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock Il Ministero del Lavoro inaugura un portale informativo per sfatare i falsi miti intorno ai fondi pensione

Sono 10,4 milioni gli italiani che hanno aderito a una forma di previdenza complementare, mentre la maggioranza dei lavoratori continua a fare affidamento esclusivamente sulla pensione pubblica. Un dato che pesa sempre di più in un contesto in cui il sistema contributivo riduce il livello degli assegni futuri e il divario tra ultimo stipendio e pensione tende ad allargarsi.

È in questo scenario che si inseriscono due elementi chiave: da un lato la riforma del Tfr, dall’altro il nuovo portale pensato dal Ministero del Lavoro per aiutare i cittadini a orientarsi nella costruzione di una pensione integrativa.

Tfr e silenzio-assenso: come cambiano le regole

Il meccanismo del silenzio-assenso in realtà non è nuovo nel sistema italiano. Già oggi, infatti, il trattamento di fine rapporto dei lavoratori può essere destinato automaticamente a un fondo pensione nel caso in cui il lavoratore non esprima una scelta entro i termini previsti.

La differenza riguarda però le modalità operative.

Fino al 30 giugno 2026, il neoassunto avrà sei mesi di tempo per decidere se:

lasciare il Tfr in azienda;

destinarlo a un fondo pensione;

aderire a una forma alternativa di previdenza complementare.

Dal 1° luglio 2026, lo schema resta invariato nella logica, ma il lavoratore avrà solo 60 giorni per esprimersi. In caso di silenzio, scatta l’adesione automatica al fondo di categoria oppure, in assenza di quest’ultimo, al Fondo Tesoreria Inps.

La guida del Ministero del lavoro alla previdenza integrativa

Accanto alla riforma del Tfr, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha lanciato un nuovo portale dedicato alla previdenza complementare, realizzato insieme a Consiglio Nazionale Giovani e Mefop.

L’obiettivo è ridurre la disinformazione che ancora oggi frena tante persone dall’aderire ai fondi pensione. Molti lavoratori non aderirebbero per mancanza di risorse, ma per poca conoscenza degli strumenti disponibili.

Il portale è gratuito, non richiede registrazione ed è rivolto soprattutto a giovani, lavoratori dipendenti e autonomi. Al suo interno sono disponibili guide semplificate sui diversi tipi di fondi, un glossario dei termini tecnici, un simulatore collegato ai dati Inps e una sezione dedicata ai cosiddetti falsi miti sulla previdenza integrativa.

Tra le credenze false più diffuse abbiamo:

il Tfr è più sicuro in azienda che altrove;

i fondi pensione sono troppo rischiosi;

cambiare lavoro significa perdere ogni contributo versato e anche il fondo pensione;

ha senso aprire un fondo pensione solo se si versano cifre elevate.

Il caso dei 50 euro al mese

Chi ha iniziato a lavorare dopo il 1995 avrà una pensione calcolata interamente con il sistema contributivo. A causa del crollo demografico, è praticamente certo che ci sarà un divario considerevole tra l’ultimo stipendio e il primo cedolino da fuori dal mondo del lavoro. Per questo tutti i lavoratori di oggi dovrebbero costruirsi un fondo pensione.

Uno degli ostacoli principali alla diffusione di questa pratica resta l’idea che servano cifre chissà quanto elevate per ottenere un risultato significativo. In realtà non esiste una soglia minima: anche versamenti molto contenuti possono produrre effetti rilevanti nel lungo periodo.

Facciamo un esempio concreto per capire il meccanismo. Chi versa 50 euro al mese mette da parte 600 euro l’anno, per un totale di 18.000 euro in 30 anni. I fondi pensione non si limitano ad accumulare i contributi versati ma li investono sui mercati finanziari. Assumendo di scegliere un rendimento medio-prudente del 4% annuo, il capitale finale può arrivare a circa 35.000 euro dopo 30 anni. Se convertiamo questa somma in rendita, si ottiene un’integrazione mensile tra i 100 e i 120 euro al mese, erogata per tutta la durata della pensione.

È chiaro che questo importo da solo non è in grado di sostituire la pensione pubblica, ma può incidere concretamente sul reddito disponibile nella fase post-lavorativa. Il dato chiave è che il risultato finale non dipende dall’entità iniziale del versamento. Contano di più la continuità nel tempo e l’effetto della capitalizzazione composta.