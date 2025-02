Pensione di inabilità per invalidi civili: cos’è e come funziona

La pensione di inabilità per invalidi civili è un sostegno economico per chi ha una totale e permanente impossibilità a lavorare. Scopri i requisiti e come richiederla.

La pensione di inabilità agli invalidi civili rappresenta un sostegno economico fondamentale per coloro che, a causa di condizioni di salute, vedono compromessa in modo significativo la loro capacità lavorativa. Questa misura assistenziale mira a garantire un reddito minimo ai cittadini invalidi, favorendo il loro sostentamento e inclusione sociale.

Cos’è la pensione di inabilità agli invalidi civili

La pensione di inabilità è una prestazione economica riconosciuta ai cittadini con un’invalidità pari al 100%, cioè totalmente inabili al lavoro. Si tratta di una misura rivolta a cittadini italiani, comunitari o extracomunitari legalmente residenti in Italia che si trovano in condizioni di disagio economico. L’importo della pensione viene aggiornato periodicamente e comprende 13 mensilità annue. Questa prestazione è assistenziale, quindi non richiede contributi previdenziali, ed è compatibile con attività lavorative, purché rispettino i limiti di reddito stabiliti.

Al raggiungimento dei 67 anni, la pensione di invalidità viene automaticamente trasformata in assegno sociale, senza necessità di ulteriori richieste da parte del beneficiario.

Con che percentuale di inabilità si ha diritto alla pensione

L’accesso alla pensione di inabilità dipende dal riconoscimento di una determinata percentuale di invalidità, che varia in base alla gravità della condizione di salute e alle limitazioni funzionali del soggetto. Queste percentuali sono stabilite da una commissione medica e possono essere così suddivise:

Dal 33% al 73% : riconoscimento dello status di invalido civile con accesso a specifiche agevolazioni, ma senza diritto a prestazioni economiche.

: riconoscimento dello status di invalido civile con accesso a specifiche agevolazioni, ma senza diritto a prestazioni economiche. Dal 74% al 99% : diritto all’assegno mensile di assistenza, subordinato a limiti di reddito e alla condizione di inoccupazione.

: diritto all’assegno mensile di assistenza, subordinato a limiti di reddito e alla condizione di inoccupazione. 100%: riconoscimento della totale inabilità lavorativa, con diritto alla pensione di inabilità civile, a condizione che il reddito personale annuo non superi una soglia prestabilita.

Assegno mensile di assistenza e pensione di inabilità: la differenza

In Italia, il sistema previdenziale e assistenziale prevede diverse prestazioni economiche a favore delle persone con disabilità, tra cui l’assegno mensile di assistenza e la pensione di inabilità civile. Sebbene entrambe siano erogate dall’INPS, presentano differenze significative in termini di requisiti, importi e condizioni di erogazione.

L’assegno mensile di assistenza, noto anche come assegno mensile di invalidità, è una prestazione di natura assistenziale destinata a persone con una invalidità civile riconosciuta tra il 74% e il 99%. I principali requisiti per accedere a questa misura sono:

Età : compresa tra i 18 e i 67 anni .

: compresa tra i e i . Reddito personale annuo : non deve superare una soglia stabilita annualmente; per il 2025 , tale limite è fissato a fissato a 5.771,35 euro .

: non deve superare una soglia stabilita annualmente; per il , tale limite è fissato a fissato a . Inattività lavorativa: il beneficiario non deve svolgere alcuna attività lavorativa.

L’importo dell’assegno mensile per il 2025 è di 363,37 euro al mese, erogato per 13 mensilità. È importante sottolineare che l’assegno mensile di assistenza non è cumulabile con altre prestazioni economiche previdenziali, come l’assegno ordinario di invalidità o la pensione di inabilità. Inoltre, la prestazione è incompatibile con l’iscrizione a liste di collocamento o con lo svolgimento di attività lavorativa.

La pensione di inabilità civile è rivolta a persone con una invalidità civile totale (100%), ossia totalmente inabili al lavoro.

Inoltre, l’assegno mensile di assistenza non è cumulabile con altre prestazioni previdenziali, mentre la pensione di invalidità civile lo è, nel rispetto dei requisiti reddituali.

È fondamentale valutare attentamente la propria situazione personale e i requisiti richiesti per determinare quale prestazione sia più adeguata alle proprie esigenze. Per informazioni dettagliate e aggiornate, si consiglia di consultare il sito ufficiale dell’INPS o di rivolgersi a un patronato o a un professionista del settore previdenziale.

A chi spetta e in che misura la pensione di inabilità

La pensione di invalidità civile spetta ai cittadini che soddisfano i seguenti requisiti:

Invalidità totale : riconoscimento di un’inabilità lavorativa pari al 100%.

: riconoscimento di un’inabilità lavorativa pari al 100%. Età : compresa tra i 18 e i 67 anni .

: compresa tra i e i . Residenza stabile in Italia .

. Reddito personale non superiore a una determinata soglia annuale. Ad esempio, nel 2025 il limite è di €19.772,50.

non superiore a una determinata soglia annuale. Ad esempio, nel 2025 il limite è di €19.772,50. In caso di cittadini stranieri comunitari , è necessario essere iscritti all’anagrafe del proprio comune di residenza.

, è necessario essere iscritti all’anagrafe del proprio comune di residenza. In caso di cittadini stranieri extracomunitari, è necessario essere in possesso di un permesso di soggiorno di almeno un anno.

L’importo della pensione è fisso e varia in base agli aggiornamenti annuali.

Cos’è l’accompagnamento nella pensione di inabilità

L’indennità di accompagnamento è una prestazione economica aggiuntiva riservata agli invalidi civili totali (100%) che necessitano di assistenza continua a causa della loro incapacità di deambulare autonomamente o di svolgere gli atti quotidiani della vita senza supporto. Questo sostegno ha lo scopo di coprire le spese legate all’assistenza continua.

Requisiti per accedere all’indennità di accompagnamento:

Riconoscimento dell’invalidità civile totale.

Condizioni che richiedono assistenza continua.

Residenza in Italia.

Assenza di ricovero a carico dello Stato per periodi superiori a 29 giorni.

L’indennità di accompagnamento è indipendente dal reddito del beneficiario, non è soggetta a tassazione e può essere cumulata con la pensione di invalidità. La richiesta deve essere presentata all’INPS con la documentazione medica necessaria, e l’indennità decorre dal mese successivo alla presentazione della domanda o dalla data indicata nel verbale di riconoscimento dell’invalidità.

Come richiedere la pensione di invalidità

Per ottenere la pensione di invalidità civile, è necessario seguire una procedura articolata in diversi passaggi:

Certificato medico introduttivo: rivolgiti al tuo medico curante, il quale provvederà a compilare e inviare telematicamente all’INPS il certificato medico introduttivo. Questo documento attesta le tue condizioni di salute e contiene un codice univoco indispensabile per la successiva presentazione della domanda. Presentazione della domanda: entro 90 giorni dall’invio del certificato medico, utilizza il codice ricevuto per inoltrare la domanda di riconoscimento dell’inabilità civile. Puoi procedere in uno dei seguenti modi: Online : accedi al portale dell‘ INPS con le tue credenziali SPID , CIE o CNS e compila la domanda nell’area dedicata.

: accedi al portale dell‘ con le tue credenziali , o e compila la domanda nell’area dedicata. Patronato o associazioni di categoria: Rivolgiti a un patronato o a un’associazione di categoria (ad esempio, ANMIC, ENS, UIC, ANFASS) che ti assisteranno gratuitamente nella compilazione e nell’invio della domanda. Accertamento sanitario: dopo la presentazione della domanda, sarai convocato per una visita medica presso la Commissione Medica Integrata dell’ASL competente, integrata da un medico dell’INPS. Durante la visita, la commissione valuterà il tuo stato di salute per determinare la percentuale di invalidità. Esito e verbale: a seguito della visita, riceverai un verbale che indica la percentuale di invalidità riconosciuta. Se la percentuale è pari al 100%, potrai accedere alla pensione di invalidità civile, a condizione di rispettare gli ulteriori requisiti previsti (età, reddito, residenza). Erogazione della pensione: in caso di esito positivo, l’INPS procederà all’erogazione della pensione secondo le modalità da te indicate (accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale, ecc.).

Qual è la decorrenza per il pagamento della pensione di inabilità

La pensione di inabilità civile decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda. Ad esempio, se presenti la domanda a gennaio, la decorrenza della pensione sarà dal 1° febbraio. L’INPS eroga la pensione mensilmente, generalmente entro i primi giorni del mese. In caso di ritardi nell’erogazione, i pagamenti includeranno gli arretrati dovuti a partire dalla data di decorrenza.

È importante sottolineare che la tempistica per l’erogazione effettiva può variare in base ai tempi di lavorazione della pratica da parte dell’INPS e alle modalità di pagamento scelte. Pertanto, è consigliabile monitorare lo stato della propria domanda attraverso il portale INPS o rivolgendosi al patronato che ha assistito nella presentazione della stessa. In linea generale, il termine per l’emanazione dei provvedimenti è di 30 giorni.