Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock Gli emendamenti della Lega sulle pensioni riguardano Quota 64 e Opzione Donna

I lavori in Parlamento sulla Manovra 2027 proseguono non senza discussioni. La Lega cerca di tenere il punto sulle pensioni e sul superamento della Legge Fornero.

L’obiettivo è inserire due canali di uscita flessibile dal lavoro: una nuova Quota 64 aperta anche a chi ha versato contributi prima del 1996 e il ripristino di Opzione Donna.

Opzione Donna 2027: come riaprire il canale

Il capitolo più controverso riguarda Opzione Donna. Attualmente la misura resta valida soltanto per le lavoratrici che avevano già perfezionato i requisiti entro il 31 dicembre 2024, mentre non era stata prorogata nella Legge di Bilancio 2026. Per sbloccarla la Lega ha depositato un emendamento alla Manovra, a prima firma della senatrice Tiziana Nisini, che sposta in avanti di due anni la scadenza per maturare le condizioni di accesso.

Quali sono i requisiti di Opzione Donna 2027

Confermando lo schema dell’ultima versione, servono almeno 35 anni di contributi e un’età minima di 61 anni, con tre eccezioni legate ai figli o alla situazione aziendale:

possono chiedere l’uscita anticipata a 60 anni le lavoratrici madri con un figlio;

l’asticella scende a 59 anni per le lavoratrici con due o più figli;

le dipendenti o licenziate da aziende con un tavolo di crisi aperto al Ministero del Lavoro possono accedere già a 59 anni a prescindere dal numero di figli.

A questi paletti anagrafici e contributivi si aggiunge un ulteriore filtro che restringe parecchio la platea. L’uscita resta infatti riservata a tre soli profili:

caregiver che assistono da almeno sei mesi il coniuge o un familiare convivente con disabilità grave riconosciuta ai sensi della Legge 104;

lavoratrici con un’invalidità civile pari o superiore al 74%;

lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese coinvolte in tavoli ufficiali di gestione della crisi aziendale.

A chi conviene andare in pensione con Opzione Donna 2027

L’anticipo ha un costo preciso sull’importo mensile. Chi sceglie questa opzione accetta infatti il calcolo interamente contributivo dell’assegno, rinunciando alla quota retributiva maturata fino al 31 dicembre 1995.

Incide poi l’attesa legata alla finestra mobile: una volta raggiunti tutti i requisiti, il primo pagamento arriva dopo 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e dopo 18 mesi per le autonome.

Quota 64 con 36 anni di contributi: come funziona

In parallelo, la Lega spinge per introdurre un’uscita a 64 anni di età e 36 anni di contributi.

Oggi la pensione anticipata a 64 anni esiste già, ma è chiusa a chi ha carriere iniziate prima del 1° gennaio 1996: possono usarla soltanto i contributivi puri. Chi ha anche un solo contributo versato prima di quella data ricade nel sistema misto e oggi deve aspettare i 67 anni per la vecchiaia oppure i 42 anni e 11 mesi di versamenti fissati per la pensione anticipata ordinaria.

Se la proposta della Lega verrà approvata, anche chi ha iniziato a lavorare negli anni Ottanta o nei primi anni Novanta potrà lasciare il lavoro a 64 anni con almeno 36 anni di contributi, guadagnando quasi sette anni rispetto ai tempi ordinari.

Quanto costa allo Stato l’anticipo sull’assegno

La platea potenziale stimata in Parlamento oscilla tra 50mila e 80mila lavoratori. Il nodo decisivo resta la tenuta finanziaria: entrambi gli emendamenti hanno margini per passare soltanto se gli 850 milioni di euro stanziati nella Legge di Bilancio basteranno a coprire sia Quota 64 sia la riapertura di Opzione Donna.