ANSA Pensione anticipata a 64 anni, Giorgetti sostiene la Lega. Fornero lo contesta.

L’ipotesi pensione a 64 anni accende il dibattito in vista della legge di Bilancio 2027. Come è noto, la proposta arriva dalla Lega e punta ad ampliare la possibilità di uscita anticipata anche ai lavoratori del sistema misto, che oggi non possono utilizzare questa strada perché hanno iniziato a versare contributi prima del 1996.

Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti approva l’idea e invita a contestualizzarla. Giorgetti ha parlato all’evento “A tua difesa – Verso la finanziaria 2027”, organizzato dal partito.

Giorgetti sull’ipotesi pensione a 64 anni

Secondo il numero uno del Mef, l’ipotesi si rende necessaria alla luce della differenza di trattamento che emerge dalla riforma Fornero.

Così ha argomentato Giorgetti:

La proposta della Lega sui 64 anni ha senso perché se si va a guardare la legge Fornero c’è una distorsione, chi ha iniziato a lavorare prima del 96 viene trattato peggio di chi ha iniziato dopo, io questa cosa non la capisco. Non è solo una questione di età pensionabile, anche costituzionalmente c’è qualche difetto, serve una sorta di equità tra tutti i lavoratori, questo è giusto e deve essere perseguito.

Il punto, ritiene il leghista, è garantire equilibrio dei conti ed equità: nella riforma Fornero, ha spiegato Giorgetti, c’è

non dico una ingiustizia ma una distorsione tra chi ha iniziato a lavorare prima del 1996, che sostanzialmente viene trattato peggio, e chi viene dopo che viene trattato in modo diverso. Secondo me bisogna capire di cosa si sta parlando e guardare il sistema correttamente. Il sistema deve garantire un equilibrio dei conti e una equità di trattamento.

Pensione a 64 anni, come funzionerebbe

Come detto, la proposta della Lega prevede l’estensione della pensione anticipata a 64 anni anche ai lavoratori del sistema misto. Sulla carta, quindi, un’uscita anticipata rispetto alla pensione di vecchiaia. Ma l’accesso non sarebbe automatico. L’ipotesi allo studio prevede infatti:

64 anni di età;

25 anni di contributi;

ricalcolo dell’intera carriera con il metodo contributivo;

possibile utilizzo di una quota del Tfr trasformata in rendita integrativa per attenuare l’impatto sull’importo della pensione.

Quest’ultimo elemento nasce proprio dal problema dell’assegno: il passaggio dal sistema misto a quello contributivo può infatti determinare una pensione più bassa.

Chi oggi può andare in pensione a 64 anni

Una possibilità di uscita a 64 anni esiste già per i lavoratori interamente inseriti nel sistema contributivo: si tratta di chi ha effettuato il primo versamento dal 1996 in poi. In questo caso sono necessari almeno 20 anni di contributi.

Esiste però un vincolo: nel 2026 la pensione maturata deve raggiungere almeno tre volte l’assegno sociale, cioè 1.638,72 euro lordi al mese. Per le madri lavoratrici è prevista una soglia più bassa.

E c’è pure un altro limite: fino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia, l’importo erogato non può superare cinque volte il trattamento minimo Inps.

La Lega, tirando le somme, punta a estendere la possibilità anche chi ha contributi precedenti al 1996.

La replica di Elsa Fornero

Sul tema è intervenuta anche Elsa Fornero, ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del governo Monti, sentita dall’agenzia Adnkronos. Secondo l’ex ministra, Giorgetti è in contraddizione con sé stesso:

Giorgetti conferma il profilo sempre molto pacato delle sue dichiarazioni, ma mi sembra di poter dire che questa ultima è un po’ in contraddizione rispetto ad altre sue affermazioni sulla riforma del nostro governo: in particolare, di fronte ai cambiamenti demografici mi pare avesse detto che una controriforma della Fornero, diciamo così, non sarebbe stata possibile, visto per l’appunto l’invecchiamento della popolazione, il deterioramento molto rapido e molto forte che avremo nei prossimi decenni tra il numero delle persone anziane e il numero delle persone in età di lavoro. Quindi qualche volta ci si contraddice, anche questo è possibile in politica.

Poi una critica di merito, ovvero relativa alla creazione di nuove disparità con la proposta della Lega: