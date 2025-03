È prevista una nuova proroga per i ritardi nel pagamento dei contributi Inps delle PA: c’è tempo fino al 31 dicembre 2025, data entro la quale non verranno applicate sanzioni

Fonte: iStock Pagamento in ritardo dei contributi della PA, la proroga

L’Inps, in data 27 marzo 2025, ha rilasciato la circolare numero 70 nella quale riferisce dell’inapplicabilità fino al 31 dicembre 2025 dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria dovuti dalle Amministrazioni alla Gestione dipendenti pubblici e alla Gestione separata per i periodi contributivi fino al 31 dicembre 2020. Da questa proroga nel pagamento dei contributi PA deriva che tutte le PA che entro il 31 dicembre 2025 provvederanno, anche in modalità rateale, agli obblighi contributivi non saranno tenute a corrispondere delle sanzioni.

La proroga per il pagamento dei contributi PA

Per comprendere quanto indicato dall’Inps nella sua ultima circolare è necessario fare un passo indietro, a quanto con il messaggio numero 58 del 22 aprile 2024 l’Istituto aveva definito inapplicabili, fino al 31 dicembre 2024, i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute dalle Pubbliche amministrazioni per i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2019. Veniva inoltre indicato, come si fa nella nuova circolare, che anche chi entro il 31 dicembre 2024 avesse adempiuto anche a rate gli obblighi contributivi non sarebbe potuto essere assoggettato a sanzioni.

A questa circolare ha fatto seguito Decreto Milleproroghe del Governo (decreto legge n. 202 del 27 dicembre 2024) convertito nella legge n.15 del 21 febbraio che, all’articolo 1, commi 2 e 3, differisce al 31 dicembre 2025 i termini di prescrizione contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute dalle Pubbliche amministrazioni alla Gestione dipendenti pubblici, per i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2020, e alla Gestione separata di cui all’articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge n. 335/1995.

Si arriva così alla nuova circolare dell’Inps relativa alla proroga dei pagamenti contributivi della PA.

I soggetti interessati dalla proroga

La proroga descritta interessa sia i trattamenti pensionistici che di previdenza, ovvero quelli di fine servizio e di fine rapporto, di cui sono beneficiari i lavoratori dipendenti delle Pubbliche amministrazioni. Viene inoltre specificato che l’intervento riguarda tanto le posizioni relative alla Gestione dipendenti pubblici quanto alla Gestione separata.

Il nuove sistema sanzionatorio

Con la modifica dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza nella PA, mutano anche le regole relative al sistema delle sanzioni. Più nel dettaglio, viene precisato che tutte le Pubbliche amministrazioni che provvederanno entro la data del 31 dicembre 2025 all’adempimento, sia pure questo rateale, degli obblighi contributivi non potranno essere assoggettate al regime sanzionatorio.

L’Inps sottolinea che tale inapplicabilità ha portata generale ed è legata a una sola condizione, ovvero l’adempimento degli obblighi entro la nuova data di scadenza del 31 dicembre 2025. In caso di pagamento rateale è necessario che la modalità venga applicata entro il predetto termine, con le rate accordate che potranno scadere anche oltre il 31 dicembre 2025.

Ci sono delle specifiche che devono essere tenute in considerazione. La prima interessa quelle situazioni in cui una domanda di rateizzazione sia stata presentata nei suddetti termini, ma non sia stata accolta, per esempio per la mancanza dei requisiti di legge. In tale scenario non permane l’inapplicabilità del regime sanzionatorio, con tale status che resta confermato anche nel caso in cui in seguito dovesse essere accolta una nuova istanza.

In ultimo, viene ricordato che in ognuno dei casi descritti la rateizzazione comporta l’applicazione di interessi così come previsto dalla normativa di riferimento.