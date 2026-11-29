Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

ANSA Aumenta l'assegno sociale dal 2027.

Dal 1° gennaio 2027 scattano gli aumenti degli assegni sociali, le prestazioni economiche riconosciute alle persone anziane che si trovano in condizioni di difficoltà e non dispongono di redditi sufficienti. L’aumento è determinato dalla rivalutazione del 3,2%, la stessa della perequazione delle pensioni, come comunicato dal Ministero dell’Economia in Gazzetta Ufficiale il 24 novembre 2026.

L’aumento dell’assegno sociale è di 17,48 euro al mese, quindi l’importo passerà dagli attuali 546,24 euro a circa 563,72 euro. Il valore è però provvisorio e potrà essere oggetto di conguaglio una volta accertata l’inflazione definitiva del 2026. Per il conguaglio però ci sarà da aspettare, nel caso, dicembre 2027.

Aumentano gli assegni sociali: gli importi

Nel 2027 non aumenta soltanto l’importo delle pensioni, ma anche degli assegni sociali. Dal 1° gennaio 2027, grazie alla rivalutazione del 3,2% (lo stesso valore della perequazione delle pensioni), gli anziani in condizioni di difficoltà economiche disporranno di un aumento pari a 17,48 euro al mese.

Gli assegni in arrivo da gennaio 2027, quindi, passeranno dagli attuali 546,24 euro a circa 563,72 euro al mese.

L’aumento annuale è quindi pari a 227,24 euro e viene riconosciuto a chi non possiede redditi oppure a chi rientra nelle condizioni previste per ottenere la prestazione integrale.

Che cos’è l’assegno sociale: i requisiti per ottenerlo

L’assegno sociale è una prestazione di assistenza che viene erogata dall’INPS per chi è in una condizione economica di svantaggio. Viene concessa a chi ha almeno 67 anni di età e non ha una pensione, non avendo maturato i contributi previdenziali o non avendo svolto un’attività lavorativa.

I requisiti per ottenerlo sono anagrafici ed economici. Nello specifico:

aver compiuto 67 anni;

trovarsi in una condizione di bisogno economico;

avere la residenza effettiva in Italia;

essere cittadini italiani, comunitari o stranieri appartenenti alle categorie ammesse dalla normativa;

per i cittadini stranieri interessati, rispettare anche il requisito dei dieci anni di soggiorno legale e continuativo in Italia.

Attenzione: non viene riconosciuto automaticamente, bisogna presentare domanda.

Quali sono i limiti

Esistono inoltre dei limiti che nel 2026 prevedono per i non coniugati 7.101,12 euro di reddito annuo, mentre per i coniugati 14.202,24 euro di reddito annuo complessivo della coppia. In base a questi parametri l’assegno potrà essere riconosciuto in misura ridotta o non spettare.

Anche questi limiti saranno aggiornati dal 2027: applicando il 3,2% agli attuali parametri le soglie aumenteranno a:

7.328,36 euro per i non coniugati;

14.656,72 euro per i coniugati.

Il Messaggero riporta alcuni esempi in base ai quali si può essere esclusi o ricevere una misura ridotta. Per esempio, una persona non coniugata senza redditi riceve l’importo pieno di 546,24 euro, ma se la stessa persona ha un reddito annuo di 3.000 euro l’assegno va ridotto a circa 315,47 euro mensili. Se si tratta di una coppia, con il reddito complessivo inferiore a 7.101,12 euro spetta l’importo pieno, mentre se la cifra è superiore, ma comunque al di sotto di 14.202,24 euro, l’assegno viene ridotto.