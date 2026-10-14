Dal 14 ottobre 2026 entrano in vigore i nuovi listini: rincari per 13 marche e 28 prodotti tra sigari, tabacchi trinciati e altro

iStock BalkansCat Nuovi prezzi dei tabacchi, aumenti per 28 prodotti.

Scatta un nuovo aumento dei tabacchi: a partire dal 14 ottobre 2026 salgono i prezzi al dettaglio di diverse categorie di prodotti da fumo e da inalazione.

Per una volta le sigarette sono esenti dai rincari. Ad essere rivisti sono invece i listini di alcuni sigari, tabacchi trinciati, tabacchi da inalazione senza combustione e prodotti assimilati. In totale sono 13 le marche (per 28 prodotti) a ritrovarsi con il prezzo di vendita ritoccato.

Prezzo dei tabacchi in aumento

A comunicarlo è l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che ha pubblicato sul proprio portale le determine contenenti i tariffari aggiornati. Nella sezione “Novità” del sito ufficiale (adm.gov.it) è possibile consultare i nuovi listini, che vengono riportati anche nella sezione “I prezzi dei tabacchi”.

Per comodità, si riporta il tutto qui di seguito.

Sigari

Verticale Toscano Extravecchio – 14,99985 euro;

Attimi Toscano Extra Stagionato – 30 euro.

Trinciati

Manila – 10,90 euro;

Golden Blend’S Virginia – 10,90 euro;

Pueblo Classic – 8,20 euro;

Pueblo Burley Blend – 8,20 euro;

Pueblo Classic 70 – 18,80 euro;

Pueblo Blue – 8,20 euro;

Golden Blend’S Virginia 30 – 8,20 euro;

Golden Blend’S Virginia Gt – 8,20 euro;

Pueblo Blue 70 – 18,80 euro;

Ign Il Gusto Nostrano – 8,00 euro;

Pueblo Pink – 8,20 euro.

Tabacchi da inalazione senza combustione e prodotti a essi assimilati

Bronze Tobacco – 4 euro;

Blue Tobacco – 4 euro;

Bright Yellow Tobacco – 4 euro;

Velvet Copper Tobacco – 4 euro;

Warm Amber Tobacco – 4 euro;

Flora Pink Tobacco – 4 euro;

Bold Magenta Tobacco – 4 euro;

Polar Green Tobacco – 4 euro;

Isenzia – Forrest Purple Crush – 4 euro;

Isenzia – Summer Red Crush – 4 euro;

Isenzia – Ice Blue Crush – 4 euro;

Isenzia Sunset Coral Crush – 4 euro;

Gold Tobacco – 4 euro;

Red Tobacco – 4 euro;

Silver Tobacco – 4 euro.

I nuovi prezzi sono già operativi presso tutte le tabaccherie e rivendite autorizzate sul territorio nazionale.

I rincari delle sigarette nel 2026

Quest’ultima volta i fumatori di sigarette sono stati “graziati”. Ma si ricorda che nel corso dell’anno il prezzo delle bionde era già stato tirato su da precedenti rincari.

E non è tutto: nel corso del 2027, in conformità alle stime contenute nella relazione tecnica alla legge di Bilancio 2026, è previsto un rincaro delle sigarette attorno ai 25 centesimi a pacchetto. Si tratta di una stima media che, quindi, può oscillare da un minimo a un massimo a seconda del marchio. Nel corso del 2026, invece, il rincaro medio a pacchetto è stato di circa 15 centesimi.

Sigarette e altri tabacchi, come viene determinato il prezzo

Il prezzo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati è fissato dall’Agenzia Dogane e Monopoli, a partire da quello stabilito dai produttori o importatori. Poi, sui prezzi di vendita al dettaglio si innestano alcune voci:

accisa;

Iva;

aggio;

quota al fornitore.

Ma non è tutto: gli importatori di tabacchi lavorati da Paesi extra Ue devono pagare anche un dazio.

I prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati sono inseriti nelle tabelle di ripartizione del sito ufficiale Adm, divise per tipologia di prodotti, che evidenziano le singole voci di cui si compone il prezzo.

Tutte le categorie sono assoggettate all’Iva nella misura del 22% del prezzo di vendita al pubblico (al netto dell’Iva stessa) e all’aggio spettante al rivenditore al dettaglio, pari al 10% del prezzo di vendita.