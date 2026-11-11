Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock Almeno 5 miliardi della Manovra vengono da piccoli aumenti fiscali su tabacchi, gioco d'azzardo e transazioni finanziarie

La ricerca delle coperture economico-finanziarie per la nuova Legge di Bilancio passa anche attraverso i piccoli interventi fiscali. Sommare tante piccole tasse per finanziare le voci più importanti della Manovra dell’Esecutivo.

A quantificare l’impatto complessivo di questa manovra è un’analisi del Sole 24 Ore. Tra giochi, tabacchi e mercati finanziari, sembra che il Governo riuscirà a garantire un gettito aggiuntivo di circa 5 miliardi di euro di entrate per le casse dello Stato.

Quanto e quando aumenta il tabacco

Si inizia da uno dei vizi più onerosi per il Sistema sanitario nazionale. Vista l’impossibilità di uscire dallo stato di emergenza e di dover operare in regime di clausola di salvaguardia, il Governo ha deciso di anticipare al 2027 gli aumenti sulle sigarette che originariamente avrebbero dovuto entrare in vigore soltanto a partire dal 2028. Ai fumatori spettano due rincari quest’anno:

il primo riguarda le accise sul tabacco, pari a 25 centesimi a pacchetto, a partire da gennaio 2027;

un secondo di altri 15 centesimi a pacchetto da luglio 2027.

Aumentare il costo dei tabacchi di quasi 50 centesimi nell’arco di 7 mesi garantirà un’entrata extra di circa 112 milioni di euro in un anno.

Stretta sul gioco d’azzardo

Gran parte dei 5 miliardi stimati dallo studio de Il Sole 24 Ore arrivano però dal gioco d’azzardo. Si alzano i limiti di puntata alle slot machine tradizionali, da 1 a 2 euro, raddoppiando conseguentemente anche la possibilità di vincita massima da 100 a 200 euro.

Contestualmente, lo Stato aumenta il Prelievo Erariale Unico, ossia la percentuale trattenuta direttamente dall’Erario sulla somma totale delle giocate prima dell’erogazione delle vincite. Per le tradizionali slot da bar e sale giochi la tassa a carico dei gestori sale dal 24% al 25%, mentre per le più sofisticate videolottery collegate in rete il prelievo sale dall’8,6% al 9,6%, garantendo al Fisco oltre 1,1 miliardi nel triennio.

Inoltre, il Governo ha deciso di aggiungere una quinta estrazione settimanale per il Lotto e per il Superenalotto nella giornata di mercoledì, che andrà ad affiancarsi ai quattro appuntamenti tradizionali del martedì, giovedì, venerdì e sabato. Secondo la relazione tecnica, solo questo provvedimento porterà nelle casse pubbliche circa 30,5 milioni nel 2027, in grado di salire a 43,1 milioni dal 2028.

Raddoppia la Tobin Tax

A completare il quadro c’è il ricalcolo della Tobin Tax, l’imposta sui trasferimenti azionari e gli strumenti finanziari derivati. La Manovra raddoppia le aliquote sulle compravendite di azioni relative a società con capitalizzazione pari o superiore ai 500 milioni di euro.

Il prelievo passa dallo 0,20% allo 0,40% per le operazioni realizzate sui mercati regolamentati, mentre raddoppia dallo 0,40% allo 0,80% per le negoziazioni fuori dai mercati ufficiali. Raddoppiano anche le aliquote sulle negoziazioni ad alta frequenza (da 0,04% a 0,08%). Solo da questo ritocco il Ministero dell’Economia si attende un gettito da 1,38 miliardi di euro l’anno, a partire dal 2027.

Dalle bollette alle imprese: l’impatto differito al 2029

Gli articoli 82 e 83 della legge di Bilancio stabiliscono che gli aiuti contro il caro energia destinati alle aziende energivore e alle piccole-medie imprese non saranno più coperti dal bilancio dello Stato a partire dal 2029. Saranno infatti spalmati nella voce oneri di sistema delle bollette di tutti gli italiani, con cifre pari a 1,5 miliardi nel 2029 e 1,2 miliardi nel 2030.

Anche se gli effetti sulle fatture della luce si vedranno solo a distanza di anni, l’inserimento della norma nella Manovra 2027 risponde a precise esigenze di contabilità pubblica. La legge di Bilancio ha infatti una programmazione finanziaria triennale: decidere oggi di spostare gli aiuti sugli oneri di sistema permette di mostrare all’Unione Europea un taglio strutturale della spesa pubblica futura, liberando fin da subito margini di manovra contabile e garantendo certezza alle imprese sul mantenimento dei sostegni a regime.