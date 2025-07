IPA Nel Principato di Monaco ottimi 5 locali in vendita a 99 milioni di euro.

Ultimamente si torna a parlare del costo della vita nel Principato di Monaco, ovvero da quando Keita Baldé, attuale attaccante del Monza, ha raccontato la sua esperienza calcistica con l’AS Monaco.

Ai microfoni del podcast “El After de Post United”, Keita Baldé ha spiegato che Monaco, e in particolare Monte Carlo, è carissimo anche per un calciatore dagli ingaggi dorati.

Il costo della vita a Monaco e Monte Carlo

Ricordiamo che Keita Baldé passò all’AS Monaco dalla Lazio per 30 milioni più bonus nel 2017 e che il suo ingaggio, secondo diverse fonti, oscillava fra i 4 e i 5 milioni di euro lordi l’anno.

Keita Baldé ha rivelato quanto costa vivere a Monaco:

Vivere lì è surreale, una follia. Una cosa è andare nel fine settimana, un’altra è vivere lì. Voglio dire, per vedere così tanto lusso devi essere molto intelligente, avere una mente aperta. Penso che sarei dovuto andarci in un’età più matura perché non è una città facile, basti pensare agli affitti o al solo costo di un caffè.

E ancora:

Monaco non è facile, Monaco è un mondo a parte, ci vivono le persone più importanti al mondo e ci sono cose che vedi e che impari e cose che non vedrai mai nella tua vita come, ad esempio, gli affitti delle case pari a 50.000 euro al mese, oppure migliaia di euro al mese per noleggiare un’auto. O ancora un caffè che ti costa anche 20 euro.

Quanto costa una casa a Monaco

Ipotizziamo di volerci trasferire nel Principato di Monaco o, magari, direttamente a Monte Carlo, che è la parte più centrale della famosa città Stato.

Per farci un’idea preliminare del costo della vita, controlliamo il mercato immobiliare su un sito specializzato. Secondo Immobiliare.it, per acquistare un monolocale da 13 metri quadri nel Boulevard d’Italie occorrono “appena” 375.000 euro. Si parla, tirando le somme, di poco meno di 30.000 euro al metro quadro. In questo monolocale che ricorda vagamente una storica scena de “Il ragazzo di campagna” con Renato Pozzetto, per ottimizzare gli spazi, il box doccia contiene anche il wc e il lavandino.

Andiamo avanti per cercare un monolocale con una metratura meno angusta: ecco che al 29° piano di un palazzo in avenue de l’Annonciade troviamo un monolocale di 25 mq in vendita al prezzo di 1.350.000 euro. Il prezzo, dunque, è di 54.000 euro al metro quadro. Per ingolosire i dubbiosi aggiungiamo che nei pressi dell’appartamentino ci sono un supermercato e la fermata dell’autobus.

Ipotizziamo ora di avere un budget illimitato e di voler acquistare il più costoso appartamento in vendita nel Principato di Monaco. Alla modica cifra di 99 milioni di euro è possibile aggiudicarsi un immobile composto da 5 locali per 611 mq. Il prezzo è di 162.029 euro/mq. Non viene specificato se il prezzo sia trattabile, ma aggiungiamo un dettaglio: dagli ampi balconi si gode una gradevole vista sul golfo.

A chi abbia ampio budget e velleità imprenditoriali indichiamo che è in vendita un hotel della catena DB: in una posizione centralissima, non lontana dai casinò, la struttura vanta “oltre 125 camere e suite, tutte arredate in stile classico con soluzioni tecnologiche all’avanguardia, in un lusso di gran classe”. Il prezzo: 1,8 miliardi di euro per 15.000 mq.