Dove prenotare un hotel per risparmiare, se online su piattaforme specializzate o contattando direttamente la struttura, non ha una risposta così scontata. Quando si organizza una vacanza, scegliere come prenotare una stanza d’albergo può fare una grande differenza sul costo finale del soggiorno. Un’inchiesta condotta da Altroconsumo ha analizzato le modalità di prenotazione più convenienti, confrontando i prezzi tra contatti diretti con gli hotel e piattaforme specializzate come Booking, Trivago ed Expedia. L’indagine ha coinvolto dieci località turistiche italiane, tra cui Alghero, Firenze, Milano, Napoli, Roma, Sanremo, Selva di Val Gardena, Taormina, Venezia e Vieste.

Gli esperti hanno prenotato camere per due adulti e due bambini (8 e 11 anni) in hotel a tre stelle per la settimana dal 23 al 29 giugno 2025, scegliendo la formula del solo pernottamento. I risultati mostrano che contattare direttamente l’hotel, telefonicamente o tramite il sito ufficiale, è quasi sempre più economico rispetto all’uso delle piattaforme online.

I prezzi variano in base alla modalità di prenotazione

Dall’inchiesta è emerso un dato significativo: i prezzi delle camere variano notevolmente a seconda del canale di prenotazione utilizzato. La differenza può essere molto marcata anche per la stessa struttura alberghiera. In alcune destinazioni, il risparmio è risultato particolarmente elevato.

A Selva di Val Gardena, ad esempio, è stato rilevato il risparmio medio più alto, pari al 45%. In casi estremi, la differenza è arrivata fino al 58%, come dimostrato dal confronto tra il prezzo proposto da Booking (4.835 euro) e quello offerto dall’hotel al telefono (2.029 euro) per la stessa camera familiare. Anche a Milano cambiare canale di prenotazione ha permesso un risparmio fino al 53%.

Situazioni simili si sono verificate anche in altre città. A Taormina, prenotare telefonicamente ha consentito di risparmiare fino al 65%, mentre a Venezia il risparmio medio è stato del 32%. A Roma e Firenze la differenza si aggira intorno al 26%.

Si paga di più su Booking ed Expedia

L’inchiesta ha evidenziato che, in media, prenotare tramite Booking risulta più costoso rispetto ad altri canali. In quasi tutte le città analizzate, è emerso che la piattaforma propone i prezzi più alti per la stessa stanza rispetto alla prenotazione diretta.

Anche Expedia si è rivelata una piattaforma con prezzi elevati, soprattutto a Napoli, dove la prenotazione diretta ha garantito un risparmio fino al 46%. Gli esperti di Altroconsumo hanno sottolineato che “scegliendo di contattare direttamente la struttura si ottiene, nella maggior parte dei casi, un prezzo inferiore rispetto a quello disponibile sulle piattaforme online”.

Come risparmiare per prenotare un hotel secondo Altroconsumo

Per ottenere il miglior prezzo, secondo Altroconsumo, è consigliabile contattare direttamente l’hotel, preferibilmente telefonicamente. L’indagine ha infatti rilevato che tre preventivi su quattro ottenuti tramite telefonata sono risultati più economici rispetto a quelli disponibili online.

In alcuni casi, il prezzo offerto al telefono è stato inferiore persino rispetto a quello pubblicato sul sito ufficiale dell’albergo. Questa pratica, anche se meno diffusa nell’era digitale, si è dimostrata molto efficace per risparmiare.

L’inchiesta segnala che prenotare al telefono può comportare qualche piccolo inconveniente. In 15 casi su circa 100, non è stato possibile ricevere un preventivo telefonico perché l’hotel richiedeva una richiesta via email o tramite form online, oppure non rispondeva. Insomma, nell’era digitale si registra un bel paradosso chi desidera risparmiare sul soggiorno in hotel è preferibile che contatti direttamente le strutture, scegliendo il telefono come mezzo principale di comunicazione.