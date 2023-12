Trend del mercato immobiliare in Italia per il 2024

Fonte: 123RF Le previsioni per il marcato immobiliare del 2024

Il mercato immobiliare del 2024 si prevede ricco di sorprese. Partiamo subito dalla più interessante quella che riguarda la città con il prezzo delle case in affitto più alto di tutta Italia, Milano. Ebbene nel 2024, secondo i dati dell’osservatorio Immobiliare.it Insights, Milano perderà questo primato. Il prossimo anno gli affitti più cari vedranno protagonista Firenze. Il costo degli affitti nella città amministrata dal sindaco Dario Nardella, tra i più decisi sostenitori delle norme “anti bnb”, toccherà i 29 euro al metro quadro per l’affitto entro la fine del 2024 (rispetto ai 24,7 euro al mq odierni) mentre Milano il prezzo medio per l’affitto arriverà a 25 euro al mq, un piccolo rialzo rispetto ai 24,5 attuali.

Previsioni per gli affitti in Italia nel 2024: il prezzo scende solo a Bologna (di poco)

Il prezzo dell’affitto sale in maniera decisa anche a Napoli, qui il costo al mq per prendere una casa in affitto passerà dai 14 euro attuali a 16,7 euro al mq nel 2024: un aumento del +19,3%. Aumenti più contenuti riguarderanno invece Bari, Genova, Palermo e Torino, in tutte queste città il rialzo del costo dell’affitto medio non supererà il +4% o +5%. Negli altri capoluoghi di regione la situazione degli affitti rimarrà stabile. Un caso particolare invece è rappresentato da Bologna, qui il costo degli affitti al mq subirà una leggere flessione: -0,2% e si attesterà intorno ai 19,5 euro al mq.

A Roma nel 2024 aumenta il costo degli affitti, ma non in tutta la città

Per quanto riguarda Roma sono attesi incrementi nel prezzo degli affitti non uniformi, il prezzo degli affitti salirà in particolare modo nelle zone Appio Claudio-Capanelle (+13,7%); Aurelio-Boccea (+15,9%); Balduina-Medaglie d’Oro (+14,6%); Camilluccia-Cortina d’Ampezzo (+12,8%); Portuense-Villa Bonelli (+16,8%); Testaccio-Trastevere (+14,6%).

Milano la rivincita delle periferie: nel 2024 gli affitti a Baggio volano a +11,8%

A Milano gli affitti nel 2024 saliranno nelle zone che da sempre rappresentano l’alternativa economica, in poche parole la periferia: ad esempio nella zona di Ponte Lambro-Santa

Giulia il prezzo dell’affitto al metro quadro crescerà dell’8,6%. Addirittura per le zone periferiche di Bisceglie, Baggio e Quartiere degli Olmi le previsioni per i costi dell’affitto nel 2024 inquadrano un aumento dell +11,8%.

Previsioni del mercato immobiliare nel 2024: Catania prima città per l’aumento del prezzo di vendita

E se il prezzo dell’affitto sale di tanto, quello del prezzo al mq per la vendita cresce in maniera più contenuta. Un diretto effetto del calo di compravendite immobiliari che ha caratterizzato il 2023, insomma gli italiani in questo periodo preferiscono vivere in affitto che comprare casa (una scelta indotta dall’inflazione e dall’aumento dei tassi d’interesse e quindi delle rate del mutuo più costose). Per l’aumento del costo al mq per la vendita spicca al primo posto il +6% di Catania, a cui segue il +4,1% di Verona. A Milano nel 2024 si registra un aumento più contenuto che sfiora tuttavia il +2%, meno a Roma dove il costo al mq per comprare casa crescerà solo del +1,1% nel 2024.

Comprare casa nel 2024, a Milano costerà 100 euro in più al metro quadro

Entriamo più nel dettaglio e vediamo più da vicino le previsioni dei prezzi delle case nel 2024: a Catania i prezzi si alzeranno di circa 80 euro al metro quadro e Milano si conferma la città più cara per il prezzo di vendita delle case. Infatti a Milano nel 2024 il prezzo medio al mq per comprare casa si avvicinerà ai 5.500 euro, ben 100 euro in più rispetto ai valori odierni registrati nella città amministrata da Beppe Sala.

Aumenti del costo per comprare casa si registreranno anche a Verona dove ci vorranno, come a Milano, 100 euro in più ogni metro quadro. Sale la colonnina di mercurio del prezzo delle case anche a Genova, Bari, Venezia e Torino, tutte città accomunate da un aumento del costo per comprare casa del +3%. Piccola curiosità, a Torino e Bari nel 2024 per la prima volta il prezzo al mq per comprare casa arriverà al tetto dei 2mila euro. Menzione speciale per Bologna dove il prezzo per comprare casa crescerà del +1,8%, questo vuol dire che nella città capoluogo dell’Emilia-Romagna comprare casa costerà 250 euro di più che a Roma.