A Milano una stanza singola costa in media 1.201 euro, a Bologna per un monolocale si pagano 1.388 euro. Ma l'impennata maggiore si registra a Roma

Fonte: ANSA

Tempi duri per le tasche degli studenti universitari fuori sede (e delle loro famiglie): i prezzi medi degli affitti nelle principali città sede di ateneo sono in continua salita sia per i monolocali che per le stanze singole, le soluzioni abitative più gettonate da chi studia. Ma l’aumento è generalizzato e coinvolge tutte le tipologie di immobili.

È quanto evidenzia un’indagine della start up Maiora Solutions, che ha passato in rassegna gli importi degli affitti di ottobre 2024 rispetto a ottobre 2023 per una serie di grandi città. Gli incrementi maggiori si evidenziano a Roma, Napoli, Torino, Bologna e Milano.

Milano

Milano è la città più cara d’Italia per l’affitto di trilocali, quadrilocali e stanze singole. Gli aumenti dei canoni d’affitto sono più contenuti, di anno in anno, rispetto agli altri grandi centri italiani. I rincari vanno dal +4% per monolocali e quadrilocali al +9% per i trilocali. Ma cala del -35% il costo medio dell’affitto dei bilocali. Una stanza singola costa invece il +6%.

Entrando nel dettaglio dei costi, a ottobre 2024 il canone medio di un monolocale a Milano è di 1.311 euro mentre per un bilocale occorre pagare sui 1.278 euro; un trilocale viaggia sui 1.767 euro e un quadrilocale sui 2.096 euro. Una singola viene sui 1.201 euro.

Roma

Roma è la città che vive la maggiore impennata dei prezzi, con l’affitto medio di un monolocale che in un solo anno ha toccato quota +80%, passando da 597 a 1.078 euro. Ma aumentano anche i costi delle altre soluzioni abitative: i bilocali costano in media 1.223 euro (+25%), i trilocali 1.981 euro (+43%) e i quadrilocali 3.111 euro (+51%). Una stanza singola è passata in un anno da 690 a 1.014 euro (+47%).

Torino

Impennata anche a Torino per i prezzi medi dei monolocali, che segnano il +75% passando dai 467 euro del 2023 ai 815 euro del 2024. I trilocali aumentano del +28% viaggiando su una media di 963 euro, mentre per i quadrilocali l’incremento è meno contenuto e si assesta sul +19% per una media di 1.383 euro. Per i bilocali si scende ancora, +8%, per un affitto medio di 727 euro. A Torino una stanza singola in affitto costa mediamente 471 euro: si tratta di un aumento del +24% rispetto ai 382 euro del 2023.

Napoli

Dal 2023 al 2024 il canone medio di un monolocale a Napoli è passato da 597 a 739 euro, per un incremento del +23%. Aumenti anche per tutte le altre soluzioni abitative: i bilocali crescono del +3% assestandosi a quota 883, i trilocali del +16% (1.193 euro), i quadrilocali del +8% (1.607 euro al mese). Le stanze singole crescono del +12% toccando una media di 566 euro.

Bologna

A Bologna un monolocale costa mediamente il +15% rispetto al 2023, per un prezzo sui 1.388 euro. I bilocali crescono invece del +2% per un canone medio di 1.305 euro. I trilocali segnano l’incremento più significativo con una media del +33% che si traduce in un canone di 1.767 euro rispetto ai 1.332 euro del 2023. I quadrilocali bolognesi costano il +13% con prezzi medi sui 2.096 euro. Una stanza singola costa il +23%, per una spesa sui 791 euro.

Per restare a Bologna, ha destato curiosità e sollevato polemiche l’annuncio di un monolocale di 8 mq in affitto a 600 euro in zona Santo Stefano. Sul caso hanno preso posizione la Fiaip (Federazione italiana agenti immobiliari professionali) e diversi esponenti politici.