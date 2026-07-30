Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock Con il Piano Casa la Regione Lombardia recupererà circa 2.500 alloggi

Il Piano casa arriva, almeno in Lombardia. Il bando è da 96 milioni di euro e si prefigge di inserire nel mercato immobiliare circa 2.500 appartamenti. I destinatari del progetto sono le famiglie, anche mononucleari, che sono considerate troppo ricche per gli alloggi popolari e non al contempo non possono permettersi un affitto nel mercato ordinario.

Così la Regione Lombardia tende una mano ai nuclei familiari con un Isee compreso tra 14.000 e 40.000 euro. Non si tratta di costruire nuove case consumando altro suolo, ma di riqualificare appartamenti pubblici e privati attualmente considerati inagibili.

I numeri dell’emergenza abitativa in Lombardia

I cittadini di una delle Regioni più produttive d’Italia vivono in un momento di forte pressione sociale sul fronte della casa.

Oltre 67.000 famiglie sono in graduatoria per l’assegnazione di un alloggio popolare, secondo il Sindacato degli inquilini. Un numero troppo alto per essere soddisfatto dall’ipotesi di rimessa in circolo di 2.500 appartamenti in locazione a prezzi calmierati. Nel frattempo, gli affitti sempre più alti erodono la capacità di spesa e mettono a rischio povertà il 18,6% degli abitanti della Regione (Istat).

D’altronde, la Lombardia si conferma la Regione più costosa:

sul fronte acquisti, la spesa a metro quadro arriva fino a 2.753 euro;

il canone medio di affitto a Milano oscilla tra i 22,30 e i 31 euro al mese nelle zone centrali.

L’altro primato lombardo riguarda la quota di suolo cementificato: il 12,22% rispetto a una media nazionale del 7,11%. Il rapporto Ispra del 2025 denuncia ulteriori 834 ettari di terra pavimentata.

Nei comuni delle Province ancora prevale la tendenza ad acquistare la prima casa. Nella aree metropolitane, però, non si compra solo perché i prezzi sono troppo alti. Risulta anche difficile trovare affitti vantaggiosi a lungo termine a causa della proliferazione di locazioni per turisti.

Le tre linee di intervento del bando

I 96 milioni di euro, finanziati per metà dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e dal Fondo Sviluppo e Coesione nazionale, saranno così divisi:

48 milioni di euro alle imprese, alle cooperative e ai Comuni per progetti di edilizia residenziale sociale ad ampio raggio;

35 milioni di euro riservati al recupero del patrimonio immobiliare di Aler;

13 milioni di euro al Terzo Settore e agli Enti Religiosi, destinati a interventi di accoglienza temporanea.

Tutti i soggetti beneficiari, al netto delle deroghe ai tetti Isee, potranno applicare delle corsie preferenziali per specifiche categorie di utenti, tra le quali figurano:

le giovani coppie;

persone con disabilità;

lavoratori dei servizi pubblici essentiali;

lavoratori di imprese con carenza di organico;

studenti.

Regole, contributi e scadenze

A fine 2025 la Lombardia aveva accolto la riprogrammazione dei fondi comunitari per far convergere le risorse sul Piano Casa. La Giunta ha preceduto altre Regioni nella pubblicazione delle procedure attuative.