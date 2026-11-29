Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock Il Ministro Salvini afferma che le prime assegnazioni del Piano Casa ci saranno durante la prossima primavera.

Entra nella fase operativa il Piano casa approvato dal Parlamento la scorsa estate. Lo annuncia il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, durante un intervento all’assemblea nazionale dell’Anci a Verona.

Appena sarà concluso l’ultimo passaggio amministrativo, quando la Corte dei Conti registrerà il fascicolo, partirà l’avviso pubblico rivolto a Regioni ed enti locali con l’obiettivo di arrivare alle prime assegnazioni già nella primavera del 2027.

I numeri del Piano casa

L’iniziativa governativa non va confusa con i bandi autonomi già varati sul territorio da alcune amministrazioni locali, come il Piano casa della Lombardia da 96 milioni di euro e il Piano casa dell’Emilia-Romagna. Quello illustrato dal ministero è infatti un bando nazionale che resterà aperto per circa 45 giorni, così da arrivare entro gennaio alla raccolta delle domande e alla definizione delle graduatorie.

Nella prima fase operativa risultano già disponibili 970 milioni di euro complessivi, di cui i primi 700 milioni, calcolando una spesa media stimata di 25.000 euro per singolo appartamento da ristrutturare, consentiranno di coprire entro l’inverno il recupero di circa 30.000 alloggi, a cui si aggiungono 270 milioni di euro destinati all’edilizia residenziale sociale.

Chiarimento sui numeri degli alloggi

Il doppio riferimento ai 60.000 e ai 30.000 alloggi nasce dalla distinzione tra l’obiettivo complessivo del programma e la quota immediatamente finanziabile con la prima tranche di fondi.

Il Piano casa punta infatti a rimettere complessivamente in circolazione 60.000 case popolari sfitte su scala nazionale. Tuttavia, dividendo i primi 700 milioni di euro disponibili per un costo medio stimato di ristrutturazione pari a 25.000 euro ad appartamento, le risorse stanziate in questa prima fase coprono circa la metà del totale, ovvero 30.000 abitazioni, mentre la restante parte sarà completata nei passaggi successivi.

A chi sono destinati gli alloggi a canone calmierato

Accanto al recupero delle case popolari sfitte, la legge prevede un piano decennale da 10 miliardi di euro per coinvolgere gli operatori privati nella realizzazione di circa 100.000 abitazioni a prezzi calmierati. La misura si rivolge in particolare ai nuclei familiari della cosiddetta fascia grigia, considerati troppo ricchi per accedere all’edilizia popolare tradizionale ma non in grado di sostenere i canoni del libero mercato:

giovani coppie e nuclei familiari monoreddito;

studenti universitari e lavoratori fuori sede;

genitori separati o divorziati in difficoltà abitativa;

insegnanti, personale sanitario e appartenenti alle forze dell’ordine.

Le obiezioni dei sindaci

Sul cronoprogramma annunciato dal ministro non sono mancate le osservazioni degli amministratori locali.

Il sindaco di Cesena e presidente dell’Upi Enzo Lattuca ha dichiarato:

Non mi sembra una stima realistica. Apprezziamo l’apertura del capitolo Piano casa, ma non ci pare da queste dichiarazioni di Salvini che abbia la piena cognizione di quanto sia difficile e di quante risorse e strumenti ci vorrebbero per fare un vero Piano casa.

La sindaca di Firenze Sara Funaro ha affermato:

È un cronoprogramma che non sta nella realtà delle cose. Siamo a fine novembre, è da aprile che è stato fatto l’annuncio del piano. Sui famosi 970 milioni per le ristrutturazioni delle case ancora gli avvisi non li abbiamo visti […] se partono gli avvisi a inizio dell’anno, con i tempi tecnici per chiudere gli avvisi e i tempi tecnici per assegnare i lavori, è impossibile arrivare a primavera e avere le prime assegnazioni.

Intanto una delegazione di assessori e vicesindaci di 33 Comuni italiani ha consegnato a Salvini una lettera con dieci proposte per una regia nazionale sulle politiche abitative, mentre il ministro ha riferito che al dicastero si sta lavorando anche sul dossier delle sanatorie edilizie per sbloccare le pratiche pendenti da decenni negli uffici comunali e rimettere sul mercato gli immobili bloccati.

Le risposte del Commissario straordinario

In una nota il commissario straordinario al Piano casa, Felice Squitieri, ha replicato: