Bonus casa, quanto costa rimandare i lavori al 2027 (se non ci sarà una proroga)

Pagare entro dicembre o aspettare? Le simulazioni su spese da 10mila a 50mila euro, le rate da recuperare e il controllo della capienza fiscale.

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Per chi deve cambiare gli infissi o affrontare una ristrutturazione, la manovra del Governo Meloni entra anche nel preventivo dei lavori e come sempre nelle nostre tasche. Pagare entro dicembre oppure aspettare il 2027 può modificare la quota di spesa recuperabile tramite la dichiarazione dei redditi.

Il calendario indicato dall’Agenzia delle Entrate prevede, infatti, una riduzione delle aliquote nel 2027. Una proroga potrebbe mantenere le condizioni attuali. Così, abbiamo svolto Le simulazioni su 10.000, 30.000 e 50.000 euro di spesa.

Quali bonus scendono nel 2027 senza una proroga

Per l’Ecobonus, sulle spese sostenute nel 2026 la detrazione è del 50% per l’abitazione principale, con i requisiti previsti, e del 36% negli altri casi. Per le spese del 2027 le percentuali scendono rispettivamente al 36% e al 30%. Il recupero avviene in dieci rate annuali di pari importo.

Lo stesso passaggio di aliquote riguarda il bonus ristrutturazioni, per il quale il limite di spesa agevolabile resta di 96.000 euro per unità immobiliare. L’Ecobonus segue invece massimali specifici in base all’intervento, quindi, avere un preventivo da 50mila euro non significa automaticamente poter agevolare l’intero importo.

Per ottenere l’aliquota maggiorata, inoltre, non basta chiamare l’immobile “prima casa”. La spesa deve essere sostenuta dal proprietario. Un inquilino o un familiare che paga i lavori può avere diritto alla detrazione ordinaria, quando ricorrono le condizioni, senza accedere necessariamente alla percentuale più alta.

Il nostro confronto considera due scenari, cioè il pagamento nel 2026 e quello nel 2027 senza una proroga delle aliquote. Se venissero confermate integralmente le percentuali attuali, a parità delle altre condizioni la differenza fiscale mostrata nelle tabelle si azzererebbe.

Quanto si recupera su 10mila, 30mila e 50mila euro

Per l’abitazione principale il passaggio dal 50% al 36% riduce la detrazione di 14 euro ogni 100 euro di spesa ammessa.

Spesa 2026 al 50% Quota annua per 10 anni 2027 al 36% Quota annua per 10 anni Detrazione in meno 10.000 € 5.000 € 500 € 3.600 € 360 € 1.400 € 30.000 € 15.000 € 1.500 € 10.800 € 1.080 € 4.200 € 50.000 € 25.000 € 2.500 € 18.000 € 1.800 € 7.000 €

Su lavori da 30.000 euro, dunque, pagare nel 2027 senza proroga comporterebbe 4.200 euro di recupero fiscale in meno, equivalenti a 420 euro per ciascuno dei dieci anni.

Il costo nominale dopo il recupero integrale della detrazione passerebbe da 15.000 a 19.200 euro. L’esborso iniziale resterebbe però di 30.000 euro in entrambi i casi.

Negli altri casi agevolabili, compresi gli immobili diversi dall’abitazione principale, la riduzione sarebbe di sei punti, dal 36% al 30%.

Spesa 2026 al 36% Quota annua per 10 anni 2027 al 30% Quota annua per 10 anni Detrazione in meno 10.000 € 3.600 € 360 € 3.000 € 300 € 600 € 30.000 € 10.800 € 1.080 € 9.000 € 900 € 1.800 € 50.000 € 18.000 € 1.800 € 15.000 € 1.500 € 3.000 €

Conta il pagamento, anche con acconto e saldo in anni diversi

Per le persone fisiche che sostengono la spesa fuori dall’attività d’impresa vale generalmente il criterio di cassa, cioè conta l’anno del pagamento. Firmare il preventivo o ricevere la fattura entro dicembre non equivale a sostenere la spesa. Per i pagamenti soggetti a questo obbligo occorre utilizzare il bonifico parlante, con i dati richiesti.

Anche un acconto può quindi incidere sul confronto. Prendiamo un intervento agevolabile da 30.000 euro sull’abitazione principale, pagato dal proprietario con tutti i requisiti necessari.

Con 10.000 euro versati nel 2026 e 20.000 nel 2027, senza proroga, il recupero teorico sarebbe di 5.000 euro sull’acconto e di 7.200 euro sul saldo. In totale, 12.200 euro, contro i 10.800 euro ottenibili pagando tutto nel 2027 e i 15.000 euro pagando tutto nel 2026.

Le due quote inizierebbero a essere utilizzate nelle dichiarazioni relative ai rispettivi anni di pagamento.

Prima di anticipare la spesa, controllare quante tasse si possono ridurre

La percentuale del bonus indica un beneficio potenziale. Per recuperarlo integralmente serve capienza fiscale, cioè un’imposta sufficiente ad assorbire la rata annuale, tenendo conto anche delle altre detrazioni.

Se la quota del bonus è di 1.500 euro e l’Irpef disponibile per assorbirla è di 1.000 euro, si possono utilizzare soltanto quei mille euro. La parte eccedente della rata non viene ordinariamente rimborsata né trasferita all’anno successivo. La verifica va quindi fatta anche considerando eventuali cambiamenti di reddito durante i dieci anni di recupero.

Per chi ha un reddito complessivo superiore a 75.000 euro entrano inoltre in gioco i limiti alle spese detraibili, collegati anche alla composizione familiare. Un reddito elevato, quindi, non garantisce da solo il recupero integrale degli importi in tabella.

La decisione va presa confrontando il vantaggio fiscale effettivamente utilizzabile con il costo dell’anticipo. Su 30.000 euro per l’abitazione principale la differenza teorica è di 4.200 euro in dieci anni. Se pagare prima richiede un finanziamento o comporta un preventivo più caro, interessi e maggiorazioni possono assorbirne una parte. Il conto utile per la famiglia parte da qui: spesa ammessa, detrazione recuperabile e liquidità necessaria per affrontare i lavori.