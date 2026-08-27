Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

123rf L'Emilia-Romagna avvia il Piano casa per riqualificare 5.000 alloggi pubblici

Il Piano casa prende forma anche in Emilia-Romagna. La misura punta a mobilitare 300 milioni di euro in cinque anni per rimettere sul mercato immobiliare circa 5.000 alloggi di edilizia abitativa pubblica, tra immobili ristrutturati e nuove costruzioni. I destinatari del progetto saranno i nuclei familiari della cosiddetta fascia grigia, considerati troppo ricchi per accedere alle case popolari tradizionali ma non in grado di sostenere i costi dell’affitto sul mercato privato.

Così la Regione tende una mano alle famiglie con un Isee compreso tra 8.000 e 35.000 euro. La strategia non prevede la costruzione indiscriminata di nuovi edifici, ma punta a riqualificare gli appartamenti pubblici e gli immobili dismessi attualmente inagibili o inutilizzati.

I numeri dell’emergenza abitativa e il modello emiliano

Anche nel cuore del Nord Italia la pressione sociale sul fronte abitativo ha raggiunto livelli preoccupanti, anche se non raggiunge i livelli della Lombardia. Secondo le analisi pubblicate dall’Osservatorio Regionale del Sistema Abitativo, risultano 29.887 le domande in attesa nelle graduatorie attive dei Comuni dell’Emilia-Romagna per l’assegnazione di una casa popolare. A fronte di questo imponente fabbisogno, sul territorio si contano circa 7.000 alloggi pubblici vuoti o inagibili, resi tali per la mancanza di fondi destinati alle manutenzioni straordinarie.

Il Piano punta a coprire circa il 16% del fabbisogno totale emerso dalle graduatorie e a recuperare oltre il 70% degli alloggi inutilizzati, in un contesto di forte tensione immobiliare:

l’obiettivo regionale prevede di contenere la spesa per l’affitto entro il 20% del reddito netto della famiglia;

il canone stimato sarà moderato e pari a circa 350 euro al mese per un appartamento tipo di 70 metri quadrati;

le città che hanno registrato la maggiore concentrazione di richieste da parte dei Comuni sono state Reggio Emilia e Ferrara, con oltre 200 immobili segnalati ciascuna.

La mappatura ha consentito di creare una vera e propria banca dati regionale degli alloggi pubblici inutilizzati, pronti per essere riqualificati e riassegnati ai cittadini.

Le fonti di finanziamento e il vincolo sull’inquilino

La dote complessiva di 300 milioni di euro per il quinquennio poggia su una struttura finanziaria composita: 50 milioni arrivano dal bilancio della Regione, 50 milioni dalla riprogrammazione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e i restanti 200 milioni da un mutuo trentennale stipulato con la Banca Europea per gli Investimenti.

I lavori di ristrutturazione seguiranno una logica che evitare sprechi di risorse pubbliche:

i cantieri su ciascun immobile partono solo se la casa è già stata precedentemente associata a un futuro inquilino;

l’avvio effettivo degli interventi di riqualificazione è subordinato al versamento della caparra da parte del cittadino assegnatario;

a settembre è prevista la partenza dei lavori sui primi 1.100 fabbricati ex-Erp già abbinati alle famiglie;

la seconda fase del piano punta al coinvolgimento di investitori privati e del patrimonio Invimit per la realizzazione di nuovi alloggi sociali.

Regole, requisiti e tempistiche del piano

La Regione Emilia-Romagna ha completato le prime manifestazioni d’interesse con gli enti locali, ponendo scadenze e criteri ben precisi per l’erogazione dei fondi e l’assegnazione delle abitazioni.