Fonte: IPA I migliori mutui green di maggio 2025.

I tassi di interesse sui mutui sono in calo generalizzato, dopo i ripetuti tagli della Bce al costo del denaro.

Nel panorama del prestito, i mutui green possono rappresentare una valida soluzione per chi intenda acquistare un immobile ad alte prestazioni energetiche, costruirne uno o migliorarne uno già esistente.

Mutui green di maggio 2025

Di seguito i migliori mutui green di maggio 2025, individuati dagli esperti di Facile.it. Tutte le simulazioni sono relative a un importo richiesto di 180.000 euro finalizzato all’acquisto di un immobile che vale 200.000 euro. La durata del contratto, a rata fissa, è di 30 anni.

La prima soluzione presentata da Facile.it è il Mutuo tasso fisso green di Avvera. È pensato per chi intenda acquistare un immobile ad alta efficienza energetica. L’offerta, completamente online, include la possibilità di parlare con un consulente. Ha caratteristiche leggermente più alte rispetto ad altri prodotti simili, ovvero un tasso fisso del 3,79% e un Taeg del 4,06%.

La rata e le altre spese:

importo rata – 837,70 euro;

spese di istruttoria e perizia – nessuna.

La seconda soluzione proposta da Facile.it è il Mutuo Giovani Crédit Agricole Greenback a tasso fisso. È rivolto agli under 36 che intendano scegliere un mutuo online ma, all’occorrenza, con la possibilità di conferire con un consulente. L’offerta è correlata alla stipula di una polizza vita. Il tasso fisso è del 2,96%, con un Taeg a quota 3,2%.

La rata e le altre spese:

importo rata – 755,01 euro;

spese di istruttoria e perizia – nessuna.

La terza proposta di Facile.it riguarda il Mutuo You Giovani Green a tasso fisso di Banco Bpm. Anche in questo caso l’offerta, utilizzabile per l’acquisto della prima casa, è rivolta a chi abbia meno di 36 anni. E grazie all’adesione al Fondo di Garanzia Prima Casa vengono garantite condizioni agevolate e tassi competitivi. Come anche le altre offerte da accendere online, anche questa permette la consulenza di un esperto. Le condizioni: tasso fisso del 2,74%, con un Taeg al 2,84%.

La rata e le altre spese:

importo rata – 733,88 euro;

spese di istruttoria e perizia – nessuna.

Il confronto:

Banca Offerta Rata Tasso Taeg Banco Bpm Mutuo You Giovani Green Tasso Fisso 733,88 2,74% 2,84% Crédit Agricole Italia Mutuo Giovani Crédit Agricole Greenback Tasso Fisso 755,01 2,96% 3,20% Avvera Mutuo Tasso Fisso Green 837,70 3,79% 4,06%

Aumenta il credito per le famiglie

Aggiungiamo alcune informazioni per completare il quadro relativo al mercato dei mutui. Ad aprile 2025 l’ammontare dei prestiti a imprese e famiglie, come evidenzia Abi, ha registrato per la prima volta da marzo 2023 un aumento dello 0,3% rispetto allo stesso periodo del 2023.

Ad aprile il costo del credito bancario in Italia ha mostrato un rallentamento rispetto ai picchi precedenti. Il tasso medio sulle nuove erogazioni è sceso a circa il 3,79%, livello che non si vedeva da oltre un anno.

I dati Abi relativi ad aprile 2025 mostrano due evidenze. La prima: dopo avere toccato il 5,45% a dicembre 2023, il tasso medio sui nuovi prestiti alle imprese è sceso al 3,82%, mentre per i mutui prima casa la media sui nuovi contratti si è attestata al 3,29%. La seconda: complessivamente il tasso medio sui prestiti totali è calato al 4,13%, contribuendo a portare la nuova media delle erogazioni al 3,79%.

Cosa sono i mutui green

I mutui green, o mutui verdi, sono prestiti correlati ad immobili ad alte prestazioni energetiche.

Esistono tre tipi di mutui green:

mutui green per l’acquisto di una casa con classe energetica A o B;

mutui green per la ristrutturazione di un immobile allo scopo di migliorarne la classe energetica;

mutui green per costruire casa secondo criteri di bioedilizia, cioè al fine di realizzare un immobile ad impatto ambientale basso.

In Ue i mutui green sono conosciuti come Eem, Energy efficient mortgage.

Un mutuo green reca generalmente con sé almeno due vantaggi: