Il Governo ha rifinanziato per 3 anni il Fondo prima casa per i mutui e non soltanto per i giovani

Fonte: ANSA Fondo prima casa rifinanziato dal Governo

Nella Manovra finanziaria in discussione alla Camera dei Deputati, il governo ha inserito il rifinanziamento del Fondo prima casa, che permette di ottenere una garanzia fino al 90% del valore di un nuovo mutuo, a particolari condizioni. La misura è stata ulteriormente potenziata rispetto al passato e permetterà a più persone di ottenere una maggiore garanzia.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, leader di Forza Italia, ha rivendicato questa misura sottolineando che, per la prima volta da quando esiste, questo fondo è stato rifinanziato per tre anni consecutivi, in modo che non sia nuovamente a rischio già a partire dalla prossima manovra finanziaria.

Rifinanziato il Fondo prima casa per i mutui: esulta Tajani

La legge di bilancio del 2024 comporterà anche il rifinanziamento per i prossimi tre anni del Fondo prima casa. Si tratta di uno strumento che permette a tutti i cittadini di ottenere una garanzia sul mutuo per l’acquisto della loro prima abitazione, un passo che sempre meno famiglie riescono a fare. Alcune categorie però hanno un accesso prioritario e migliori condizioni.

Tra i maggiori sostenitori di questa norma c’è Forza Italia: “Con la finanziaria 2025 il Governo ha deciso di confermare il Fondo mutui prima casa che era in scadenza il 31 dicembre 2024. È una misura che Forza Italia ha fortemente voluto e che viene rafforzata e stabilizzata” ha dichiarato il leader del partito, il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

“Il governo ha quindi previsto una proroga dell’agevolazione per le giovani coppie sotto i 36 anni, con garanzia all’80% e per le famiglie numerose, con garanzia fino al 90%, sempre per i mutui per l’acquisto della prima casa. Il Governo ha dimostrato di credere nel fondo gestito da Consap Spa, rifinanziandolo per tre anni, con una prospettiva di medio lungo termine, con una visione chiara: in una fase in cui i tassi di interesse stanno scendendo è prevedibile che la compra-vendita degli immobili ripartirà” ha continuato Tajani.

Come funziona il Fondo prima casa e chi può accedervi

Il Fondo prima casa è a disposizione di tutti i cittadini che aprono un mutuo per acquistare la propria prima abitazione. Anche se spesso è chiamato Fondo Giovani infatti, in teoria chiunque può ottenere la garanzia statale a cui dà accesso, che di base è del 50%. Ci sono però categorie che hanno priorità e ottengono condizioni migliori:

Le giovani coppie d’età inferiore a 36 anni, sposate o conviventi;

Genitori single con figli a carico;

Inquilini di alloggi di proprietà degli istituti di gestione delle case popolari.

Oltre ad avere accesso prioritario, a queste categorie si applica l’applicazione di un tasso effettivo globale al mutuo che non può essere superiore al tasso effettivo globale medio. Inoltre, ottengono una garanzia sul mutuo dell’80%, che sale fino al 90% in caso si tratti di famiglie numerose, come accennato dal ministro Tajani. Il Governo spera anche che la norma aiuti la ripresa del mercato immobiliare, che negli ultimi mesi è stato messo in difficoltà dai tassi di interesse molto alti.