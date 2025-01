Come richiedere il mutuo agevolato con la Legge 104: guida completa e dettagliata per ottenere il massimo beneficio

Fonte: iStock Esistono misure per accedere al mutuo a condizioni migliori con la Legge 104.

Esistono mutui agevolati per la casa come il Plafond Casa o il Consap per coloro che usufruiscono della Legge 104. Il primo è uno speciale finanziamento a disposizione delle banche che aderiscono alla convenzione Cdp-Abi introdotto nel 2013 e ampliato nel 2016. Dà accesso prioritario per l’acquisto di un immobile e per la sua ristrutturazione se nel proprio nucleo familiare c’è una persona che fruisce della Legge 104. Il secondo offre invece una garanzia pubblica sul mutuo per l’acquisto della prima casa. Ecco dunque maggiori dettagli su come funziona il mutuo agevolato, su chi può richiederlo e quali documenti presentare.

Chi può accedere al Plafond casa

Può accedere al Plafond Casa la persona titolare di quest’ultima e chi ha a carico una persona che beneficia della Legge 104. Grazie a esso si possono richiedere:

fino a 100mila euro per la ristrutturazione e il miglioramento della classe energetica di una casa già in essere;

per la ristrutturazione e il miglioramento della classe energetica di una casa già in essere; fino a 250mila euro per l’acquisto di un immobile in classe energetica A, B o C;

per l’acquisto di un immobile in classe energetica A, B o C; fino a 350mila euro se si desidera acquistare e ristrutturare un immobile migliorandone la classe energetica.

Per quanto riguarda la durata massima del finanziamento, invece, è di 10 anni per gli interventi di ristrutturazione e di 20 o 30 anni per l’acquisto della casa. Dulcis in fundo, grazie all’articolo 5 del Decreto Legge 269/2023, tale finanziamento può risultare esente dalle tasse sui mutui immobiliari come l’imposta sostitutiva, quella ipotecaria e catastale, quella di bollo e di registro.

Come richiederlo

Ci sono dei passaggi da osservare per richiedere il mutuo agevolato con la Legge 104 legato al Plafond Casa. Ecco tutti quelli da seguire in ordine cronologico:

scegliere una banca aderente all’iniziativa, come stabilito dalla convenzione tra l’Abi (Associazione Bancaria Italiana) e Cdp;

aderente all’iniziativa, come stabilito dalla convenzione tra l’Abi (Associazione Bancaria Italiana) e Cdp; compilare il modulo di richiesta per il mutuo ipotecario della Cassa Depositi e Prestiti, allegando lo stato di famiglia e lo stato di disabilità;

di richiesta per il mutuo ipotecario della Cassa Depositi e Prestiti, allegando lo stato di famiglia e lo stato di disabilità; attendere le verifiche della banca, che dovrà procedere all’analisi della condizione reddituale del richiedente ed effettuare le perizie sull’immobile.

Non bisognerà dimenticare che l’accesso al Plafond Casa dipende dalla disponibilità dei fondi, che vengono rinnovati ogni anno. Inoltre i tassi e le condizioni non sempre potrebbero rivelarsi più vantaggiosi di quelli di mercato.

Mutuo Consap con la Legge 104

Chi beneficia della Legge 104 può accedere anche al Fondo di garanzia per l’acquisto della prima casa gestito dal Consap, anche se non si tratta di un’agevolazione specifica per chi si trova in uno stato di disabilità.

Il Fondo Prima casa è destinato ai cittadini che al momento della presentazione della domanda non possiedono altri immobili né in Italia e nemmeno all’estero. Il finanziamento che si potrà ottenere, però, non potrà superare i 250mila euro e la garanzia pubblica sarà uguale al 50% dell’importo del mutuo.

Si ricorda che esistono delle categorie che hanno priorità di accesso al fondo e queste sono:

le giovani coppie sposate o che convivono da almeno due anni;

le famiglie monogenitoriali con figli minori che vivono insieme a loro;

gli inquilini delle case popolari di proprietà degli Istituti autonomi;

i giovani di età sotto i 36 anni.

Il Decreto Sostegni Bis ha dato la possibilità di ottenere una garanzia dell’80% a chi fa parte di tali categorie, ha un Isee che non supera i 40mila euro all’anno e richiede un mutuo superiore all’80% del prezzo della casa inclusi i costi aggiuntivi. Tale misura, valida fino al 31 dicembre 2024, è stata prorogata fino al 2027 con la Legge di Bilancio.

Dal 2024 sono state aggiunte anche nuove categorie di beneficiari:

le famiglie con 3 figli sotto i 21 anni è un Isee che non supera i 40 mila euro all’anno;

quelle con 4 figli sotto i 21 anni con un Isee annuo non più alto di 45 mila euro;

quelle con 5 o più figli sotto i 21 anni con un Isee non superiore ai 50 mila euro all’anno.

Tali categorie potranno ottenere una garanzia fino al 90%.

Cosa succede se non si paga il mutuo

Se il mutuatario non paga il finanziamento, il Fondo interviene pagando alla banca l’importo garantito. Successivamente il Consap cerca di recuperare la somma dal mutuatario, che dovrà quindi restituirla per intero.

Se necessario, poi, il Fondo potrà utilizzare anche la procedura di iscrizione a ruolo per recuperare l’importo, come stabilito nel Decreto Interministeriale del 31 luglio 2014.

Gli altri sconti con la Legge 104?

Coloro che beneficiano della Legge 104 possono fruire infine di sgravi fiscali per l’acquisto della prima casa. Esattamente: